Общество

сегодня, 15:46

В Липецке больше не должно вонять помётом

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#запах #птица #помёт
В Липецке больше не должно вонять помётом

Все поля для складирования птичьего помета возле аэропорта перенесут на новые площадки.

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Два крупных сельскохозяйственных предприятия по производству птицы перенесут свои поля для складирования птичьего помета на 30 километров от черты Липецка. Об этом сегодня сообщила начальник управления и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.

- Этой осенью мы зафиксировали факт неприятного запаха в Липецке, который произошел из-за внесения на поля птичьего помета и освобождения площадок для грунтования сельскохозяйственными предприятиями, расположенными в непосредственной близости от города. Была создана рабочая группа региональной администрации, которая совместно с предприятиями-производителями птицы, представителями Россельхознадзора и Росприроднадзора, приняла совместное решение об удалении площадки грунтования из зоны аэропорта Липецка. Процесс складирования помета там прекращается, они освобождают территорию. Площадки в течение года будут закрыты, - сообщила Галина Рощупкина.

Галина Рощупкина сегодня встретилась с журналистами и сделала это заявление из-за того, что утром центр города накрыла вонь от птичьего помета. Начальник управления экологии уточнила, что запах почувствовали в городе из-за внезапного изменения направления ветра. Дело в том, что до перемены направления ветра предприятия начали вывозить помет. На отходах до изменения погодных условий не успела образоваться пленка, которая защищает от распространения запаха.

Работы по «переезду» помета в новое место складирования будут возобновлены при благоприятных погодных условиях. Вместе с этим Галина Рощупкина не стала называть место, где  разместят новые площадки  для птичьего помета, а также размер штрафов, которые наложили на предприятия. Как и их названия.

- Штрафы за нарушения экологических требований по складированию помёта наложены на два юридических лиц и на два должностных. Помет будут складировать на удалении примерно в 30 километрах от Липецка, - дополнила Галина Рощупкина.

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#запах #птица #помёт

Комментарии (30)

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Ахламонов

10 минут назад
Перенрсим площадки с говном под Лебедянь!!!
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Сельдерей не растет на Елецком

10 минут назад
Animal planet, засунь свой нос блоховозу под хвост и нюхай, а не вякай здесь, гнида !
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Хотя

13 минут назад
Пусть строят. Грузовикам и автобусам всё равно придёться пока по земле ползать
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Иномарки DURACAM

14 минут назад
Мечтаю посидеть в салоне любой иномарки, хотя бы в нексии, хоть парочку минут!
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Не пойму

15 минут назад
Зачем дороги строят? Если компания Порше объявила начале создания летающего автомобиля, и о том что летающие автомобили в ближайшие 10 лет вытеснят обычные авто!
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Иномарки DURACAM

17 минут назад
осталась только вонь от пропержанных инорыгаловок из фольги и прессованного куриного помета с соломой!
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гость

19 минут назад
Что же это за тайна, куда будут свозить помёт? Кого госпожа Рощупкина решила осчастливить этими неземными ароматами? Мне вот интересно, в свою деревну, прямо вот за огород загородного дома чиновники не хотят отвезти эти отходы?
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Мечта

20 минут назад
вот бы НЛМК за 30 км от Липецка перенесли. От помёта только вонь, а от НЛМК вонь и онкозаболевания всем липчанам
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Правдоруб

20 минут назад
Опять гавном воняет!!!!!!!!!
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васёк

25 минут назад
сегодня опять на соколе воняло...
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