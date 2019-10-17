Общество

сегодня, 11:01

Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву

19 1182
#пиво
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву

В Германии они значительно вкуснее.

Сегодня на заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. начальника управления потребительского рынка мэрии Алексей Ларин рассказал депутатам о мерах борьбы с пивным алкоголизмом.

На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что с лета в Липецке и Ельце закрыты 22 питейных заведения, на которые были нарекания (горожане жаловались на мини-бары, нетрезвые посетители которых устраивают беспорядки около домов, что очень мешает жильцам первых этажей). Еще 40 поменяли свой статус, став реализовывать спиртное в режиме работы магазинов. На «горячую линию» прокуратуры поступило 130 сообщений о фактах нарушения закона, которые подтвердились в 90 случаях. С начала года за употребление на улицах спиртного полицейские составили 715 протоколов, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 383, за мелкое хулиганство - 4,5 тысячи.

7cab34e6-d313-4923-8293-cc837268876433333333333333.jpg

В Липецке до начала «антипивного путча» функционировали 320 таких питейных заведения. И вот как выглядят результаты борьбы с «зеленым змием» в областном центре, которая развернулась в регионе с подачи еще врио губернатора Игоря Артамонова.

штрафы.jpg

Войну с питейными заведениями, расположенными на первых этажах многоквартирных жилых домов и нарушающих конституционные права граждан на отдых, недавно возглавила Госдума (ну, не на пенсионной же реформе очки зарабатывать!). Как уже писал GOROD48, «Единая Россия» ужесточает федеральный закон о торговле пивом в разлив после «антиалкогольных» опросов россиян в разных регионах страны, на которых выяснилось, что 95% респондентов - за ужесточение правил продажи спиртного в точках шаговой доступности. Ограничивающий деятельность таких заведений законопроект (зал обслуживания бара или буфета, в которых проводится розничная продажа алкоголя, не должен быть меньше 20 кв.м.) уже прошел первое чтение в Госдуме. В свою очередь, в мэрии Липецка также разработали свои стандарты для хозяйствующих субъектов.

Так, в Липецке для расположенных на первых этажах жилых домов предприятий общественного питания (закусочных, рюмочных, пивбаров) предлагается режим работы с 9.00 до 23.00, для торговых объектов - с 9.00 до 21.00. Такие точки должны иметь изолированный от входа в подъезд вход, дополнительную шумоизоляцию, мужской и женский туалеты. От территорий детсадов, школ, спортивных объектов и объектов военного назначения входы в питейные заведения должны находиться, как минимум, на расстоянии в 50 метров, а от медицинских организаций почему-то в 20 метрах. В предложениях городской администрации - закрытие пивных заведений в том случае, если в их отношении есть три нарушения действующего законодательства, подтвержденных вступившими в силу решениями судов. В одностороннем порядке закрывать пивнушки, на которые есть жалобы жильцов дома, чиновникам нельзя: на стражу предпринимателей встал Верховный суд РФ.

Отличие муниципального законопроекта от партийного проекта «Единой России» в том, что в Липецке предлагается увеличить площадь питейных заведений, расположенных в жилых домах, с 20 до 50 кв.м. Но если норма в 20 «квадратов» станет федеральной, то липецким чиновникам придется только утереться.

- А что вообще продается в таких учреждениях? - спросили у Алексея Ларина депутаты.

- Не готов ответить на этот вопрос. Этот вопрос - не в нашей компетенции, а в компетенции Роспотребнадзора, областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полиции, - ответил чиновник.

P-ip-jen-p-llitry.jpg

- Когда-то наши сетевые магазины, «Пролетарские», «Покупайки», поднимали вопрос об удалении таких объектов от больших магазинов. У нас ведь идет полнейшая алкоголизация. Рынок такими питейными заведениями перенасыщен и меня, например, это напрягает. А там ведь и ножами колят, и все что угодно происходит. Я как-то увидела окровавленного парня, который вышел из пивной. Мне даже из машины страшно было на это смотреть! В каждом доме - по нескольку пивнушек. Это просто за грань разумного выходит, - возмутилась депутат Вера Урываева.

В ответ Алексей Ларин сказал, что такая ситуация произошла из-за того, что после 2017 года федеральный центр изъял у субъектов право ограничивать количество объектов общественного питания. И их число в Липецке выросло в разы.

- Я была в Германии, и там тоже пиво на каждом шагу, - не унималась Вера Урываева. - Но там в пивных можно еще и поесть. Мы зашли в одну такую пивную семьей. Я поела, муж пива выпил. А в наших пивнушках из еды - только таранка с солью! И это - предприятие общественного питания?

Точку в дискуссии поставил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров, который пожелал мэрии целенаправленной работы по сокращению числа пивных в Липецке. «Хотелось бы, чтобы эта ваша инициатива не оказалась очередной кампанейщиной».



19 1182
#пиво

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да нашли к кому пристать

4 минуты назад
Я, к пивнухам последним. А к пятерке которая их вместо водяры ацетоном поит нет притензий. В очередь стоят- по 200 руб которая. И в к и б такая же ситуация. Жрут ацетон под видом виски, коньяк и водки-все из одной бочки. И радуюися-пивнухи закрывают. А сами с балкона ссут и плюют)))
ответить

Грязям

6 минут назад
А каспер?
ответить

Грязи

10 минут назад
У подземного перехода пивнарь Дрова. Каждую ночь драки и грабежи. Дети ходить мимо бояться
ответить

Ха-Ха отчитались

11 минут назад
Пивнуха "Пивпункт" Фрунзе 34 переехал в соседний дом. Его там арендодатель нагнал за неуплату аренды.
ответить

Я

12 минут назад
Ну ничему история их не учит. Был уже сухой закон у нас и ни к чему хорошему это не привело.
ответить

Котелки гну

18 минут назад
ну, если б ограничивались пивом. Как люди. А то водка без пива деньги на ветер. И истребление пивнушек не поможет. В подъездах будут будут-ссать-и блевать. Потому что такой менталитет)))
ответить

ну

23 минуты назад
план далеса по алкоголизации обчества е end р выполняет четко
ответить

Все в бычках

24 минуты назад
У этих трезвенников и язвенников. Покурили с балкона * -полетели бычки. В пробках стоят курят-в окно кидают. Причём здесь пивнушки? Когда население свиньи)))
ответить

постоянно видим

29 минут назад
как на 21-м, напротив Карусели через дорогу в подвале закусочная круглосуточная, утром тела буквально выползают, сколько там криминала ужас
ответить

Плевать

29 минут назад
Дмитрий, так всяк уважающий себя Человек знает,что пиво—это телячье пойло...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»
#афера
Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»

7 минут назад

Общество
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки
#пропавшие без вести
1
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки

сегодня, 10:32

Общество
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья
#премия #жилье #сироты
29
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья

сегодня, 10:15

Общество
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»
#волк
10
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»

сегодня, 09:38

Общество
В новом доме культуры нашли 40 дефектов
#строительство #тендер
18
В новом доме культуры нашли 40 дефектов

сегодня, 09:05

Общество
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше
#банкротство
28
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

вчера, 16:37

Общество