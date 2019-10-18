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сегодня, 12:36

Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка

33 1385
#дороги
Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка

Претензий нет только к асфальту. Благоустройство улиц еще не завершено.

Вчера случился скандал: чиновники областного управления дорог и транспорта не позволили чиновникам департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии принять в эксплуатацию четыре отремонтированные дороги в Липецке. Причина - масса недоделок по благоустройству объектов, попавших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мэрии решили принять четыре дороги. Три из них - по улицам Гоголя, Ильича и 40 лет ВЛКСМ - делало воронежское ООО «Дорожник», одну - по улице Космонавтов - московское ООО «Руслан-1». И начальник профильного департамента мэрии Николай Воронин был уже готов ударить по рукам с представителями подрядных организаций, но всю малину им испортили представители областного управления дорог и транспорта.

- Противно смотреть, как в этом году в Липецке ведутся дорожные работы! Нет претензий только к качеству асфальтобетона. А к благоустройству территории, тротуарам, озеленению, примыканиям отремонтированных дорог к второстепенным - масса нареканий, - сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта.

Возьмем улицу Ильича в поселке тракторостроителей. Ее ремонт начался в июне. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога получила помимо нового асфальта еще и тротуары по обе стороны протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м., которых тут никогда не было. Ремонт должны были закончить к 15 сентября. Сегодня уже 18 октября, но о завершении ее благоустройства нет и речи. В частности, подрядной организации необходимо сделать обратную отсыпку, завезти десятки грузовиков чернозема, засеять обновленные газоны травой.

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Отдельная тема - кольцевое движение вокруг пруда (остановка общественного транспорта «З-й участок»). К асфальту претензий нет. Но почему в мэрии не предусмотрели укрепление старой осыпающейся бетонной подпорной стенки, отбивающей дорожное полотно от земли с травой? Ответа на этот вопрос у региональных чиновников нет. Есть огромная претензия к проектировщикам и их кураторам из мэрии. Поэтому новая дорога вокруг пруда при старой полуобвалившейся подпорной стене, из которой торчит ржавая арматура, смотрится убого.

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Заказчик забыл «обордюрить» дороги по улицам Гоголя и 40 лет ВЛКСМ. И это-то при неизбывной любви муниципалов к замене бордюров, уже ставшей притчей во языцех! При «Бордюрыче», как за глаза липчане называли экс-главу Липецка Сергея Иванова, такого безобразия не было. А если на дороге нет бордюров, на ней после любого дождя будет грязь. При этом, как уже писал GOROD48, у проектировщиков и у мэрии нашлись деньги на закапывание гранитных бордюров в чернозем на проспекте Победы!

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Возьмем улицу Космонавтов, которая после проспекта Победы стала самым масштабным липецким объектом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках муниципального контракта ценой 288,5 млн рублей на дороге протяженностью 3,7 км ООО «Руслан-1» уложило свыше 61 тысячи кв.м. нового асфальта. Хорошо. Но весь объект должен быть сдан еще 30 сентября. А на улице Космонавтов до сих пор продолжается ремонт тротуаров, пешеходных зон, монтаж и наладка средств организации дорожного движения.

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Как стало известно GOROD48, в администрации области сейчас решают, как наказать ответственных за дорожные ремонты чиновников мэрии Липецка. Возможно, кто-то поплатится своим местом. Но уже известно, что часть полномочий по дорожным ремонтам после скандалов этого строительного сезона областники заберут себе. И в следующем году вся организационная работа по дорожным ремонтам Липецка может стать прерогативой областной администрации.

33 1385
#дороги

Комментарии (33)

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33 секунды назад
Выпускники! сразу уезжайте отсюда в Питер, лучше всего по 4-5 чел. снимайте квартиру, на первое время хватит. потом освоитесь. В этом болоте перспектив нет и не будет! Все кто сразу уехал - никто не жалеет и не вернулся. Пипецк уже ниже плинтуса по качеству жизни...
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Нормальный ход

3 минуты назад
гость, счас турнут этого Воронина. И нового поставят. Председатель департамент-это как фирма однодневка. Ну или козел отпущения. Зиц председатель .
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Эх, дороги...

4 минуты назад
Вот так они и «ударяют по рукам» уже много лет, а бабки складывают в свои карманы. Это очевидно даже детям. Не понимают этой схемы только в правоохренительных органах. Не видят они в этом криминала, хоть ты тресни!
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гость

8 минут назад
654, а кто подписывал приказы о назначении на должность , того же Воронина ? Трамп ? 30 июля председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка назначен Николай Воронин.
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Ужас

10 минут назад
Короче кто то на бордюрах поимел меньше чем хотел. Вот и весь скандал!
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654

10 минут назад
тролли да успокойтесь уже, Артамонов и Уваркина к этому бардаку не имеют отношения. первый год что ли мы это видим?
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И правильно делают

11 минут назад
Кто то из команды заваркиной,просто тупо закрысил себе откат,который был предназначен на верх областным.Вот теперь движуха и началась.
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ваше имя

12 минут назад
пока Али-Баба и его 40 разбойников не сменятся так и будет продолжаться, все поняли про кого речь. Поганят город все ниже и ниже
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Фрэнк Гудвин

17 минут назад
Напоминает работу слесаря-интеллигента из " 12 стульев", который подрядился починить старые ворота, расклепал их, разбросал во дворе, "... после чего совершенно охладел к воротам".
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Не

17 минут назад
не, откат уже получили -и потратили. Если подписывать поехали уже, пролетают армяне. Им никто ничего не вернёт.
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