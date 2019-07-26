сегодня, 14:19
Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России
Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.
Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, всего в реестр вошли 165 проектов из 112 городов страны, при этом заявок, как сообщают в ведомстве, поступило в три раза больше. Все общественные пространства благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта был сформирован в 2017 году. Его основная цель – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства. Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.
Хорош людей смешить!
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Идиоты сто ли?