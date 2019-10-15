20-летний липчанин побил рекорд Мары Багдасарян

За год юный водитель 178 раз нарушил правили дорожного движения.



Сегодня в мировом суде Октябрьского округа Липецка судья Надежда Федорова привлекла к административной ответственности 20-летнего липчанина. За уклонение от исполнения административного наказания ему придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.



В суд молодой водитель попал после того, как его остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили, что он не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.



Уже во время судебного заседания выяснилось, что молодой мужчина, передвигающийся на автомобиле Audi Q7, за год 178 раз нарушил правила дорожного движения, был несколько раз виновником и участником ДТП. Водитель признался, что полицейские чаще всего останавливали его за превышение скорости.



Отметим, что антирекорд липецкого гонщика перекрывает достижение скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян, сумевшей за 2015 год получить около 150 штрафов за превышение скорости.

