Общество
сегодня, 10:52
В Липецке может появиться музей ретро-автомобилей
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Лучший среди трех проектов выберут горожане на сайте «Открытый Липецк» и в Instagram мэра.
Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Instagram сообщила, что эксперты выбрали три концепции музея советской эпохи в Липецке. Какую из них стоит реализовать в Липецке - предстоит решить жителям города. Проголосовать за лучшую идею можно в Instagram мэра и на портале "Открытый Липецк".
Первый проект посвящен ретро-автомобилям, военной технике и предметам советского быта. Авторы второй концепции считают, что музей — это пространство под открытым небом в поселке Тракторостроителей. И там стоит расположить огромное граффити со знаменитым поцелуем Брежнева. Третий проект предлагает превратить липецкий дворик в уголок советской эпохи. Для воплощения идеи выбрали дом, где работал знаменитый ресторан «Трилистник». Сейчас там расположен музей декоративно-прикладного творчества.
Голосование продлится до 23 октября.
Первый проект посвящен ретро-автомобилям, военной технике и предметам советского быта. Авторы второй концепции считают, что музей — это пространство под открытым небом в поселке Тракторостроителей. И там стоит расположить огромное граффити со знаменитым поцелуем Брежнева. Третий проект предлагает превратить липецкий дворик в уголок советской эпохи. Для воплощения идеи выбрали дом, где работал знаменитый ресторан «Трилистник». Сейчас там расположен музей декоративно-прикладного творчества.
Голосование продлится до 23 октября.
46 931
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Перри Мейсон
Бухгалтер
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Клоунеса инстаграмная
Тоже многострадальный
Стор музея
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