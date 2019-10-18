Общество
31 минуту назад
Областные экологи выпустили в реку Воронеж в Липецке 361 тысячу мальков белого толстолобика
Всего в качестиве компенсационных мер по реабилитации реки в нее запустят более 5 тонн этой рыбы-санитара.
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Белый толстолобик питается микроскопическими водорослями - фитопланктоном, поэтому эта рыба является прекрасным мелиоратором водоемов. Рыба профильтровывает от детрита зацветшую, зеленую и мутную воду, тем самым очищая ее. Зная об этом, областное управление экологии и природных ресурсов для реабилитации реки Воронеж выпустило сегодня в нее 361 тысячу мальков этой рыбы. Их вес - 15 грамм. Длина - до 10 сантиметров.
О весе и количестве рыбы СМИ рассказали сами чиновники. Когда же из специальной цистерны, в которой привезли малька из питомника в Нововоронеже, стали выпускать в реку по полиэтиленовому рукаву молодь, то всем показалось, что рыбы в Липецк привезли в разы меньше. И, кроме толстолобика, кстати, в реку Воронеж попал еще и зеркальный карп.
По словам главного эколога региона Галины Рощупкиной, тем самым продолжена работа по экологической реабилитации реки в районе Липецка, затронутой углублением ее русла. На сегодняшний день земснаряд прошел 25 километров, намыв 400 тысяч кубометров грунта. Большая его часть попала на Зеленый остров, что вызвало неоднозначную реакцию горожан в соцсетях, в которых появилось видео ставшего лысым острова после того, как на нем спилили деревья. Тогда же чиновники пояснили, что так осваивают 130 млн рублей федеральных средств по программе «Сохранение уникальных водных объектов». По данным администрации региона, в этом году областным управлением экологии и природных ресурсов будет закончен второй этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее третий этап. Липчанам обещают расчистить участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укрепить береговую полосу, выпустить в реку более полутора миллионов мальков разных пород рыб.
- После этого за счет намыва донных отложений уровень Зеленого острова будет поднят, что откроет возможность для развития на нем рекреационной деятельности, - сообщила Галина Рощупкина.
Напомним, что Зеленый остров мэрия Евгения Уваркина собирается превратить в «остров цветов». Такова концепция Талли Кельми, креативного директора и управляющей партнером агентства визуальных коммуникаций Ampersand. Предполагается, что с центрального городского пляжа на «остров цветов» можно будет переправиться на пароме.
О весе и количестве рыбы СМИ рассказали сами чиновники. Когда же из специальной цистерны, в которой привезли малька из питомника в Нововоронеже, стали выпускать в реку по полиэтиленовому рукаву молодь, то всем показалось, что рыбы в Липецк привезли в разы меньше. И, кроме толстолобика, кстати, в реку Воронеж попал еще и зеркальный карп.
По словам главного эколога региона Галины Рощупкиной, тем самым продолжена работа по экологической реабилитации реки в районе Липецка, затронутой углублением ее русла. На сегодняшний день земснаряд прошел 25 километров, намыв 400 тысяч кубометров грунта. Большая его часть попала на Зеленый остров, что вызвало неоднозначную реакцию горожан в соцсетях, в которых появилось видео ставшего лысым острова после того, как на нем спилили деревья. Тогда же чиновники пояснили, что так осваивают 130 млн рублей федеральных средств по программе «Сохранение уникальных водных объектов». По данным администрации региона, в этом году областным управлением экологии и природных ресурсов будет закончен второй этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее третий этап. Липчанам обещают расчистить участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укрепить береговую полосу, выпустить в реку более полутора миллионов мальков разных пород рыб.
- После этого за счет намыва донных отложений уровень Зеленого острова будет поднят, что откроет возможность для развития на нем рекреационной деятельности, - сообщила Галина Рощупкина.
Напомним, что Зеленый остров мэрия Евгения Уваркина собирается превратить в «остров цветов». Такова концепция Талли Кельми, креативного директора и управляющей партнером агентства визуальных коммуникаций Ampersand. Предполагается, что с центрального городского пляжа на «остров цветов» можно будет переправиться на пароме.
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