Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России

Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.

В число лучших российских практик городского благоустройства, реализованных в 2018 году, включены четыре объекта Липецкой области: Липецкое городище, сквер по ул. Ворошилова в Липецке, сквер Победы в городе Лебедяни и дворовые территории Липецка. Соответствующий федеральный реестр утвердил глава Минстроя Владимир Якушев.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, всего в реестр вошли 165 проектов из 112 городов страны, при этом заявок, как сообщают в ведомстве, поступило в три раза больше. Все общественные пространства благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта был сформирован в 2017 году. Его основная цель – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства. Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.