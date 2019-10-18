Общество
сегодня, 11:16
«Сокольскому мяснику» вынесли приговор: 18 лет и 3 месяца лишения свободы
Также Рустам Эргашев должен заплатить за моральные страдания родственникам убитых им супругов Мартыновых 4 млн рублей.
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Сегодня в Липецком областном суде вынесен приговор по делу уроженца Узбекистана Рустама Эргашева, которого обвиняли в убийстве Александра и Елены Мартыновых.
Напомним, что 16 октября присяжные заседатели единогласно признали Эргашева виновным в двойном убийстве и надругательстве над телами супругов.
Сегодня председательствующая по делу судья Татьяна Фролова назначила Эрагшеву наказание - лишение свободы на срок 18 лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен возместить родственникам убитых 179 тысяч рублей - затрат на похороны. Татьяна Фролова также вменила осужденному компенсации морального ущерба: ему предстоит выплатить двум несовершеннолетним детям Мартыновых по миллиону рублей. По миллиону рублей должны получить другие гражданские истцы - их бабушки и дедушки.
Жители улицы Демьяна Бедного Александр и Елена Мартыновы, пропали без вести 23 сентября прошлого года. 5 октября их расчлененные тела нашли на той же улице Демьяна Бедного в доме Рустама Эргашева.
Хозяина дома задержали вечером того же дня - он прятался в боксе гаражного кооператива. При появлении полицейских Эргашев попытался покончить с собой.
Следствие по делу о двойном убийстве пришло к выводу, что Эргашев убил Мартыновых, которые заглянули в нему в гости, на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений. Его вину в числе прочих доказательств подтвердили показания свидетелей, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела.
Сам Эргашев отрицал свою вину и во время следствия и на суде.
После оглашения приговора осужденный попытался возражать, требуя вернуть уголовное дело на доследование. Но в этом ему, естественно, было отказано.
Напомним, что 16 октября присяжные заседатели единогласно признали Эргашева виновным в двойном убийстве и надругательстве над телами супругов.
Сегодня председательствующая по делу судья Татьяна Фролова назначила Эрагшеву наказание - лишение свободы на срок 18 лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен возместить родственникам убитых 179 тысяч рублей - затрат на похороны. Татьяна Фролова также вменила осужденному компенсации морального ущерба: ему предстоит выплатить двум несовершеннолетним детям Мартыновых по миллиону рублей. По миллиону рублей должны получить другие гражданские истцы - их бабушки и дедушки.
Жители улицы Демьяна Бедного Александр и Елена Мартыновы, пропали без вести 23 сентября прошлого года. 5 октября их расчлененные тела нашли на той же улице Демьяна Бедного в доме Рустама Эргашева.
Хозяина дома задержали вечером того же дня - он прятался в боксе гаражного кооператива. При появлении полицейских Эргашев попытался покончить с собой.
Следствие по делу о двойном убийстве пришло к выводу, что Эргашев убил Мартыновых, которые заглянули в нему в гости, на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений. Его вину в числе прочих доказательств подтвердили показания свидетелей, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела.
Сам Эргашев отрицал свою вину и во время следствия и на суде.
После оглашения приговора осужденный попытался возражать, требуя вернуть уголовное дело на доследование. Но в этом ему, естественно, было отказано.
123
ярый
Мало очень мало
для город48
КачОк
Оля
Да уж...