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В Липецке может появиться музей ретро-автомобилей

46 931
#музей #концепция
В Липецке может появиться музей ретро-автомобилей

Лучший среди трех проектов выберут горожане на сайте «Открытый Липецк» и в Instagram мэра.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Instagram сообщила, что эксперты выбрали три концепции музея советской эпохи в Липецке. Какую из них стоит реализовать в Липецке - предстоит решить жителям города. Проголосовать за лучшую идею можно в Instagram мэра и на портале "Открытый Липецк".



Первый проект посвящен ретро-автомобилям, военной технике и предметам советского быта. Авторы второй концепции считают, что музей — это пространство под открытым небом в поселке Тракторостроителей. И там стоит расположить огромное граффити со знаменитым поцелуем Брежнева. Третий проект предлагает превратить липецкий дворик в уголок советской эпохи. Для воплощения идеи выбрали дом, где работал знаменитый ресторан «Трилистник». Сейчас там расположен музей декоративно-прикладного творчества.

Голосование продлится до 23 октября.
46 931
#музей #концепция

Комментарии (46)

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гость

32 секунды назад
Бухгалтер, а ВОТ И ПРИМЕР , как надо ДЕЙСТВОВАТЬ ! Напомним, в мае в комитете по управлению имуществом прошли обыски, после чего были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении директора Рассказовского рынка Сергея Клемешова и руководителя фонда поддержки МСП Андрея Блудова. Как ранее писал «Абирег», чиновник из Фонда содействия предпринимательству, возможно, разрешил выделить 50 млн рублей на реконструкцию Рассказовского рынка. После чего рынок, предположительно, был выведен из собственности областного унитарного предприятия и передан в частную собственность, а выделенные средства растрачены.
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Бухгалтер, тогда деньги строительство дорог и по. тоже выделять не надо. Все равно попилят по вашей схеме)))
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Бухгалтер

3 минуты назад
Стор музея, ну вы как дети. Это же классический распил бюджета! На бумагах организуем музей. Его на самом деле уже давно организовал свой человек. Выделяем на создание бюджетные деньги, а этот директор музея потом делится.
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Гость

4 минуты назад
Музей она может и построить или реконструировали здание под него, но ана хоть смотрела сколько стоит автомобиль ретро и в ОСОБЕНОСТИ для музея? И сколько можно купить на эти ДЕНГИ труб, запорный арматуры, ОДПУ, в чем сейчас в данный момент нуждается город. Так как скоро в частности вес центр останется без водоснобжения ( горячего и холодного) трубы продолжение 70-80 годах и ДОВНО выработать свой ресурс по несколько раз. Подводка к домам ( вводы) не меняется.
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гость

5 минут назад
Стор музея, спасибо за инфу .
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Клоунеса инстаграмная

6 минут назад
хоть бы не позорилась и поменьше вякала из своего инстаграма. Лично у меня, люди вякущие из инстаграма, ассоциируются с проститутками (блогершами) и дегенератами
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Тоже многострадальный

7 минут назад
Гость, с шальных денег все глвно скупили... потом приехали дяди в серых костюмах. И пришлось с имуществом распрощаться. Обычная но душераздирающая история)))
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Стор музея

11 минут назад
Я что-то не понял. Музей ретро-автомобилей уже есть. https://retromuzey.ru/kontakty
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Гость

13 минут назад
И основной автопарк этого музее будет состоять из автомобилей конфискованных мы даже знаем у кого!
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Выписать премию 250%

25 минут назад
Она в курсе, что есть управление благоустройству. Она вообще зачем приходит на работу ёж да ещё и з/п получает.
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