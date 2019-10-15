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На станцию Патриаршую не будут возить бытовой мусор из Москвы
В администрации области назвали очередным фейком сообщения в соцсетях о том, что 173 га земли на территории Ивовского сельсовета станут местом переработки доставляемых вагонами по железной дороге ТКО.
За комментариями по этому сообщению мы обратились в пресс-службу администрации области.
- Никакой стройки у станции Патриаршая не ведется и вестись не может. Чтобы начать работу по переработке мусора, необходимо множество согласительных процедур, составление массы документов. Единственные работы, которые проводились на этом участке - бурение скважин на воду с целью проверки ее качества, - сообщили GOROD48 в администрации.
Из информации, подготовленной для GOROD48 областным управлением экологии и природных ресурсов следует, что основным стратегическим документом, определяющим процесс обращения с отходами в регионе, является территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО. В ней предусмотрено в том числе создание экотехнопарков, где будет вестись сортировка и переработка бытового мусора. Для строительства экотехнопарков территориальной схемой предусмотрено несколько земельных участков. Одним из них является территория в районе Ивовского сельсовета. Создание экотехнопарка предполагает сортировку и переработку только того мусора, который образован на территории Липецка и Липецкого района. Ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Сортировка предполагает извлечение как можно большего количества вторсырья из ТКО для его повторного использования. Проект экотехнопарка у станции Патриаршей если и появится, то в обязательном порядке будет проходить государственную экологическую экспертизу и общественные обсуждения на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.
В свою очередь, мы обратились к главе Ивовского сельского поселения Наталье Шалавиной. Она сообщила, что земельный участок, о котором идет речь, относится к землям сельхозназначения. Решением областного управления имущественных и земельных отношений его признали перспективным для системы обращения с ТБО. Сейчас на нем не ведут никакого строительства, но Наталья Шалавина и жители населенных пунктов, входящих в Ивовское сельское поселение, не желают видеть на своих землях никакого мусорного полигона.