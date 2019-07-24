Политика
44 минуты назад
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы
Евгений Третьяков собрал подписи муниципальных кандидатов.
Сегодня утром в облизбирком пакет всех необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы документов сдал выдвиженец Аграрной партии Евгений Третьяков. Ему удалось собрать 171 подпись муниципальных депутатов в 18 районах области.
В свой список кандидатов в члены Совета Федерации аграрий включил руководителя профсоюзной организации железнодорожников в Ельце Галину Бурлакову, начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, фермера Виталия Пикалова.
Таким образом Евгений Третьяков стал четвертым по счету партийным выдвиженцем, сдавшим в облизбирком документы, после Ларисы Ксенофонтовой ("СР"), Андрея Григорьева ("Патриоты Россия") и врио губернатора Игоря Артамонова ("ЕР").
В свой список кандидатов в члены Совета Федерации аграрий включил руководителя профсоюзной организации железнодорожников в Ельце Галину Бурлакову, начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, фермера Виталия Пикалова.
Таким образом Евгений Третьяков стал четвертым по счету партийным выдвиженцем, сдавшим в облизбирком документы, после Ларисы Ксенофонтовой ("СР"), Андрея Григорьева ("Патриоты Россия") и врио губернатора Игоря Артамонова ("ЕР").
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