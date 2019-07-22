«Сведения о моем награждении медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» - злонамеренная ложь!»

Претендент на должность главы Липецкой области Александр Шерин мечет громы и молнии в тех, кто ведет против него «грязную избирательную кампанию».

В липецком сегменте соцсетей появились компрометирующие публикации о выдвинутом ЛДПР претенденте на должность главы региона Александре Шерине. Анонимные авторы усомнились в награждении депутата Госдумы юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР».«В погоне за хвалой Шерин присвоил себе медаль, которую получить не мог. На странице Шерина в Википедии идет большой перечень государственных и общественных наград. Среди прочих наград перечисляется медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». В соответствии с положением, ею награждаются лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1988 года на действительной военной службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках, а также в органах Комитета государственной безопасности СССР или лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку, прослужившие в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках и в органах Комитета государственной безопасности СССР 20 и более лет в календарном исчислении», - пишет один аноним.Это - серьезный репутационный удар по партийному выдвиженцу на губернаторскую должность. И GOROD48 обратился к Александру Шерину за комментариями.- Я сам в шоке! Я награжден двумя государственными наградами - орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» II степени. Обе они внесены в мое личное дело. То, что меня «наградили» юбилейной медалью, на которую я не имею никакого права, - полный бред! - говорит Александр Шерин.Кандидат в губернаторы мечет громы и молнии в авторов изменений его странички в Википедии, причем не стесняясь непарламентских вырадений:- Я родился в 1977 году, когда Вооруженным Силам СССР было 69 лет. В 1988 году мне было 11 лет. Сведения о моем награждении медали «70 лет Вооруженных Сил СССР» - злонамеренная ложь. Я каждую осень участвую в избирательных кампаниях, но только в Липецкой области против меня развязана такая грязная избирательную кампания! Вы же знаете, что Википедию пишет кто-угодно. Вы видели мою фотографию на этой страничке? Это же какой-то ужас! Мои помощники уже четыре раза чистили мою страничку, удаляя из нее сведения о наградах, к которым я не имею никакого отношения.