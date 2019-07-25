Вадим Муратов: «Хотел изобличать преступников со школьной скамьи»

Накануне Дня сотрудника органов следствия РФ GOROD48 встретился с первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Липецкой области.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ. Это - профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета, сотрудников и работников следственных подразделений МВД и ФСБ. В преддверии этой даты GOROD48 встретился с первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Липецкой области полковником юстиции Вадимом Муратовым, отработавшим в новой должности после своего назначения чуть больше месяца.



- Вадим Михайлович, вся ваша биография связана с Тамбовской областью. Вы там родились, выучились, стали следователем, дослужились до должности первого заместителя руководителя регионального следственного управления СКР. А как попали в Липецк?



- В Следственном комитете прошли оргштатные изменения: во всех региональных управлениях были сокращены должности заместителей начальников управлений. Моя должность в Тамбовском управлении СКР тоже попала под сокращение. Это было для меня, откровенно скажу, неожиданностью. Но было желание продолжить службу. Перед тем, как получить назначение в Липецкую область, я проработал два месяца в главном управлении криминалистики центрального аппарата Следственного комитета Там, в Москве, узнал, что в Липецкой области должность одного из заместителей регионального управления СКР была сокращен, а другой заместитель, Алексей Дуванов, решил выйти на пенсию. Вот его вакансию мне и предложили.



- Вы родились в 1980 году. Закончили школу. Как так получилось, что вы встали на стезю юриспруденции. Может быть, у вас в роду были юристы? Кстати, в Липецке, если вы заметили, очень много династий, члены которых работают в правоохранительных органах, прокуратуре, судах.



- У меня в правоохранительных органах родственников не было. Я - первый. Отец все жизнь проработал в сельском хозяйстве, мама - врач, стоматолог, главный врач сельской участковой больницы.



- И, конечно, мама хотела, чтобы вы пошли по ее стезе? Ведь хороший врач никогда не будет голодным…



- Да. Именно так. И предпосылки к этому были. Но посещение стоматологического кабинета мамы такое желание убило напрочь. Потом родственники шутили даже, что, крови испугался? А сейчас чем занимаешься?



Уже в старших классах я принял решение стать следователем. Почему? Много читал и много фильмов смотрел. Мне нравились рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Неизгладимое впечатление произвел советский сериал «Следствие ведут знатоки». Мне и сейчас нравится, как воспроизведена в этом сериале аналитическая работа следователя Знаменского и помогающему ему оперативного работника милиции Томина при участии эксперта Кибрит. Я стал фанатом этого фильма. Не поверите, но я его до сих пор смотрю, если его показывают по какому-нибудь каналу! Я порой его даже рекомендую молодым следователям. К сожалению, молодежь уже не знают, кто такие «ЗнаТоКи». Говорят, что это участники передачи «Что? Где? Когда?» Ну так вот, прочитанное и увиденное привели меня к поступлению на юрфак тамбовского государственного университета после успешного окончания школы.



- Наверное, с медалью?



- Да, с золотой медалью. Еще в школе сдал экзамены и по баллам прошел. Это было летом 1997 года. А после окончания вуза все было просто. Каждый год мы проходили производственную практику. Мне хотелось подвигов, расследования самых громких уголовных преступлений. Хотелось изобличать преступников, восстанавливать, так сказать, социальную справедливость. Поэтому я проходил после каждого курса производственную практику у нас в Уваровской межрайонной прокуратуре. На протяжении всех пяти лет обучения. Там же проходил и преддипломную практику.



После окончания вуза меня рекомендовали к научной работе, к поступлению в аспирантуру. Но в это же время поступило и предложение из уже ставшей мне родной межрайонной Уваровской прокуратуры, где появилось две вакансии: помощника прокурора и следователя прокуратуры. В силу всего уже сказанного, конечно, выбрал должность следователя. Это был 2002 год.



- А потом?



- Потом - два года работы следователем в Уварово. Потом работал следователем в Тамбовской районной прокуратуры, потом старшим следователем. Оттуда перешел в следователи по особо важным делам прокуратуры Тамбовской области. В моем производстве были уголовные дела, которые относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям: убийства, изнасилования. Занимался также и расследованием уголовных дел коррупционной направленности, раскрытием преступлений, подозреваемыми по которым были спецсубъекты: чиновники, депутаты.



- Экономические преступления раскрывать непросто. Знаю случай, когда в один из районных судов Липецка материалы одного такого уголовного дела привезли на «ГАЗели»: кузов грузовика был набит под завязку томами документации. Были ли в вашей практике такие «бумажные дела»?



- Конечно. Мне довелось участвовать в расследовании очень интересного преступления - контрабанды алкогольной продукции. В 2000 году новый президент страны Путин издал указ о возвращении в собственность государства товарных знаков ряда известных водок. К этому времени водки под этими брендами выпускали все, кому не лень. С того времени в Российской Федерации права на эти бренды перешли госпредприятиям, а за рубежом тяжбы за эти товарные марки идут до сих пор. Водка как продукт проста в изготовлении: пищевой спирт, вода, сахар. Но иностранному потребителю мало, чтобы на бутылке была этикетка известного бренда, ему важно место изготовления продукта. Если, допустим, такую водку будут разливать в Германии, и на этикетке русской водки будет написано «Мade in Germany», то в цивилизованном мире ее мало кто будет пить. Этот продукт интересна на Западе лишь страной происхождения, Россией.



Учитывая, что такой товар нельзя производить никому, кроме уполномоченных федеральных казенных предприятий, группа лиц повторила рецептуру известной водочной марки, назвала ее «Глазурь» и стала вывозить продукт за рубеж, но не в бутылках, а цистернами. «Глазурь», а по сути водку, производили на предприятиях Тамбова, Калининграда и Перми. В танках по железной дороге все уезжало в Латвию. Там «Глазурь» разливали по бутылкам, на которые клеили этикетку «водка такая-то» и пускали в продажу. И писали, что она произведена в России. И это в самом деле был продукт, которые по всем параметрам соответствовал классическому рецепту водки с таким названием!



Мне было поручено расследование этого уголовного дела. Потом его из Тамбова передали в Генпрокуратуру, и меня прикомандировали в Москву до его окончания. По результатам расследования этого уголовного дела директор тамбовского предприятия попал под суд и был приговорен к реальному сроку лишения свободы.



- А были ли вы вашем производстве уголовные дела, которые рассматривались присяжными заседателями? Знаю, что следователи не любят такую форму судопроизводства. И, кстати, в июле в Липецке был поставлен своеобразный рекорд: присяжные вынесли вердикты о невиновности подсудимых, обвиненных в убийствах и покушениях на убийство, сразу по трем уголовным делам.



- В моем производстве было уголовное дело по убийству пенсионерки в одном из городов Тамбовской области. Женщину убили в ее частном доме на глазах психически больной внучки. Возможно, это обстоятельство и спасло девочке жизнь. Женщину убил ее сосед из корыстных побуждений: он просил у нее денег в долг, а та не давала. Преступление было совершено в условиях неочевидности - девочка в силу уже названной причины не смогла его описать, сообщив лишь, что мужчина был в маске. Также на месте преступления не было следов: убийца был в перчатках.



Сосед убитой, грабитель-рецидивист, в поле нашего зрения попал уже в начале расследования. В день совершения преступления этот человек уехал из своего дома. Мы выяснили, что он уехал в соседний район к своей знакомой. Мы выехали по адресу, опросили подозреваемого. Кончено, он заявил о своей непричастности к преступлению. Но в доме его знакомой мы нашли пропавший из дома убитой магнитофон (родственники пенсионерки предъявили следствию документы на проигрыватель и чек из магазина). Оказалось, что мужчина подарил его дочери своей знакомой. Подозреваемый сообщил на допросе, что за полночь на улице города, в котором было совершено убийство, магнитофон он купил у незнакомого человека. Очень интересным был допрос девочки-подростка, которой он подарил магнитофон: она рассказала, что знакомый ее матери до этого никогда ничего ей не дарил, а еще он был необычайно рассеян при игре в карты - мужчина постоянно проигрывал ей в подкидного дурака, чего ранее за ним не наблюдалось.



Прямых доказательств, изобличающих его в убийстве, у нас не было. Но был ряд косвенных, на чем и пытался сыграть ранее неоднократно судимый обвиняемый, выбравший процесс с участием жюри присяжных заседателей. И ему удалось убедить суд в своей невиновности. Все двенадцать проголосовали за вердикт «невиновен». Приговор мы обжаловали и его отменил Верховный суд. Потом был новый процесс по этому же уголовному делу. И при той же доказательной базе новый состав жюри присяжных заседателей единогласно проголосовал за вердикт «виновен».



- Вы сказали, что в школьном возрасте любили кино. А какой современный сериал, с вашей точки зрения, более-менее реально описывает работу правоохранительных органов?



- Достоверность нынешнего кино о работе тех, кого называют «силовиков», порой очень далека от реальной жизни. Немного что смотрел, но из всего того, что видел, мне понравился сериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. И это не только мое мнение. За качественно представленное взаимодействие следствия и оперативных сотрудников председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил актеров этого сериала за достоверность.



- Каких компетенций не хватает выпускникам юридических вузов, которые приходят в профессию?



- Очевидно, что опыта. Конечно, у нас есть целый комплекс мероприятий, позволяющих выпускнику юридического вуза пройти школу, которая позволит ему добросовестно выполнять работу следователя. У нас есть, например, институт общественных помощников, куда мы берем студентов старших курсов юридических факультетов или выпускников. Это - деятельность на общественных началах. Студента закрепляют за конкретным следователем и тот наблюдает за его работой. Так мы решаем два главных вопроса. Первый: насколько человек подходит нам? Второй: сам человек отвечает себе на вопрос: сможет ли он работать в нашей системе? А наш хлеб - не легкий. У следователей СКР - ненормированный рабочий день, работа в выходные, в праздники. Свет в окнах здания, где мы с вами находимся, можно увидеть глубоко за полночь. Эта работа в любом случае - в ущерб личному свободному времени. Многие люди не пришли к нам уже на этапе работы общественным помощником.



Возьмем «киношного» следователя Генпрокуратуры по особо важным делам в исполнении Александра Домогарова из сериала «Марш Турецкого». За все сезоны он не составил ни одного процессуального документа! А работа следователя в первую очередь - это документирование. Документирование всего и вся. Выехал на место происшествия - протокол! Нужно что-то изъять - протокол выемки или изъятия! И так далее. Это писанина, пусть и творческая, сопровождаемая умением общаться с людьми и умением правильно, верно, практически дословно воспроизводить показания человека, с которым общаешься. Надо много писать - и в чистом поле, и при отрицательных температурах. Порой в суде у меня спрашивали, почему цвет красителя в протоколе осмотра места преступления у вас несколько раз поменялся? Я говорил, а вы на дату следственных действий посмотрите! А там - декабрь или январь. Еще есть строка, при какой погоде составлялся документ. А там - минус 25! Паста в стержнях авторучек банально замерзала. Отсюда, от этой писанины, - вот эта шишка на среднем пальце!



Чего не хватает еще молодежи? Твердости характера. Общаться приходится ведь не только с людьми, которые хотят рассказать все чистосердечно и откровенно.



- Сколько уголовных дел, которые были в производстве СУ СК РФ по Липецкой области, возвращается вам прокурором для устранения недостатков следствия?



- Очень незначительное число. Да, такие факты есть, но они единичны. Но чаще дела возвращаются из-за простых человеческих ошибок - опечаток, описок, неправильно проставленных дат. Я в том числе связываю это с нагрузкой, которую несет следователь.



- Вадим Михайлович, есть ли некая специфика работы следователя в Липецке по сравнению с Тамбовом?



- Нет никакой. В СК РФ по Липецкой во всем сопоставим с СК РФ по Тамбовской области. За месяц работы я уже увидел, что здесь - совершено работоспособный коллектив. Более того, судя по нашим статистическим показателям, Липецкая область значительно выше середины нашей «турнирной таблицы».



- Спасибо за разговор.