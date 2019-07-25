Общество
сегодня, 15:02
Завтра - последний день работы Николая Киреева
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69-летний начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики уходит на пенсию.
Завтра - последний день работы начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николая Киреева. Факт ухода старожила эпохи Олега Королева на пенсию GOROD48 подтвердили в областной администрации.
Николай Киреев - человек-легенда. Всю постсоветскую историю региона, с 1993 года, он занимался контролем над коммерцией, ценами и тарифами. В 1993-1995 годах он был начальником управления по ценовой политике администрации Липецкой области. В 1995-1997 годах стал начальником регионального управления сельского хозяйства и продовольствия. С 1997 по 2002 год возглавлял областное управление по ценовой политике. Работал на руководящих постах в Липецком городском департаменте потребительского рынка, областном управлении энергетики и тарифов, областном управлении по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области. С 2010 года - начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
Николай Киреев был человеком действия. Именно он протолкнул запрет на торговлю спиртным в регионе с 21.00, хотя по России в целом алкогольную продукцию нельзя купить лишь после 23.00. Сразу же после резкого скачка цен на продовольствие после присоединения Крыма и введения санкций Запада Киреев объявил о введении «ручного управления» экономикой, что, по его словам, состояло в комплексе мер, направленных на удешевление продуктов питания (ярмарки выходного дня, заполонившие город желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки», взывание к совести руководителей торговых организаций с указанием наценки в максимальные 10% позволили, по мнению начальника областного управления потребрынка, сделать цены на продукты питания в регионе одними из самых низких в России). Николай Киреев сдерживал, по его словам, взлет тарифов на проезд в муниципальном и общественном транспорте до минимальных значений. Благодаря титаническим усилиям Киреева у нас почти искоренили открытую продажу «фанфуриков» - дешевых спиртосодержащих настоек. В Липецке фантастически взлетали цены то на соль, то на гречку, то на сахар, то на муку, но, к чести чиновника, такой ажиотаж быстро гасили его подчиненные. Также Николай Киреев попытался запустить «Авито» для колхозников» - сайт для продажи селянами сельскохозяйственной продукции. Он пытался, но смог искоренить торговлю женскими и мужскими трусами на площади Победы и подземном переходе, ведущем к Центральному рынку.
В то же время к Николаю Кирееву было много претензий коммерсантов, а недавно прокуратура области начала расследование обстоятельств получения лицензий на торговлю спиртным сети магазинов федерального ритейлера, заподозрив начальника областного управления в конфликте интересов (сеть магазинов представлял его племянник).
Также чиновник попал в липецкий список Алексея Навального: известный борец с коррупцией в июле 2017 года через суд пытался понудить прокуратуру области освободить от госслужбы ряд госслужащих, достигших предельного 65-летнего возраста нахождения в должности. Суд Навальный проиграл, а Николай Киреев заочно ответил обвинителю, что «будет работать столько, сколько здоровье позволит», а свое место уступит тому, кто «будет бежать быстрее, чем бежит он».
И вот с понедельника, 29 июля, в забег вступит в должности и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, бывший заместитель Николая Киреева.
Николай Киреев - человек-легенда. Всю постсоветскую историю региона, с 1993 года, он занимался контролем над коммерцией, ценами и тарифами. В 1993-1995 годах он был начальником управления по ценовой политике администрации Липецкой области. В 1995-1997 годах стал начальником регионального управления сельского хозяйства и продовольствия. С 1997 по 2002 год возглавлял областное управление по ценовой политике. Работал на руководящих постах в Липецком городском департаменте потребительского рынка, областном управлении энергетики и тарифов, областном управлении по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области. С 2010 года - начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
Николай Киреев был человеком действия. Именно он протолкнул запрет на торговлю спиртным в регионе с 21.00, хотя по России в целом алкогольную продукцию нельзя купить лишь после 23.00. Сразу же после резкого скачка цен на продовольствие после присоединения Крыма и введения санкций Запада Киреев объявил о введении «ручного управления» экономикой, что, по его словам, состояло в комплексе мер, направленных на удешевление продуктов питания (ярмарки выходного дня, заполонившие город желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки», взывание к совести руководителей торговых организаций с указанием наценки в максимальные 10% позволили, по мнению начальника областного управления потребрынка, сделать цены на продукты питания в регионе одними из самых низких в России). Николай Киреев сдерживал, по его словам, взлет тарифов на проезд в муниципальном и общественном транспорте до минимальных значений. Благодаря титаническим усилиям Киреева у нас почти искоренили открытую продажу «фанфуриков» - дешевых спиртосодержащих настоек. В Липецке фантастически взлетали цены то на соль, то на гречку, то на сахар, то на муку, но, к чести чиновника, такой ажиотаж быстро гасили его подчиненные. Также Николай Киреев попытался запустить «Авито» для колхозников» - сайт для продажи селянами сельскохозяйственной продукции. Он пытался, но смог искоренить торговлю женскими и мужскими трусами на площади Победы и подземном переходе, ведущем к Центральному рынку.
В то же время к Николаю Кирееву было много претензий коммерсантов, а недавно прокуратура области начала расследование обстоятельств получения лицензий на торговлю спиртным сети магазинов федерального ритейлера, заподозрив начальника областного управления в конфликте интересов (сеть магазинов представлял его племянник).
Также чиновник попал в липецкий список Алексея Навального: известный борец с коррупцией в июле 2017 года через суд пытался понудить прокуратуру области освободить от госслужбы ряд госслужащих, достигших предельного 65-летнего возраста нахождения в должности. Суд Навальный проиграл, а Николай Киреев заочно ответил обвинителю, что «будет работать столько, сколько здоровье позволит», а свое место уступит тому, кто «будет бежать быстрее, чем бежит он».
И вот с понедельника, 29 июля, в забег вступит в должности и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, бывший заместитель Николая Киреева.
37 2315
Тихон
он так и не ответил
мнение
Киса
гость
Сигизмунд Алибабаевич
миха
гость
Вовочка
городской