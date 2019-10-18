Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка

Претензий нет только к асфальту. Благоустройство улиц еще не завершено.

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Вчера случился скандал: чиновники областного управления дорог и транспорта не позволили чиновникам департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии принять в эксплуатацию четыре отремонтированные дороги в Липецке. Причина - масса недоделок по благоустройству объектов, попавших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».В мэрии решили принять четыре дороги. Три из них - по улицам Гоголя, Ильича и 40 лет ВЛКСМ - делало воронежское ООО «Дорожник», одну - по улице Космонавтов - московское ООО «Руслан-1». И начальник профильного департамента мэрии Николай Воронин был уже готов ударить по рукам с представителями подрядных организаций, но всю малину им испортили представители областного управления дорог и транспорта.- Противно смотреть, как в этом году в Липецке ведутся дорожные работы! Нет претензий только к качеству асфальтобетона. А к благоустройству территории, тротуарам, озеленению, примыканиям отремонтированных дорог к второстепенным - масса нареканий, - сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта.Возьмем улицу Ильича в поселке тракторостроителей. Ее ремонт начался в июне. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога получила помимо нового асфальта еще и тротуары по обе стороны протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м., которых тут никогда не было. Ремонт должны были закончить к 15 сентября. Сегодня уже 18 октября, но о завершении ее благоустройства нет и речи. В частности, подрядной организации необходимо сделать обратную отсыпку, завезти десятки грузовиков чернозема, засеять обновленные газоны травой.Отдельная тема - кольцевое движение вокруг пруда (остановка общественного транспорта «З-й участок»). К асфальту претензий нет. Но почему в мэрии не предусмотрели укрепление старой осыпающейся бетонной подпорной стенки, отбивающей дорожное полотно от земли с травой? Ответа на этот вопрос у региональных чиновников нет. Есть огромная претензия к проектировщикам и их кураторам из мэрии. Поэтому новая дорога вокруг пруда при старой полуобвалившейся подпорной стене, из которой торчит ржавая арматура, смотрится убого.Заказчик забыл «обордюрить» дороги по улицам Гоголя и 40 лет ВЛКСМ. И это-то при неизбывной любви муниципалов к замене бордюров, уже ставшей притчей во языцех! При «Бордюрыче», как за глаза липчане называли экс-главу Липецка Сергея Иванова, такого безобразия не было. А если на дороге нет бордюров, на ней после любого дождя будет грязь. При этом, как уже писал GOROD48, у проектировщиков и у мэрии нашлись деньги на закапывание гранитных бордюров в чернозем на проспекте Победы!Возьмем улицу Космонавтов, которая после проспекта Победы стала самым масштабным липецким объектом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках муниципального контракта ценой 288,5 млн рублей на дороге протяженностью 3,7 км ООО «Руслан-1» уложило свыше 61 тысячи кв.м. нового асфальта. Хорошо. Но весь объект должен быть сдан еще 30 сентября. А на улице Космонавтов до сих пор продолжается ремонт тротуаров, пешеходных зон, монтаж и наладка средств организации дорожного движения.Как стало известно GOROD48, в администрации области сейчас решают, как наказать ответственных за дорожные ремонты чиновников мэрии Липецка. Возможно, кто-то поплатится своим местом. Но уже известно, что часть полномочий по дорожным ремонтам после скандалов этого строительного сезона областники заберут себе. И в следующем году вся организационная работа по дорожным ремонтам Липецка может стать прерогативой областной администрации.