Происшествия

сегодня, 15:26

Отчим похороненной на кладбище домашних животных девочки признал в вину в преступной небрежности

8 953
#гибель ребенка
Отчим похороненной на кладбище домашних животных девочки признал в вину в преступной небрежности

Тело девочки отвезли на кладбище в детской коляске.

Загрузка плеера
Сегодня в Октябрьском районном суде начался процесс по уголовному делу о гибели годовалой девочки. На скамье подсудимых сожитель матери ребенка Владимир Мазур. 

После того, как в суде прозвучало обвинительное заключение Владимир Мазур признал вину.

- Я признаю вину, но обратно ничего не вернуть, - заявил подсудимый.

Затем суд опросил мать девочки Татьяну Кикину. 

WhatsApp Image 2019-07-25 at 15.11.23.jpeg

WhatsApp Image 2019-07-25 at 15.11.01.jpeg

WhatsApp Image 2019-07-25 at 15.26.57.jpeg

О трагедии и том, что за ней последовало Татьяна Кикина рассказывала без каких либо эмоций. 

Оказалось, что в день гибели дочери Кикина была у подруги. Когда вернулась домой, встретила поджидавшего ее на улице Мазура. Сожитель рассказал ей о смерти девочки, оставил Татьяну на улице, а затем вернулся с коляской, в которой лежал труп ребенка. Вдвоем они пешком отправились от улицы Строителей (15 микрорайон) в поселок ЛТЗ, где живет мать Мазура. По пути Владимир запрещал Татьяне смотреть в коляску. Он отвёл сожительницу в квартиру своей матери, а сам ушёл хоронить девочку. 

По данным обвинения, вечером 4 октября 2018 года в квартире жилого дома по улице Строителей Владимир Мазур нес на руках в ванную комнату годовалую дочь сожительницы. Мужчина поскользнулся  и машинально отбросил девочку. В результате падения на бетонный пол ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался. В тот же вечер Мазур,  закопал тело девочки на кладбище домашних животных в поселке Тракторостроителей. 

8d4aa46251bdb9974429e9885c66e2d1.jpg

На следствии Мазур, рассказал, что закопал тело девочки, испугавшись возможных обвинений - ранее он был судим за кражи, грабеж и разбой и поэтому решил, что правоохранители не поверят в случайность гибели ребенка.

36781e348fbd873212adf385d8f8f088.jpg

Через несколько месяцев после гибели девочки Мазур отвез сожительницу и троих ее детей в одно из сел Липецкого района. Там Мазур рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.

В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».  Вскрытие показало, что до смерти у ребенка был перелом руки. Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда девочке было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась обнаружила, что у дочери опухла рука. К врачу Татьяна Кикина не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков. О том, что у Вики может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.

Перед началом судебного заседания Татьяна Кикина рассказала журналистам, что не простила сожителя за смерть ребенка. 
8 953
#гибель ребенка

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

##

5 минут назад
Пипец она тюлень жирная тварь в складку. У него вообще лицо дэбила под наркотой. Два сапога пара.
ответить

сёрфер

6 минут назад
гость..., считаете поможет? "ей сейчас нужно стоять на коленях в храме и молить бога....что бы ей вернули детей....", что за бред, и кто они, которые должны вернуть?
ответить

Обычная мнодетная

7 минут назад
гость..., Самка. Ничего удивительного для таких
ответить

гость...

20 минут назад
Ужас....люди таких матерей нужно лишать родительских прав....она нет мать..это кукушка.........она просто пропавший человек.....у нее на лице нет никакого сожаления....ей сейчас нужно стоять на коленях в храме и молить бога....что бы ей вернули детей....
ответить

Оля

21 минуту назад
Обоих сажать
ответить

Дуня с трудоднями

22 минуты назад
Да там мама под стать сожителю, так что и на нары их обоих и мать лишить родительских прав, мама из неё совсем никакая, да и дети то ей не нужны, для неё лучшее детё - бутылка, да рядом непутёвый мужичонка!
ответить

Редактор

29 минут назад
удивившаяся, ент
ответить

удивившаяся

39 минут назад
кто нибудь проверяет смысл и грамотность написанных предложений?
ответить

Еще в рубрике

Пострадавшего в ДТП в Липецкой области транспортировали в Южную Осетию после вмешательства ОНФ
#дтп
1
Пострадавшего в ДТП в Липецкой области транспортировали в Южную Осетию после вмешательства ОНФ

сегодня, 15:26

Происшествия
Бывшего полицейского отправили в колонию за нападение на возлюбленную и ее нового парня
#Руслан Лапин #присяжные
22
Бывшего полицейского отправили в колонию за нападение на возлюбленную и ее нового парня

сегодня, 12:31

Происшествия
Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом
#драка #пиво #суд
36
Бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом

сегодня, 11:35

Происшествия
Приговор задонским «трассовикам» оставлен без изменений
#трасса #ограбление
18
Приговор задонским «трассовикам» оставлен без изменений

сегодня, 10:34

Происшествия
Грабитель за бесценок сбыл похищенные сотовые на Центральном рынке
#грабеж #салон связи #смартфон
14
Грабитель за бесценок сбыл похищенные сотовые на Центральном рынке

сегодня, 09:20

Происшествия
16-летний мотоциклист пострадал при столкновении с «Нивой»
#авария #ДТП
1
16-летний мотоциклист пострадал при столкновении с «Нивой»

сегодня, 09:02

Происшествия