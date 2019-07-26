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Оправданного в двойном убийстве 70-летнего пенсионера отправили в колонию на пять лет
Судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор 70-летнему жителю села Карамышево Александру Дергунову. Пенсионера обвиняли в двойном убийстве и хранении боеприпасов. Присяжные не признали доказанной вину Деругонова в убийствах, но сочли его виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Напомним, что присяжные заседатели не признали доказанным то, что 4 июня 2018 года Александр Дергунов убил двух односельчан у озера Духовое Липецкого района. Пенсионер и двое 60-летних мужчин были давно знакомы, вместе охотились и рыбачили. Как считает следствие, Дергунов приревновал одного из друзей к бывшей жене, с которой он развёлся около 30 лет назад. Та передала Дергунову продукты через одного из убитых, также он ее подвозил. Пенсионер, как утверждало обвинение, застрелил соперника и второго приятеля, который стал свидетелем убийства. Орудие преступления так и не нашли.
5 июня полицейские обыскали дом Дергунова. Там нашли порох и боеприпасы. Он хранились без разрешения, это стало основанием для второй части обвинения.
Добавим, что в ходе следствия и слушания дела в суде подсудимый не признавал свою вину. Ранее Дергунов был судим за покушение на убийство.
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