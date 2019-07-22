Общество

43 минуты назад

«Сведения о моем награждении медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» - злонамеренная ложь!»

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#Александр Шерин
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«Сведения о моем награждении медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» - злонамеренная ложь!»

Претендент на должность главы Липецкой области Александр Шерин мечет громы и молнии в тех, кто ведет против него «грязную избирательную кампанию».

В липецком сегменте соцсетей появились компрометирующие публикации о выдвинутом ЛДПР претенденте на должность главы региона Александре Шерине. Анонимные авторы усомнились в награждении депутата Госдумы юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР».

«В погоне за хвалой Шерин присвоил себе медаль, которую получить не мог. На странице Шерина в Википедии идет большой перечень государственных и общественных наград. Среди прочих наград перечисляется медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». В соответствии с положением, ею награждаются лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1988 года на действительной военной службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках, а также в органах Комитета государственной безопасности СССР или лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку, прослужившие в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках и в органах Комитета государственной безопасности СССР 20 и более лет в календарном исчислении», - пишет один аноним.

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Это - серьезный репутационный удар по партийному выдвиженцу на губернаторскую должность. И GOROD48 обратился к Александру Шерину за комментариями.

- Я сам в шоке! Я награжден двумя государственными наградами - орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» II степени. Обе они внесены в мое личное дело. То, что меня «наградили» юбилейной медалью, на которую я не имею никакого права, - полный бред! - говорит Александр Шерин.

Кандидат в губернаторы мечет громы и молнии в авторов изменений его странички в Википедии, причем не стесняясь непарламентских вырадений:

- Я родился в 1977 году, когда Вооруженным Силам СССР было 69 лет. В 1988 году мне было 11 лет. Сведения о моем награждении медали «70 лет Вооруженных Сил СССР» - злонамеренная ложь. Я каждую осень участвую в избирательных кампаниях, но только в Липецкой области против меня развязана такая грязная избирательную кампания! Вы же знаете, что Википедию пишет кто-угодно. Вы видели мою фотографию на этой страничке? Это же какой-то ужас! Мои помощники уже четыре раза чистили мою страничку, удаляя из нее сведения о наградах, к которым я не имею никакого отношения.
5 518
#Александр Шерин
1

Комментарии (5)

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и скинемся всей областью

15 минут назад
Давайте изберем его в губернаторы, надо помочь человеку материально
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Депутат Госдумы Шерин объяснил, откуда долги

18 минут назад
По словам члена ЛДПР, с прошедшего лета 50% его заработной платы удерживается в качестве погашения долга. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин оказался одним из главных должников среди депутатов нынешнего состава нижней палаты парламента. Согласно данным Лайфа, общая сумма долга кредиторам в настоящий момент равна 35 миллионам 113 тысячам 833 рублям. Депутат рассказал Лайфу, откуда взялась такая сумма. life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/932365/dieputat_ghosdumy_shierin_obiasnil_otkuda_u_niegho_vzialis_mnoghomillionnyie_dolghi
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А как он хотел?

19 минут назад
Назвался груздем-полезай в кузов.Шер,займись спортом,а то округляться стал не по-детски.И не рви сердце, уже понятно кто будет губером.
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Шерочка с Машерочкой

21 минуту назад
Из той задолженности, ФСС что есть в базе, 77% — исполнительные листы на 25,1 млн руб. за 2015–2017 гг. — приходится на депутата Госдумы, члена партии ЛДПР Александра Шерина. Так что формально он должник-рекордсмен среди действующих депутатов и сенаторов.
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Макс

25 минут назад
парад клоунов
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