У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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вчера, 08:50
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У педагогического университета мотоциклист сбил 24-летнюю девушку
и скрылся с места ДТП.
Девушку госпитализировали в больницу на Тракторном с предварительными диагнозами: черепно-мозговая травма, перелом коленного сустава правой ноги, множественные ушибы тела.
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