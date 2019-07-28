Назвался груздем - покажи документы!

Итоги недели.

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На этой неделе облизбирком закончил принимать документы у выдвиженцев в губернаторы. С этого и начнем.Прошедший понедельник был щедр на события, связанные с грядущими выборами. Так, утром GOROD48 сообщил, что. Офис обкома партии, разместившийся в респектабельном, скажем откровенно, буржуазном здании, атаковали ночью 21 июля. Четыре человека, скрывающих лица под капюшонами, облили бюст Сталина монтажной пеной, прикрепили к дверям обкома КПРФ какое-то взрывное устройство и привели его в действие. Вспышка была яркой, но взрыв не повредил двери.Собирающий на тот момент подписи муниципальных депутатов второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев не понимает, кому была нужна эта «антисоветская акция», но уверен, что это - не случайная выходка (см.). Это, кстати, не первый акт вандализма у офиса КПРФ на улице Кузнечной. Ночью 22 мая 2015 года тротуарной плитой разбили в нем окна и двери, а 8 мая того же года кто-то пытался отбить молотком нос у бронзового «вождя народов» и облил памятник розовой краской.В тот же день у еще одного претендента на должность губернатора - депутата Госдумы от партии ЛДПР Александра Шерина, анонимные авторы соцсетей обнаружили медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», которой никак не может быть у человека, которому в 1988 году, кода этим самым ВС СССР исполнилось 70, было всего 11 лет.- Я сам в шоке! - рассказал GOROD48 Александр Шерин. - Я награжден двумя государственными наградами - орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» II степени. Обе они внесены в мое личное дело. То, что меня «наградили» юбилейной медалью, на которую я не имею никакого права, - полный бред! (см.).В тот же понедельник. Так выдвиженец от «Патриотов России» стал вторым из девяти претендентов на должность губернатора после представителя «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой кандидатом, прошедшим муниципальный фильтр.Напомним, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать в свою поддержку не менее 163 и не более 171 подписей муниципальных депутатов. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.Во вторник. Кроме подписей, избирательная комиссия приняла от врио губернатора список тех, кто в случе его победы на выборах сможет стать членом Совета Федерации от Липецкой области. В списке три человека - глава города Липецка Евгения Уваркина, генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев, действующий член Верхней Палаты Федерального Собрания Олег Королев.В среду прорвало всех остальных кандидатов. Ранним утром. Евгений Третьяков собрал необходимый пакет подписей муниципальных депутатов. Потом в облизбирком пришел представитель Казачьей партии Российской Федерации -. После обеда. Им стал позиционирующий себя православным предпринимателем Андрей Плотников от «Коммунистов России» (вот ведь оксюморон: воцерковленный коммунист-коммерсант).За четыре часа до окончания приема документов оставался самый важный вопрос: пройдут ли муниципальный фильтр те, кого считали главными конкурентами Игоря Артамонова - Сергей Токарев от КПРФ и Александр Шерин от ЛДПР? В начале четвертого выяснилось, что. Кандидат от ЛДПР собрал всего 106 подписей муниципальных депутатов.- Не понятно, как представитель парламентской партии, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне не смог пройти муниципальный фильтр, а представители ничего не значащих партий получили по 171 голосу муниципальных депутатов! - заявил Александр Шерин журналистам. - Я не попал на выборы. В стране сложилась такая система, что никто не пройдет муниципальный фильтр без решения на это «Единой России». Меня просто испугались.А вот. За 17 минут до закрытия облизбиркома кандидат от КПРФ на пост губернатора принес необходимые для регистрации документы. Внефракционный депутат областного Совета, представитель партии ПАРНАС Олег Хомутинников и вовсе не явился в облизбирком, решив не участвовать, по его словам, в фарсе со сбором подписей.Модератор Липецкого экспертного клуба Вадим Ковригин так прокомментировал итоги первого этапа избирательной кампании по выборам главы региона:- Участие Сергея Токарева в избирательной кампании значительно повысит конкуренцию и не даст размыть протестный электорат. Вопрос только в том, сможет ли представитель КПРФ аккумулировать этот электорат, учитывая специфичность избирателей КПРФ. В условиях недовольства пенсионной реформой и повышения протестного электората, думаю, во многом сможет (см.).Итак, губернаторские выборы подарили липчанам интригу. А что удивило на этой неделе горожан?На этой неделе состоялись знаковые кадровые решения. Так,. Чужой человек для Ельца, гордящегося свой самобытностью и почти 900-летней историей, будет исполнять полномочия мэра до выборов главы города. До этого он работал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, разгребая авгиевы конюшни, доставшиеся ему от нынешней узницы одного из московских СИЗО Ольги Крючковой.Кто в конце концов станет главой Ельца, станет ясно через пару месяцев. А вот у православных христиан обошлось без демократии и даже подобия на нее: место ушедшего на покой митрополита Никона занял москвич, уже бывший митрополит Истринский Арсений. В минувшее воскресениеЗакатываются карьеры людей из команды прежнего губернатора. 63-летний управделами областной администрации Виктор Колобаев, проработавший в должности семь лет, уступил место даме -. По первому диплому она учитель, по второму - экономист. А в четверг GOROD48 сообщил, что. На пенсию ушел 69-летний начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Это был человек-легенда, который всю постсоветскую историю региона, с 1993 года, занимался контролем над коммерцией, ценами и тарифами.А вот бывший первый заместитель главы региона, а ныне советник врио губернатора Юрий Божко, не смог с первого раза стать региональным омбудсменом по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов как несоответствующую требованиям законодательства (бывшая правая рука Олега Королева ни дня не работала в бизнесе). Но в областном Совете, рекомендовавшем Божко на новую работу, сделают еще одну попытку:На этой неделе отметился в СМИ и наш бывший губернатор (см.). С такой просьбой он обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.- Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда, - сказала спикер Совета Федерации.Действительно, забыли! Наши герои - «силиконовые» звезды шоу-бизнеса, офицеры спецслужб с украденными миллиардами и сделавшие очередной неудачный выбор украинцы. Кому на таком фоне интересен дядя Ваня из Нижней Матренки с его трактором?Между тем в Лебедяни осуществляется важный для города, района и региона инфраструктурный проект: здесь строят новый мост через Дон. Он должен заменить своего более чем столетнего (!) собрата, который помнит еще конницу казаков Мамонтова, захвативших город в 1919 году!Строительство нового моста началось в январе. Его протяженность с подъездными спусками составит 410 метров. Затраты на его строительство - 321 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Сегодня мост готов на 56%. В эксплуатацию его должны сдать в декабре (см.).В минувший четверг глава региона Игорь Артамонов осмотрел самый неухоженный зеленый массив Липецка (). В то же время собственники «Ривьеры» хотят получить от муниципалитета еще одну площадку в парке размером 4 га, чтобы возвести вторую очередь ТРЦ. Взамен на часть территории владельцы «Ривьеры» готовы взять на себя благоустройство всего парка.Кстати, на этой неделе. Случилось это после недавнего визита в Липецк замминистра Минстроя Максима Егорова, который был восхищен реконструкцией Быханова сада и парка Металлургов. Работы на обоих этих объектах ведутся за внебюджетный счет: средства Сбербанка и ПАО «НЛМК». Этот тренд поддержала Евгения Уваркина (см.). Предназначенный для мини-футбола и волейбола объект возведет на улице Моршанской ООО «Футбольная Академия «ЛКС».Между тем. Причина все та же: парламентарии никак не смирятся с тем, что нового гендиректора АО «ЛГЭК» назначили без согласования с ними на собрании акционеров, формально инициированном тремя МУПами - «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и «Липецкводоканал», - которым принадлежит уже 90,5% акций компании. В итоге депутаты после согласования формулировок с представителем прокуратуры решили поручить Счетной палате Липецка провести проверку эффективности участия муниципалитета в органах управления АО «ЛГЭК» за последние пять лет работы компании.Как уже сообщал GOROD48, в администрации области создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами. Инициатором закрытия таких заведений стал врио губернатора Игорь Артамонов, на сайт которого поступили 75 жалоб на деятельность 33 пивбаров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов (липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями пивных, торговлю пивом на вынос). В группу кроме чиновников вошли сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.На этой неделе стало известно, что. Три административных материала на нарушителей направлены в суд. Одно заведение, бар «Бавария» на улице Стаханова, 59, уже закрыт. Кроме того, четыре пивных заведения торговой сети «Дрова», переквалифицировали свой статус из предприятий общественного питания в магазины, сменив режим работы до 21 часа (до этого «Дрова» работали до 2 часов ночи). Еще два пивных заведения сменили круглосуточный режим работы на иной: бар «Бархат» на улице Ушинского и бар «Барелль» на улице Белянского.На этой неделе в УМВД РФ по Липецкой области, где подводили итоги работы за первое полугодие, всплыла и пивная тема.- Для нас крайне важно взаимодействие с МВД. В администрацию области идет большой поток жалоб на общественный порядок. Липецк вдруг оказался столицей пивных! Я сам люблю пиво, но когда еду по городу, удивляюсь тому, что чуть ли не в каждом доме - пивная! Много жалоб горожан на шум, ругань, сигаретный дым, который попадает в квартиры. Хотелось бы, чтобы участковые и полиция в целом уделяла этому больше внимания. Кстати, часть посетителей пивных - это группа риска. Эта группа генерирует большой объем преступлений, и хорошо, если не тяжких. Нам нужен активный посыл от вас, что делать с этой группой риска? - обратился к полицейским врио губернатора.Глава региона призвал полицейских переходить на иные формы работы с нарушителями правил дорожного движения и правил благоустройства муниципалитетов. «Народ хорошо воспринимает критику автохамов». Игорь Артамонов призвал жестко реагировать на выезды автомобилистов на газоны, тротуары и детские площадки:- Нарушил закон? Фотография и штраф. Мне, кстати, нравится, когда меня штрафуют. Недавно я ехал из Москвы и получил два штрафа за превышение скорости. Нарушил закон - получил заслуженное наказание. И это правильно (см.).А еще Игорь Артамонов заявил полицейским, что будет требовать от них неформального отношения к гражданам и их жалобам: «Мы должны работать с населением так, чтобы нам верили!»На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали следователи МВД, СКР, ФСБ. Присяжные заседатели сделали им подарки: на протяжении июля в регионе были оправданы сразу несколько обвиняемых в убийстве и покушении на убийство подсудимых. Такого фиаско правоохранительные органы не испытывали в современной истории никогда.Так, судья Правобережного районного суда Ольга Кузнецова вынесла приговор 63-летнему Владимиру Унчикову. Ранее присяжные пришли к мнению, что Унчиков не виновен в убийстве знакомого - его действия были необходимой обороной (см.). Во втором случае судья областного суда Олег Мирошник вынес приговор 70-летнему жителю села Карамышево Александру Дергунову. Пенсионера обвиняли в убийстве двух знакомых и хранении боеприпасов, но присяжные признали недоказанной его вину в кровавой расправе, сочтя его виновным лишь в хранении боеприпасов (см.). В третьем случае, 44-летнего Руслана Лапина, который под видеокамерой магазина «Фасоль» на улице Депутатской напал с «розочкой» от пивной бутылки и ножом на бывшую возлюбленную и ее нового ухажера.Что это - недочеты следствия, прокуратуры или же неумение гособвинителей работать в условиях состязательного судопроизводства?- Каких компетенций не хватает выпускникам юридических вузов, которые приходят в профессию? - спросил накануне Дня сотрудника органов следствия РФ GOROD48 у нового первого заместителя руководителя СУ СК России по Липецкой области Вадима Муратова.Что ответил на этот вопрос полковник юстиции, читайте в публикацииНа этой неделе в Октябрьском районном суде Липецка начался процесс по нашумевшему уголовному делу о гибели полуторагодовалой девочки, похороненной на кладбище домашних животных. На скамье подсудимых оказался сожитель матери ребенка Владимир Мазур.В первый день процесса дала показания 28-летняя Татьяна Кикина, которая, несмотря на молодость, является многодетной матерью, родив четверых детей и всех от разных отцов. Она сообщила, что Владимир сообщил ей о смерти ее малышки от несчастного случая: он уронил девочку на бетонный пол. Из ее рассказа следовало, что в тот же день, не привлекая внимания двух ее родных сестер, их троих детей и родной матери (все они жили в одной квартире) Владимир и Татьяна привезли труп ребенка в детской коляске из 15 микрорайона в поселок ЛТЗ, где мужчина и закопал девочку. От родственников смерть малышки сожители скрывали полгода (см.).