Общество
сегодня, 11:01
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву
В Германии они значительно вкуснее.
Сегодня на заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. начальника управления потребительского рынка мэрии Алексей Ларин рассказал депутатам о мерах борьбы с пивным алкоголизмом.
На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что с лета в Липецке и Ельце закрыты 22 питейных заведения, на которые были нарекания (горожане жаловались на мини-бары, нетрезвые посетители которых устраивают беспорядки около домов, что очень мешает жильцам первых этажей). Еще 40 поменяли свой статус, став реализовывать спиртное в режиме работы магазинов. На «горячую линию» прокуратуры поступило 130 сообщений о фактах нарушения закона, которые подтвердились в 90 случаях. С начала года за употребление на улицах спиртного полицейские составили 715 протоколов, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 383, за мелкое хулиганство - 4,5 тысячи.
В Липецке до начала «антипивного путча» функционировали 320 таких питейных заведения. И вот как выглядят результаты борьбы с «зеленым змием» в областном центре, которая развернулась в регионе с подачи еще врио губернатора Игоря Артамонова.
Войну с питейными заведениями, расположенными на первых этажах многоквартирных жилых домов и нарушающих конституционные права граждан на отдых, недавно возглавила Госдума (ну, не на пенсионной же реформе очки зарабатывать!). Как уже писал GOROD48, «Единая Россия» ужесточает федеральный закон о торговле пивом в разлив после «антиалкогольных» опросов россиян в разных регионах страны, на которых выяснилось, что 95% респондентов - за ужесточение правил продажи спиртного в точках шаговой доступности. Ограничивающий деятельность таких заведений законопроект (зал обслуживания бара или буфета, в которых проводится розничная продажа алкоголя, не должен быть меньше 20 кв.м.) уже прошел первое чтение в Госдуме. В свою очередь, в мэрии Липецка также разработали свои стандарты для хозяйствующих субъектов.
Так, в Липецке для расположенных на первых этажах жилых домов предприятий общественного питания (закусочных, рюмочных, пивбаров) предлагается режим работы с 9.00 до 23.00, для торговых объектов - с 9.00 до 21.00. Такие точки должны иметь изолированный от входа в подъезд вход, дополнительную шумоизоляцию, мужской и женский туалеты. От территорий детсадов, школ, спортивных объектов и объектов военного назначения входы в питейные заведения должны находиться, как минимум, на расстоянии в 50 метров, а от медицинских организаций почему-то в 20 метрах. В предложениях городской администрации - закрытие пивных заведений в том случае, если в их отношении есть три нарушения действующего законодательства, подтвержденных вступившими в силу решениями судов. В одностороннем порядке закрывать пивнушки, на которые есть жалобы жильцов дома, чиновникам нельзя: на стражу предпринимателей встал Верховный суд РФ.
Отличие муниципального законопроекта от партийного проекта «Единой России» в том, что в Липецке предлагается увеличить площадь питейных заведений, расположенных в жилых домах, с 20 до 50 кв.м. Но если норма в 20 «квадратов» станет федеральной, то липецким чиновникам придется только утереться.
- А что вообще продается в таких учреждениях? - спросили у Алексея Ларина депутаты.
- Не готов ответить на этот вопрос. Этот вопрос - не в нашей компетенции, а в компетенции Роспотребнадзора, областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полиции, - ответил чиновник.
- Когда-то наши сетевые магазины, «Пролетарские», «Покупайки», поднимали вопрос об удалении таких объектов от больших магазинов. У нас ведь идет полнейшая алкоголизация. Рынок такими питейными заведениями перенасыщен и меня, например, это напрягает. А там ведь и ножами колят, и все что угодно происходит. Я как-то увидела окровавленного парня, который вышел из пивной. Мне даже из машины страшно было на это смотреть! В каждом доме - по нескольку пивнушек. Это просто за грань разумного выходит, - возмутилась депутат Вера Урываева.
В ответ Алексей Ларин сказал, что такая ситуация произошла из-за того, что после 2017 года федеральный центр изъял у субъектов право ограничивать количество объектов общественного питания. И их число в Липецке выросло в разы.
- Я была в Германии, и там тоже пиво на каждом шагу, - не унималась Вера Урываева. - Но там в пивных можно еще и поесть. Мы зашли в одну такую пивную семьей. Я поела, муж пива выпил. А в наших пивнушках из еды - только таранка с солью! И это - предприятие общественного питания?
Точку в дискуссии поставил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров, который пожелал мэрии целенаправленной работы по сокращению числа пивных в Липецке. «Хотелось бы, чтобы эта ваша инициатива не оказалась очередной кампанейщиной».
На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что с лета в Липецке и Ельце закрыты 22 питейных заведения, на которые были нарекания (горожане жаловались на мини-бары, нетрезвые посетители которых устраивают беспорядки около домов, что очень мешает жильцам первых этажей). Еще 40 поменяли свой статус, став реализовывать спиртное в режиме работы магазинов. На «горячую линию» прокуратуры поступило 130 сообщений о фактах нарушения закона, которые подтвердились в 90 случаях. С начала года за употребление на улицах спиртного полицейские составили 715 протоколов, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 383, за мелкое хулиганство - 4,5 тысячи.
В Липецке до начала «антипивного путча» функционировали 320 таких питейных заведения. И вот как выглядят результаты борьбы с «зеленым змием» в областном центре, которая развернулась в регионе с подачи еще врио губернатора Игоря Артамонова.
Войну с питейными заведениями, расположенными на первых этажах многоквартирных жилых домов и нарушающих конституционные права граждан на отдых, недавно возглавила Госдума (ну, не на пенсионной же реформе очки зарабатывать!). Как уже писал GOROD48, «Единая Россия» ужесточает федеральный закон о торговле пивом в разлив после «антиалкогольных» опросов россиян в разных регионах страны, на которых выяснилось, что 95% респондентов - за ужесточение правил продажи спиртного в точках шаговой доступности. Ограничивающий деятельность таких заведений законопроект (зал обслуживания бара или буфета, в которых проводится розничная продажа алкоголя, не должен быть меньше 20 кв.м.) уже прошел первое чтение в Госдуме. В свою очередь, в мэрии Липецка также разработали свои стандарты для хозяйствующих субъектов.
Так, в Липецке для расположенных на первых этажах жилых домов предприятий общественного питания (закусочных, рюмочных, пивбаров) предлагается режим работы с 9.00 до 23.00, для торговых объектов - с 9.00 до 21.00. Такие точки должны иметь изолированный от входа в подъезд вход, дополнительную шумоизоляцию, мужской и женский туалеты. От территорий детсадов, школ, спортивных объектов и объектов военного назначения входы в питейные заведения должны находиться, как минимум, на расстоянии в 50 метров, а от медицинских организаций почему-то в 20 метрах. В предложениях городской администрации - закрытие пивных заведений в том случае, если в их отношении есть три нарушения действующего законодательства, подтвержденных вступившими в силу решениями судов. В одностороннем порядке закрывать пивнушки, на которые есть жалобы жильцов дома, чиновникам нельзя: на стражу предпринимателей встал Верховный суд РФ.
Отличие муниципального законопроекта от партийного проекта «Единой России» в том, что в Липецке предлагается увеличить площадь питейных заведений, расположенных в жилых домах, с 20 до 50 кв.м. Но если норма в 20 «квадратов» станет федеральной, то липецким чиновникам придется только утереться.
- А что вообще продается в таких учреждениях? - спросили у Алексея Ларина депутаты.
- Не готов ответить на этот вопрос. Этот вопрос - не в нашей компетенции, а в компетенции Роспотребнадзора, областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полиции, - ответил чиновник.
- Когда-то наши сетевые магазины, «Пролетарские», «Покупайки», поднимали вопрос об удалении таких объектов от больших магазинов. У нас ведь идет полнейшая алкоголизация. Рынок такими питейными заведениями перенасыщен и меня, например, это напрягает. А там ведь и ножами колят, и все что угодно происходит. Я как-то увидела окровавленного парня, который вышел из пивной. Мне даже из машины страшно было на это смотреть! В каждом доме - по нескольку пивнушек. Это просто за грань разумного выходит, - возмутилась депутат Вера Урываева.
В ответ Алексей Ларин сказал, что такая ситуация произошла из-за того, что после 2017 года федеральный центр изъял у субъектов право ограничивать количество объектов общественного питания. И их число в Липецке выросло в разы.
- Я была в Германии, и там тоже пиво на каждом шагу, - не унималась Вера Урываева. - Но там в пивных можно еще и поесть. Мы зашли в одну такую пивную семьей. Я поела, муж пива выпил. А в наших пивнушках из еды - только таранка с солью! И это - предприятие общественного питания?
Точку в дискуссии поставил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров, который пожелал мэрии целенаправленной работы по сокращению числа пивных в Липецке. «Хотелось бы, чтобы эта ваша инициатива не оказалась очередной кампанейщиной».
Да нашли к кому пристать
Грязям
Грязи
Ха-Ха отчитались
Я
Котелки гну
ну
Все в бычках
постоянно видим
Плевать