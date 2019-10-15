Общество

сегодня, 12:35

Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития

26 2735
#кадры
Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития
Председатель департамента экономического развития администрации Липецка Ольги Герасименко ушла в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление Герасименко подписала мэр города Евгения Уваркина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года. 

Обязанности руководителя департамента исполняет заместитель председателя Жанна Михайлова.
26 2735
#кадры

Комментарии (26)

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Поражаюсь

2 минуты назад
Липецкие дауны вышли в свет, любого возьмут в оборот, только они хороши со своей свинячей головой
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гость

3 минуты назад
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ видать так и не НАУЧИЛАСЬ ПРОВОДИТЬ ! Бедняжечка !
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777

3 минуты назад
Гость, до Москвы.... не переставить! Имя им - легион!
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Новость не о чём

3 минуты назад
Там в мэрии каждый первый- идиот.
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))))

4 минуты назад
ОльгИ ушла. ЖаннИ пришла. И что? Ай - кью остался отрицательным.
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гость

4 минуты назад
и, сколько там ещё этих Герасименко? Не скоро кончатся? МОГЁТЕ ! :-)
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гость

5 минут назад
Горожанка, !!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЕГИ , ОЛЮШКА , БЯГИ !
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Горожанка

8 минут назад
Никто не заметит потери бойца)))
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липчанин

10 минут назад
Ну покинула еще одна лохудра, делов то.
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Глупый

14 минут назад
Собрала маленько деньжат, -"Что еще надо,что бы встретить достойно старость?" (Самое главное, надо вовремя спрыгнуть с поезда...)
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