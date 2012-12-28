У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Общество
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вчера, 11:12
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5 мая парковка на платных зонах Липецка станет дороже
Стоимость парковки повышается на два рубля.
Для машин весом свыше 3500 килограммов и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — стоимость часа установлена в 54 рубля.
Введены новые годовые расценки для жителей улиц, где действует платное парковочное пространство: парковка мотоциклов, квадроциклов и автомобилей весом до 3,5 тонн по льготному годовому абонементу составлет 1 597 рублей. Владельцы техники массой свыше 3,5 тонны и машин с числом пассажирских мест более восьми заплатят за абонемент 2 395 рублей.
В Липецке платное парковочное пространство охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую.
В будние дни машины можно парковать бесплатно 15 минут, у социально значимых объектов — 90 минут, в выходные дни плата не взымается.
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