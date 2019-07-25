Происшествия
сегодня, 15:26
Отчим похороненной на кладбище домашних животных девочки признал в вину в преступной небрежности
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Тело девочки отвезли на кладбище в детской коляске.
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Сегодня в Октябрьском районном суде начался процесс по уголовному делу о гибели годовалой девочки. На скамье подсудимых сожитель матери ребенка Владимир Мазур.
После того, как в суде прозвучало обвинительное заключение Владимир Мазур признал вину.
- Я признаю вину, но обратно ничего не вернуть, - заявил подсудимый.
Затем суд опросил мать девочки Татьяну Кикину.
О трагедии и том, что за ней последовало Татьяна Кикина рассказывала без каких либо эмоций.
Оказалось, что в день гибели дочери Кикина была у подруги. Когда вернулась домой, встретила поджидавшего ее на улице Мазура. Сожитель рассказал ей о смерти девочки, оставил Татьяну на улице, а затем вернулся с коляской, в которой лежал труп ребенка. Вдвоем они пешком отправились от улицы Строителей (15 микрорайон) в поселок ЛТЗ, где живет мать Мазура. По пути Владимир запрещал Татьяне смотреть в коляску. Он отвёл сожительницу в квартиру своей матери, а сам ушёл хоронить девочку.
По данным обвинения, вечером 4 октября 2018 года в квартире жилого дома по улице Строителей Владимир Мазур нес на руках в ванную комнату годовалую дочь сожительницы. Мужчина поскользнулся и машинально отбросил девочку. В результате падения на бетонный пол ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался. В тот же вечер Мазур, закопал тело девочки на кладбище домашних животных в поселке Тракторостроителей.
На следствии Мазур, рассказал, что закопал тело девочки, испугавшись возможных обвинений - ранее он был судим за кражи, грабеж и разбой и поэтому решил, что правоохранители не поверят в случайность гибели ребенка.
Через несколько месяцев после гибели девочки Мазур отвез сожительницу и троих ее детей в одно из сел Липецкого района. Там Мазур рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.
В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вскрытие показало, что до смерти у ребенка был перелом руки. Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда девочке было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась обнаружила, что у дочери опухла рука. К врачу Татьяна Кикина не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков. О том, что у Вики может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.
Перед началом судебного заседания Татьяна Кикина рассказала журналистам, что не простила сожителя за смерть ребенка.
После того, как в суде прозвучало обвинительное заключение Владимир Мазур признал вину.
- Я признаю вину, но обратно ничего не вернуть, - заявил подсудимый.
Затем суд опросил мать девочки Татьяну Кикину.
О трагедии и том, что за ней последовало Татьяна Кикина рассказывала без каких либо эмоций.
Оказалось, что в день гибели дочери Кикина была у подруги. Когда вернулась домой, встретила поджидавшего ее на улице Мазура. Сожитель рассказал ей о смерти девочки, оставил Татьяну на улице, а затем вернулся с коляской, в которой лежал труп ребенка. Вдвоем они пешком отправились от улицы Строителей (15 микрорайон) в поселок ЛТЗ, где живет мать Мазура. По пути Владимир запрещал Татьяне смотреть в коляску. Он отвёл сожительницу в квартиру своей матери, а сам ушёл хоронить девочку.
По данным обвинения, вечером 4 октября 2018 года в квартире жилого дома по улице Строителей Владимир Мазур нес на руках в ванную комнату годовалую дочь сожительницы. Мужчина поскользнулся и машинально отбросил девочку. В результате падения на бетонный пол ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался. В тот же вечер Мазур, закопал тело девочки на кладбище домашних животных в поселке Тракторостроителей.
На следствии Мазур, рассказал, что закопал тело девочки, испугавшись возможных обвинений - ранее он был судим за кражи, грабеж и разбой и поэтому решил, что правоохранители не поверят в случайность гибели ребенка.
Через несколько месяцев после гибели девочки Мазур отвез сожительницу и троих ее детей в одно из сел Липецкого района. Там Мазур рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.
В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вскрытие показало, что до смерти у ребенка был перелом руки. Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда девочке было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась обнаружила, что у дочери опухла рука. К врачу Татьяна Кикина не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков. О том, что у Вики может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.
Перед началом судебного заседания Татьяна Кикина рассказала журналистам, что не простила сожителя за смерть ребенка.
8 953
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сёрфер
Обычная мнодетная
гость...
Оля
Дуня с трудоднями
Редактор
удивившаяся