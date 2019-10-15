Общество

сегодня, 11:30

В мэрии не знают, когда по проспекту Победы поедут автобусы

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#проспект Победы
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В мэрии не знают, когда по проспекту Победы поедут автобусы

Не знают чиновники и того, как будет организовано движение общественного транспорта в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты спросили у чиновников, когда по реконструируемому участку проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - возобновят движение автобусы?

Конкретного ответа на этот вопрос депутаты не получили. Мол, к посадке и высадке пассажиров на шести остановочных площадках не готовы сами площадки, не говоря уже об остановочных павильонах.

- Сроки могут сдвигаться пор объективным причинам. Но не на месяцы! Это - ненормально, - раскритиковал подрядчика, ООО «Руслан-1», спикер горсовета Игорь Тиньков.

Не знают чиновники и как будет организовано движение общественного транспорта по проспекту Победы в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали - от автовокзала до площади Победы. Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сказал лишь, что, возможно, часть маршрутов будет пущена по улице Папина по временной схеме. Вообще не предусматривающей ни остановочных карманов, ни павильонов.

На этом же заседании депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, почему так? Оказалось, что в муниципальном бюджете нет средств на благоустройство улицы Папина. Денег нет даже на то, чтобы демонтировать с нее опоры ЛЭП после того, как специалисты АО «ЛГЭК» уберут высоковольтную линию под землю. Раз так, то перераспределение части потока общественного транспорта на постоянной основе с проспекта Победы на улицу Папина невозможно.

P.S. Месяц назад специалисты ООО «Руслан-1» обещали закончить к концу сентября укладку плитки на месте остановочных павильонов, а к 5 октября восстановить газоны. Но ни того, ни другого не сделано.
32 1344
#проспект Победы
2

Комментарии (32)

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Элен Рудольфовна

1 минуту назад
Сижу дома, смотрю любимый Город48 и слушаю отборный музон в группе ок- Мы из Добринки
ответить

я

6 минут назад
надо в Воронеж ещё заехать, а ты там был, там проезд 17 руб, а у в Липецке 24, вот и катаемся
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Транспортный коллапс

8 минут назад
Бывший в профсоюзе, его ожидает. Как обычно)))
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макс

8 минут назад
А за что дура-Уваркина зарплату получает?
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Привет от Литровича!

9 минут назад
А кто сомневался? Ещё до начала работ умные люди говорили, что доделывать будут в декабре-январе, а развалится всё это в марте 2020. Первая часть прогноза сбылась, ждем марта.
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бл...

9 минут назад
Если врач не знает как лечить, его увольняют за профнепригодность, если прораб не знает как строить, он становится подсобником, если слесарь не знает как выточить деталь, он идёт подметать и т.д... и только в мэрию попадают люди без образования или не имея профильного, не знают что делать на рабочем месте и вообще зачем они там, и продолжают тупить и насиживать мозоли на пердо, прожирая и разворовывая бюджетные деньги...
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Бывший в профсоюзе

10 минут назад
Нет хозяина в Липецке, одни менеджеры. Поэтому и всё идёт через задний проход. Что ожидает город в 2020 году страшно представить, т.к.следующий участок и сложнее и больше авто и пасажиро поток.
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я

11 минут назад
Не надо автобусов, путь по проспекту Победы марафонцы бегают. Это сплошной профит: 1000 - с взрослого, 600 - с ребёнка
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Не позорьтесь!

17 минут назад
Уберите Угаркину! И жулика Колю Воронина
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гостья

21 минуту назад
Мышка, страшно будет, что с транспортом будет)))))
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