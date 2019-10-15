Липчанка пыталась сжечь нотариуса

Она разлила керосин в его кабинете, но не довела дело до конца.

Сегодня в Липецке к дому №80 по улице Первомайской были стянуты силы экстренного реагирования из-за угрозы поджога.



Как стало известно GOROD48, в кабинет нотариуса, располагающийся в этом здании, пришла женщина и разлила керосин. Однако поджечь горючую жидкость она не успела.



На месте происшествия работают сотрудники полиции.

