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Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России

13 673
#общественные пространства
Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России

Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.

В число лучших российских практик городского благоустройства, реализованных в 2018 году, включены четыре объекта Липецкой области: Липецкое городище, сквер по ул. Ворошилова в Липецке, сквер Победы в городе Лебедяни и дворовые территории Липецка. Соответствующий федеральный реестр утвердил глава Минстроя Владимир Якушев. 

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, всего в реестр вошли 165 проектов из 112 городов страны, при этом заявок, как сообщают в ведомстве, поступило в три раза больше. Все общественные пространства благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта был сформирован в 2017 году. Его основная цель – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства. Объекты Липецкой области попали в реестр впервые.


 


13 673
#общественные пространства

Комментарии (13)

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Хорош людей смешить!

1 минуту назад
Страшно даже себе представить, какие жуткие «общественные пространства» в других городах, если в Липецке лучшие. Очнитесь! Липецк один из самых * и запущенных провинциальных городов. С точки зрения архитектуры - полнейшее убожество, про инфраструктуру даже говорить смешно. Это городок застывший в глубоком совке, где нет ни одной приличной улицы или площади. Посмотрите на площадь Победы! Что это за чудовищное нагромождение нелепых архитектурных форм? Кроме стелы, о Победе нет даже намека. Рынок, нелепые парковки и нагромождение рекламных щитов всех мастей. Похоже, реестр за деньги составляли.
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МестныйЯ

3 минуты назад
5555, я уж не говорю про рациональное "осовение" бюджета, когда на пл.Победы отличную плитку тупо счистили и положили новую плитку, которая уже спустя 1,5 месяца начала проваливаться - вот на что надо ровняться чинушкам "всея Руси"
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5555

8 минут назад
МестныйЯ, и не только возле дороги, а вжилом массиве. Это ж надо додуматься до этого.
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!

13 минут назад
А кто-нибудь был в сквере на Ворошилова. Кто-нибудь видел эту "красоту" с облезлыми, обшарпанными бордюрами, по которым дети бегают да и взрослые могут. Хорошо хоть про Комсомольский пруд не упомянули...
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Я

24 минуты назад
Почему то удаляется слово" * #34;
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Я

25 минут назад
Вместо звёздочки- * (коментарий ниже)
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Я

27 минут назад
Вместо звёздочки- * (коментарий ниже)
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Буревестник

28 минут назад
Только и могут асфальт укладывать , да плитку с бордюрами и лавки ставить , да за это получать и ложить в карман деньги , а больше ни чего.
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Я

29 минут назад
Кто-нибудь * к нам на Кутузова 1 посмотреть наше "общественное пространство".Вот стыд то будет.Могут сказать, что мы не боремся за благоустройство Нет, это не правда. Руки опустились куда либо опять идти.
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Идиоты сто ли?

34 минуты назад
Дворовые территории Липецка пусть посмотрят. Это тихий ужас.
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