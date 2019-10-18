Общество

сегодня, 11:16

«Сокольскому мяснику» вынесли приговор: 18 лет и 3 месяца лишения свободы

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#убийство
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«Сокольскому мяснику» вынесли приговор: 18 лет и 3 месяца лишения свободы

Также Рустам Эргашев должен заплатить за моральные страдания родственникам убитых им супругов Мартыновых 4 млн рублей.

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Сегодня в Липецком областном суде вынесен приговор по делу уроженца Узбекистана Рустама Эргашева, которого обвиняли в убийстве Александра и Елены Мартыновых.

Напомним, что 16 октября присяжные заседатели единогласно признали Эргашева виновным в двойном убийстве и надругательстве над телами супругов. 

Сегодня председательствующая по делу судья Татьяна Фролова назначила Эрагшеву наказание - лишение свободы на срок 18 лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен возместить родственникам убитых 179 тысяч рублей - затрат на похороны. Татьяна Фролова также вменила осужденному компенсации морального ущерба: ему предстоит выплатить двум несовершеннолетним детям Мартыновых по миллиону рублей. По миллиону рублей должны получить другие гражданские истцы - их бабушки и дедушки.   

Жители улицы Демьяна Бедного Александр и Елена Мартыновы,  пропали без вести 23 сентября прошлого года. 5 октября их расчлененные тела нашли на той же улице Демьяна Бедного в доме Рустама Эргашева.

Хозяина дома задержали вечером того же дня - он прятался в боксе гаражного кооператива. При появлении полицейских Эргашев попытался покончить с собой.

Следствие по делу о двойном убийстве пришло к выводу, что  Эргашев убил Мартыновых, которые заглянули в нему в гости, на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений. Его вину в числе прочих доказательств подтвердили показания свидетелей, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела. 

Сам Эргашев отрицал свою вину и во время следствия и на суде.

После оглашения приговора осужденный попытался возражать, требуя вернуть уголовное дело на доследование. Но в этом ему, естественно, было отказано.
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#убийство
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Комментарии (7)

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123

13 минут назад
Вот реально обидно... хоть пж дали бы, но лучше расстрел
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ярый

24 минуты назад
сокол-быдло район
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Мало очень мало

29 минут назад
Дали этому мерзавцу. Реальный срок для этой гниды 24,5
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для город48

47 минут назад
Какой он «сокольский»? Это ГНИДА ЧУРБАНСКАЯ! Настоящие сокольские 400 лет назад защищали покой христианский от этой басурманской нечисти! Не поганьте историю России, пейсатели!!!!
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КачОк

47 минут назад
вот вам и узбек. одним миром мазаны что татары, казахи.
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Оля

сегодня, 11:29
Ужас. Выспится, пожрет на халяву и на свободу.
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Да уж...

сегодня, 11:26
Вот законы то...за каждую жизнь 9 лет! Выйдет и снова кого-нибудь убьет!
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