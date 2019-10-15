Общество
сегодня, 12:35
Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития
Председатель департамента экономического развития администрации Липецка Ольги Герасименко ушла в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление Герасименко подписала мэр города Евгения Уваркина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года.
Обязанности руководителя департамента исполняет заместитель председателя Жанна Михайлова.
Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года.
Обязанности руководителя департамента исполняет заместитель председателя Жанна Михайлова.
Поражаюсь
гость
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Новость не о чём
))))
гость
гость
Горожанка
липчанин
Глупый