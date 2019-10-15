Происшествия
26 минут назад
Липчанка пыталась сжечь нотариуса
Она разлила керосин в его кабинете, но не довела дело до конца.
Сегодня в Липецке к дому №80 по улице Первомайской были стянуты силы экстренного реагирования из-за угрозы поджога.
Как стало известно GOROD48, в кабинет нотариуса, располагающийся в этом здании, пришла женщина и разлила керосин. Однако поджечь горючую жидкость она не успела.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как стало известно GOROD48, в кабинет нотариуса, располагающийся в этом здании, пришла женщина и разлила керосин. Однако поджечь горючую жидкость она не успела.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
* продажные
Маруся
Фрэнк Гудвин