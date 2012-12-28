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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
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Происшествия
6204
вчера, 08:50
49

У педагогического университета мотоциклист сбил 24-летнюю девушку

и скрылся с места ДТП.

1 мая в полдень на пешеходном переходе через улицу Студеновскую напротив педагогического университета мотоциклист сбил 24-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Девушку госпитализировали в больницу на Тракторном с предварительными диагнозами: черепно-мозговая травма, перелом коленного сустава правой ноги, множественные ушибы тела.
ДТП
наезд на пешехода
мотоцикл
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Комментарии (49)

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q
сегодня, 11:11
Вычисли. Они как прокуратура, без номеров
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Sергий
сегодня, 10:08
В этом месте камер немеряно, поэтому при желании вычислить будет просто.
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Sергий
сегодня, 10:07
В этом месте камер немеряно, поэтому при желании вычислить будет просто.
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Заводчанка
вчера, 23:31
Почему в городе не работает мотополиция? Уже давно есть необходимость.
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Паркер
вчера, 23:02
Мотики гнать из города. Со мной согласятся 95 % жителей. Это понты а, не транспорт.
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Ветеран
сегодня, 11:32
Мотоцикл это не понты, а образ жизни.
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Сергей
вчера, 22:06
Давно уже нужно в липецке мотор Взвод делать, чтобы таких как это, задерживать.
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Sергий
вчера, 20:37
Этот переход со светофором. Значит кто-то из участников ДТП двигался на красный. Мотоцикл слышно издалека, если только в ушах нет наушников, а перед носом телефона.
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Очевидец
сегодня, 10:11
Да, мотоцикл двигался на красный свет!
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Тарас
вчера, 17:46
А я сегодня видел мотоциклиста, который несся на скорости, а сзади девушка держала телефон и набирала текст. Совсем ополоумели
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Липчанка
вчера, 16:23
Самый опасный переход ,спокойно могут ехать и на запрещающий сигнал светофора. Хотя знают , что рядом школа, универ и все равно нарушают
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Липчанин
вчера, 19:10
Подземный переход там давно напрашивается
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Подземный
сегодня, 10:04
Подземный переход там давно напрашивается переход делать никто не будет, вот "лежачий полицейский" не помешал бы. Институт, школа, детский сад - знаки везде даже на асфальте, но водилам все нипочем
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Да вы что?
сегодня, 12:50
переход делать никто не будет, вот "лежачий полицейский" не помешал бы. Институт, школа, детский сад - знаки везде даже на асфальте, но водилам все нипочем Раньше там много было смертельных аварий, когда не было светофора, чтобы установить его родители блокировали дорогу. Что делать для лежачего полицейского???
Ответить
Так то
вчера, 14:19
Водятел это пешедятел севший за руль
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