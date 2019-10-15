В Липецке больше не должно вонять помётом

Все поля для складирования птичьего помета возле аэропорта перенесут на новые площадки.

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Два крупных сельскохозяйственных предприятия по производству птицы перенесут свои поля для складирования птичьего помета на 30 километров от черты Липецка. Об этом сегодня сообщила начальник управления и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.



- Этой осенью мы зафиксировали факт неприятного запаха в Липецке, который произошел из-за внесения на поля птичьего помета и освобождения площадок для грунтования сельскохозяйственными предприятиями, расположенными в непосредственной близости от города. Была создана рабочая группа региональной администрации, которая совместно с предприятиями-производителями птицы, представителями Россельхознадзора и Росприроднадзора, приняла совместное решение об удалении площадки грунтования из зоны аэропорта Липецка. Процесс складирования помета там прекращается, они освобождают территорию. Площадки в течение года будут закрыты, - сообщила Галина Рощупкина.



Галина Рощупкина сегодня встретилась с журналистами и сделала это заявление из-за того, что утром центр города накрыла вонь от птичьего помета. Начальник управления экологии уточнила, что запах почувствовали в городе из-за внезапного изменения направления ветра. Дело в том, что до перемены направления ветра предприятия начали вывозить помет. На отходах до изменения погодных условий не успела образоваться пленка, которая защищает от распространения запаха.



Работы по «переезду» помета в новое место складирования будут возобновлены при благоприятных погодных условиях. Вместе с этим Галина Рощупкина не стала называть место, где разместят новые площадки для птичьего помета, а также размер штрафов, которые наложили на предприятия. Как и их названия.



- Штрафы за нарушения экологических требований по складированию помёта наложены на два юридических лиц и на два должностных. Помет будут складировать на удалении примерно в 30 километрах от Липецка, - дополнила Галина Рощупкина.



