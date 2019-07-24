Политика

44 минуты назад

Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы

7 306
#выборы главы региона

Евгений Третьяков собрал подписи муниципальных кандидатов.

Сегодня утром в облизбирком пакет всех необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы документов сдал выдвиженец Аграрной партии Евгений Третьяков. Ему удалось собрать 171 подпись муниципальных депутатов в 18 районах области.

В свой список кандидатов в члены Совета Федерации аграрий включил руководителя профсоюзной организации железнодорожников в Ельце Галину Бурлакову, начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, фермера Виталия Пикалова. 

Таким образом Евгений Третьяков стал четвертым по счету партийным выдвиженцем, сдавшим в облизбирком документы, после Ларисы Ксенофонтовой ("СР"), Андрея Григорьева ("Патриоты Россия") и врио губернатора Игоря Артамонова ("ЕР").
7 306
#выборы главы региона

Комментарии (7)

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Боголепов

2 минуты назад
Голосовать будем по фигу за кого, главное не за ставропольского, ему Заваркину простить нельзя.
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Ч.

12 минут назад
А я загадал желание , чтобы ЕР ушла в прошлое на осенних выборах .
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интрига

15 минут назад
Голос, ну да, остальные - фрики.
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Шерина

16 минут назад
В списки ! Лысый - ниочемный
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Голос

20 минут назад
ВВП, походу его не пропустят - реальный конкурент.
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Ч.

21 минуту назад
Хотелось бы , чтобы они не блокировались с ЕР .
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ВВП

40 минут назад
Ещё одно чучело...!!! Только .Шерин ...всё остальное вместе с Фантомасом шлак!!!
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