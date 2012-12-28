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Происшествия
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Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Общество
3778
вчера, 11:12
78

5 мая парковка на платных зонах Липецка станет дороже

Стоимость парковки повышается на два рубля.

С 5 мая повышается стоимость парковки на платных зонах в центре Липецка. Соответствующее постановлением, напомним, мэр Роман Ченцов подписал в марте. Стоимость парковки составит 36 рублей за час вместо 34 рублей ранее. 

Для машин весом свыше 3500 килограммов и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — стоимость часа установлена в 54 рубля.

Введены новые годовые расценки для жителей улиц, где действует платное парковочное пространство: парковка мотоциклов, квадроциклов и автомобилей весом до 3,5 тонн по льготному годовому абонементу составлет 1 597 рублей. Владельцы техники массой свыше 3,5 тонны и машин с числом пассажирских мест более восьми заплатят за абонемент 2 395 рублей.

В Липецке платное парковочное пространство охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую.

В будние дни машины можно парковать бесплатно 15 минут, у социально значимых объектов — 90 минут, в выходные дни плата не взымается.

парковка
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Комментарии (78)

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Сначала новые
АА
46 минут назад
А , парковка ,это услуга ,следовательно платная ! У нас медицинские услуги и те платные ! Любая услуга - платная ! Платные услуги изобрели не в Липецке , они к нам пришли !
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В
55 минут назад
Ребята, давайте жить дружно!
Ответить
А
сегодня, 14:09
Платная парковка нарушает права граждан. Это город Липчан, а не тех кого поставили управлять. Жителям города необходимо объединяться в борьбе за свои права.
Ответить
Б
сегодня, 14:56
Сам то выйдешь бороться за свои права или как всегда с дивана?
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Вован
сегодня, 14:07
По годовому абонементу занимают места для инвалидов, а инвалид вынужден ставить на обычное место и приходит штраф(500р). Выгодно!!! Но знак показывает что весь карман для инвалидов(пересечения ул. Плеханова и Пролетарской, где * ) В Москве сделали платные парковки, но там порядок и автоматы стоят для оплаты, и контролёры смотрят. А у нас даже если захочешь оплатить, недоступно приложение!!!))) Наверно прежде чем повышать, надо порядок навести!!!!!!!
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Не волнуйтесь!
сегодня, 13:59
Сегодня парковки платные , а завтра нас всех чипирую
Ответить
Успокойтесь!
сегодня, 12:18
Главное душа, тело смертно а душа нет, подумайте лучше о ней, где она вечность будет проводить!
Ответить
Успогойся
сегодня, 12:43
В раю работы нет, так что, успейте в этой жизни наработаться.
Ответить
Это
сегодня, 11:48
Пенсионеры ,где же вы так пахали 30 лет ,за 13000 пенсии ?
Ответить
Да
сегодня, 10:36
Зарплата, в центре, на горе) 35, минус парковка, платная, минус бензин, остаток тысяч 15. Жесть
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На такси
сегодня, 13:44
поезжайте!... Или на самокате...
Ответить
Когда лопнут
сегодня, 09:44
эти * ??? Недаром у них дети сплошь наркоманы да алкаголики. Расплата за грехи.
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Неравнодушый
сегодня, 08:40
Набрали воздуха, сейчас... Вообщем вдох-выдох пока (ключевое слово-паразит) бесплатно. Но не за горами то число, когда об'являт плату.
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