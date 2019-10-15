Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития

Председатель департамента экономического развития администрации Липецка Ольги Герасименко ушла в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление Герасименко подписала мэр города Евгения Уваркина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года.



Обязанности руководителя департамента исполняет заместитель председателя Жанна Михайлова.

