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Завтра - последний день работы Николая Киреева

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#Николай Киреев
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Завтра - последний день работы Николая Киреева

69-летний начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики уходит на пенсию.

Завтра - последний день работы начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николая Киреева. Факт ухода старожила эпохи Олега Королева на пенсию GOROD48 подтвердили в областной администрации.

Николай Киреев - человек-легенда. Всю постсоветскую историю региона, с 1993 года, он занимался контролем над коммерцией, ценами и тарифами. В 1993-1995 годах он был начальником управления по ценовой политике администрации Липецкой области. В 1995-1997 годах стал начальником регионального управления сельского хозяйства и продовольствия. С 1997 по 2002 год возглавлял областное управление по ценовой политике. Работал на руководящих постах в Липецком городском департаменте потребительского рынка, областном управлении энергетики и тарифов, областном управлении по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области. С 2010 года - начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Николай Киреев был человеком действия. Именно он протолкнул запрет на торговлю спиртным в регионе с 21.00, хотя по России в целом алкогольную продукцию нельзя купить лишь после 23.00. Сразу же после резкого скачка цен на продовольствие после присоединения Крыма и введения санкций Запада Киреев объявил о введении «ручного управления» экономикой, что, по его словам, состояло в комплексе мер, направленных на удешевление продуктов питания (ярмарки выходного дня, заполонившие город желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки», взывание к совести руководителей торговых организаций с указанием наценки в максимальные 10% позволили, по мнению начальника областного управления потребрынка, сделать цены на продукты питания в регионе одними из самых низких в России). Николай Киреев сдерживал, по его словам, взлет тарифов на проезд в муниципальном и общественном транспорте до минимальных значений. Благодаря титаническим усилиям Киреева у нас почти искоренили открытую продажу «фанфуриков» - дешевых спиртосодержащих настоек. В Липецке фантастически взлетали цены то на соль, то на гречку, то на сахар, то на муку, но, к чести чиновника, такой ажиотаж быстро гасили его подчиненные. Также Николай Киреев попытался запустить «Авито» для колхозников» - сайт для продажи селянами сельскохозяйственной продукции. Он пытался, но смог искоренить торговлю женскими и мужскими трусами на площади Победы и подземном переходе, ведущем к Центральному рынку.

В то же время к Николаю Кирееву было много претензий коммерсантов, а недавно прокуратура области начала расследование обстоятельств получения лицензий на торговлю спиртным сети магазинов федерального ритейлера, заподозрив начальника областного управления в конфликте интересов (сеть магазинов представлял его племянник).

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Также чиновник попал в липецкий список Алексея Навального: известный борец с коррупцией в июле 2017 года через суд пытался понудить прокуратуру области освободить от госслужбы ряд госслужащих, достигших предельного 65-летнего возраста нахождения в должности. Суд Навальный проиграл, а Николай Киреев заочно ответил обвинителю, что «будет работать столько, сколько здоровье позволит», а свое место уступит тому, кто «будет бежать быстрее, чем бежит он».

И вот с понедельника, 29 июля, в забег вступит в должности и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, бывший заместитель Николая Киреева.
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#Николай Киреев
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Комментарии (38)

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Тихон

1 секунду назад
редкостная трь с голоском как у последнего бича с БАМа
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он так и не ответил

2 минуты назад
Почему стоимость муниципального транспорта Ц.Рынок-Северный Рудник (маршрут №1) 24 рубля, а автоколонна Л-Бус сдирает с пассажиров (Маршруты 105,405) 45 рублей? Почти в два раза больше. За 16 километров Л-Бус получается 3 рубля километр. Самая крутая цена в Липецкой области. Потому что Л-Бус принадлежит родственнику ВЫСОКОГО чиновника. Почему цены 105 (это автобус) и 405 (это такси) маршрутов равны? Почему не снижены цены на 105 маршрут? Потому что -чиновники все свои.
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мнение

2 минуты назад
что это редкостный .удак,злобный и алчный колхозник,возомнивший себя чудоэкономистом! это по твоей вине и жажде лизать зады,тем кто повыше сидел в креслах,я не могу купить вина к ужину! Мерзкая однако физиономия.
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Киса

2 минуты назад
Да,Киреев не Муратов.Можно коменты не блокировать.
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гость

4 минуты назад
и Букреева вынесут , соберутся , адекватные преприниматели , выберут депутатов достойных , а те вынесут воту недоверия , по итогам работы , хоть Букрееву , хоть Хренеева . Невозможно бесконечно сидеть в креслах и давить , всё и вся , другое время настаёт .
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Сигизмунд Алибабаевич

6 минут назад
Этот "человек дела" десятки лет сидел в своем кресле, получал государственную зарплату , а за это он знаете что делал? Ограничивал цены на товары и услуги. И это в стране с рыночной экономикой с 1991 года. Из-за таких как он " деловых" не мог развиваться мелкий бизнес. И этот бюрократический мордоворот еще имеет хамство и наглость ставить себе в заслугу подобные действия. Его давно надо было гнать , как впрочем, всю их шайку под названием Управление администрации
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миха

10 минут назад
пока не сдохнет , будет в кресле сидеть
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гость

11 минут назад
с Киреевым ушла эпоха заботы огражданах липецка низкий поклон вам николай сергеевич а как благодарны жители домов , где расположен пивнухи , и как рассирался в их защиту , пивнух, разумеется , а не жителей , это пугало огородное !
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Вовочка

12 минут назад
69 лет-так мало поработал.Сколько бы мог еще дел натворить...
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городской

12 минут назад
взятки брал и предлагал взять. он ушёл - придёт такой же. варят ли что поменяется..
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