Общество
сегодня, 10:41
Мэрия Липецка отдала строительство спортзала в концессию
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Новый объект возведут на улице Моршанская.
Администрация Липецка заключила концессионное соглашение на строительство спортивного зала на улице Моршанская, 22. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Как и предполагалось ранее, концессионером выступило ООО «Футбольная Академия «ЛКС». Утвержденный срок концессии — шесть лет. Ежемесячная плата на срок соглашения — 1 000 рублей. Эту сумму будет вносить «ЛКС». После сдачи спортивного зала в эксплуатацию город сможет им пользоваться — с понедельника по пятницу с 8 до 14 часов в течение периода с сентября по май.
Теперь концессионер обязан за свой счет разработать и утвердить проект строительства. Это будет одноэтажное здание общей площадью под 1 500 квадратных метров. Строение будет выполнено из металлокаркаса и сэндвич-панелей на монолитном железобетонном фундаменте. Пол в спортзале покроют специальным акриловым покрытием для игр. Помимо зала для игр, в здании будут вспомогательные помещения — душевые и раздевалки, медицинский пункт, гардеробная. Раздевалка будет рассчитана на 22 спортсменов. В зале можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Спортивный зал будут ежегодно страховать на 30 млн рублей.
Напомним, что возможность концессионного соглашения на строительство спортивных объектов в Липецке этой весной обсуждалась на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. Депутаты рассмотрели предложение ООО «Футбольная академия «ЛКС» о заключении концессионного соглашения о строительстве спортзалов на улицах Моршанская, 22а и Космонавтов, 11в. Строительство каждого оценили в 36 млн рублей.
Теперь концессионер обязан за свой счет разработать и утвердить проект строительства. Это будет одноэтажное здание общей площадью под 1 500 квадратных метров. Строение будет выполнено из металлокаркаса и сэндвич-панелей на монолитном железобетонном фундаменте. Пол в спортзале покроют специальным акриловым покрытием для игр. Помимо зала для игр, в здании будут вспомогательные помещения — душевые и раздевалки, медицинский пункт, гардеробная. Раздевалка будет рассчитана на 22 спортсменов. В зале можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Спортивный зал будут ежегодно страховать на 30 млн рублей.
Напомним, что возможность концессионного соглашения на строительство спортивных объектов в Липецке этой весной обсуждалась на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. Депутаты рассмотрели предложение ООО «Футбольная академия «ЛКС» о заключении концессионного соглашения о строительстве спортзалов на улицах Моршанская, 22а и Космонавтов, 11в. Строительство каждого оценили в 36 млн рублей.
479