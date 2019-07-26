Оправданного в двойном убийстве 70-летнего пенсионера отправили в колонию на пять лет

Судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор 70-летнему жителю села Карамышево Александру Дергунову. Пенсионера обвиняли в двойном убийстве и хранении боеприпасов. Присяжные не признали доказанной вину Деругонова в убийствах, но сочли его виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

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