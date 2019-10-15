Происшествия

26 минут назад

Липчанка пыталась сжечь нотариуса

2 600
#поджог
Липчанка пыталась сжечь нотариуса

Она разлила керосин в его кабинете, но не довела дело до конца.

Сегодня в Липецке к дому №80 по улице Первомайской были стянуты силы экстренного реагирования из-за угрозы поджога.

Как стало известно GOROD48, в кабинет нотариуса, располагающийся в этом здании, пришла женщина и разлила керосин. Однако поджечь горючую жидкость она не успела.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.
2 600
#поджог

Комментарии (3)

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* продажные

22 секунды назад
Проверьте деятельность, это ж не с проста
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Маруся

6 минут назад
Не, наверное бабе плохо наследство поделили. Что ж за бессердечные * пошли
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Фрэнк Гудвин

11 минут назад
Горящие по городу автомобили, часом, не её рук дело?
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