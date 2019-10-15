В мэрии не знают, когда по проспекту Победы поедут автобусы

Не знают чиновники и того, как будет организовано движение общественного транспорта в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты спросили у чиновников, когда по реконструируемому участку проспекта Победы - от автовокзала до памятника Танкистам - возобновят движение автобусы?



Конкретного ответа на этот вопрос депутаты не получили. Мол, к посадке и высадке пассажиров на шести остановочных площадках не готовы сами площадки, не говоря уже об остановочных павильонах.



- Сроки могут сдвигаться пор объективным причинам. Но не на месяцы! Это - ненормально, - раскритиковал подрядчика, ООО «Руслан-1», спикер горсовета Игорь Тиньков.



Не знают чиновники и как будет организовано движение общественного транспорта по проспекту Победы в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали - от автовокзала до площади Победы. Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сказал лишь, что, возможно, часть маршрутов будет пущена по улице Папина по временной схеме. Вообще не предусматривающей ни остановочных карманов, ни павильонов.



На этом же заседании депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, почему так? Оказалось, что в муниципальном бюджете нет средств на благоустройство улицы Папина. Денег нет даже на то, чтобы демонтировать с нее опоры ЛЭП после того, как специалисты АО «ЛГЭК» уберут высоковольтную линию под землю. Раз так, то перераспределение части потока общественного транспорта на постоянной основе с проспекта Победы на улицу Папина невозможно.



P.S. Месяц назад специалисты ООО «Руслан-1» обещали закончить к концу сентября укладку плитки на месте остановочных павильонов, а к 5 октября восстановить газоны. Но ни того, ни другого не сделано.