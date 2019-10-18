50 пассажиров попались на обмане с транспортными картами

Они пользовались чужими льготными проездными.

Контролеры «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» сегодня вышли в очередной рейд. Девять контролеров учреждения с начала года успели провести более 500 рейдов по всей области, в результате чего перевозчики были оштрафованы более чем на 250 000 рублей. Предприятия штрафовали из-за того, что в автобусах находили безбилетников.- Наши рейды проводятся для того, чтобы убедить пассажиров не только оплачивать проезд, но и брать билет у водителя. Очень часто безбилетников мы находим на межмуниципальных маршрутах. Люди просто не берут у водителя выбитый чек, - уточняет директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» Павел Стежин. - Но нередко случается и то, что водитель не выбивает чек пассажиру, то есть фактически складывает деньги в свой карман. Пассажиру он объясняет необходимость оплаты наличными тем, что терминал оплаты не работают. На самом деле нечестные водители сами его отключают, и так зарабатывают. Если пассажир столкнулся с подобной ситуацией, то ему стоит обратиться на «горячую линию». Ее номер указан на транспортной карте. Если жалоба подтвердится, то перевозчика ждет штраф.А вот штрафов для тех, кто сознательно ездит «зайцем» в липецком транспорте, пока нет. Максимальная мера, которую могут применить к безбилетнику — высадить из автобуса. Хотя, сейчас разрабатывается проект нормативного акта, который введет штрафы для «зайцев».- Чаще всего проехать «зайцем» пассажиру не позволит сам водитель. Но у ушлых пассажиров есть иная методика. Мы фиксируем, что в липецком транспорте картами льготников пользуются третьи лица. За 9 месяцев этого года было выявлено 50 таких фактов. Льготные карты были изъяты — как сотрудниками нашего учреждения, так и водителями — и возвращены законным владельцам, - говорит Павел Стежин.Во время сегодняшнего рейда обошлось без лже-льготников. Зато участники профилактического мероприятия стали свидетелями того, что липецкие пассажиры — невеликие охотники брать билет у водителя. Контролеры на остановке «Центральный рынок» зашли в автобус №40. Все пассажиры передней площадки оказались без билета, хоть и оплатили проезд. Зато у водителя оказалась пара метров чековой ленты с выбитыми билетами. «Ну, а что? Я выбиваю, они не отрывают...», объяснил ситуацию шофер.