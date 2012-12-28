У педагогического университета мотоциклист сбил 24-летнюю девушку

и скрылся с места ДТП.

1 мая в полдень на пешеходном переходе через улицу Студеновскую напротив педагогического университета мотоциклист сбил 24-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.Девушку госпитализировали в больницу на Тракторном с предварительными диагнозами: черепно-мозговая травма, перелом коленного сустава правой ноги, множественные ушибы тела.