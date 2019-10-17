Муниципалитет окажет поддержку бизнесменам, вложившимся в социально значимые проекты

Сегодня в Липецком горсовете мэрия представила проект положения «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка».



Как рассказала и.о. председателя департамента экономразвития Жанна Михайлова, проект разработан в целях привлечения социально ответственных организаций и индивидуальных предпринимателей к совместному с мэрией участию по формированию комфортной, экологически безопасной городской среды, удобству для проживания граждан.



Социально значимыми проектами, по мнению городских властей, должны стать благоустройство (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, парков, скверов, набережных, мест отдыха, пляжей, улиц, велосипедных дорожек); устройство открытых плоскостных сооружений, площадок; установка малых архитектурных форм, игрового (спортивного) оборудования, элементов архитектурного освещения объектов благоустройства.



- Реализация таких проектов предполагает вложение собственных средств организациями и индивидуальными предпринимателями, что, в свою очередь, позволит сократить расходы городского бюджета, - отметила Жанна Михайлова.



Муниципалитет со своей стороны окажет поддержку организациям и предпринимателям в виде предоставления субсидий из бюджета города; предоставления в залог имущества и имущественных прав; муниципальных гарантий; льготы по земельному налогу.



- А как предприниматель, который будет вкладывать средства свои в благоустройство, узнает, какую поддержку он получит? – поинтересовалась депутат Вера Урываева.



По словам представителей мэрии, нормативно-правовые акты по различным мерам поддержки сейчас активно прорабатываются. Вся информация будет в открытом доступе на сайте мэрии.



- В департамент экономразвития бизнес должен заявить ту меру поддержки, которую он бы хотел получить. Если на этот момент мы ему такую поддержку не сможем оказать, мы скажем: мы доработаем проект, внесем изменения, и тогда приходите за этой поддержкой. Мы сегодня принимаем основной нормативно-правовой акт, и на его основании уже будем принимать оставшиеся подзаконные акты, - уточнила председатель департамента финансов Татьяна Григорова.



Аудиторы Счётной палаты Липецка рекомендовали мэрии при принятии решения об оказании муниципальной поддержки, а также на стадии отбора социально значимых проектов, оценивать финансово-экономические последствия для бюджета города.



Окончательное решение по проекту положения депутаты примут на ближайшей сессии 29 октября, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.

