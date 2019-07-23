Общество
39 минут назад
Игорь Артамонов: «Памятник Сталину установлен в Липецке незаконно»
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Два врио - главы региона и начальника областной полиции - выступили на заседании коллегии УМВД РФ по Липецкой области.
Сегодня в УМВД РФ по Липецкой области подвели итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за январь-июнь этого года.
С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений полиции региона выступил врио начальника УМВД РФ по Липецкой области полковник Александр Мельниченко.
Из отчёта следовало, что количество зарегистрированных преступлений за этот период снизилось на 5,4%. Меньше стало грабежей, квартирных краж, угонов автотранспорта. Значительно сократилось количество тяжких уголовных деяний: изнасилований и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В целом криминальная картина в регионе гораздо светлее, чем в среднем по стране и даже по ЦФО: у нас раскрываются более 60% тяжких и особо тяжких преступлений.
- Снижена криминальная активность на улицах, в сфере быта, со стороны лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Уменьшилась групповая преступность, сократилось число преступлений, совершенных подростками, ранее судимыми гражданами, мигрантами. Более чем на треть повысилась раскрываемость преступлений наркотической направленности, совершенных ОПГ, - отметил Александр Мельниченко.
Говоря о наркотиках, врио начальника региональной полиции особо отметил деятельность подчинённых, которые во взаимодействии с рязанскими правоохранителями выявили цыганскую ОПГ, занимавшуюся оптовой поставкой в регион карфертанила из Нижегородской области. Изобличены 15 членов преступной группы, десять из которых уже осуждены. Во взаимодействии с УФСБ по Липецкой области пресечена деятельность таджикской ОПГ, организовавшей поставку в регион героина. Под арест и следствие попали десять подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Закрыты три интернет-магазина, действовавших на территории области, пойманы и привлекаются к уголовной ответственности 25 наркокурьеров и наркозакладчиков. Возбуждены пять уголовных дел, связанных с отмыванием доходов с помощью криптовалюты.
За первое полугодие сотрудники полиции раскрыли более 3 600 преступлений, в том числе 600 тяжких и особо тяжких.
Новая сфера приложения сил полиции: киберпреступность. Особенное внимание - к мошенничествам, результатом которых является обнуление счетов держателей пластиковых банковских карт. Ещё одна задача полицейских: пересечение деятельности так называемых автоподставщиков. Растёт количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Недостаточно активно ведётся выявление экономических преступлений в сфере уклонение от уплаты налогов, присвоения средств участников долевого строительства. Александр Мельниченко раскритиковал участковых уполномоченных за недостаточную деятельность по выявлению и постановке на учёт семейных дебоширов - оказывается, в Ельце официально такими считаются всего восемь мужчин, в Липецке - 12! Также врио начальника УМВД РФ по Липецкой области высказал недовольство выявленными фактами равнодушия и халатности при работе с обращениями и заявлениями граждан (за полгода зарегистрированы 117 тысяч таких обращений и заявлений в органы внутренних дел, наказаны за нарушения при работе с ними 149 сотрудников полиции).
Потом Александра Мельниченко на трибуне сменил врио губернатора Игорь Артамонов.
- Для нас крайне важно взаимодействие с МВД. В администрацию области идет большой поток жалоб на общественный порядок. Липецк вдруг оказался столицей пивных! Я сам люблю пиво, но когда еду по городу, удивляюсь тому, что чуть ли не в каждом доме - пивная! Много жалоб горожан на шум, ругань, сигаретный дым, который попадает в квартиры. Хотелось бы, чтобы участковые и полиция в целом уделяла этому больше внимания. Кстати, часть посетителей пивных - это группа риска. Эта группа генерирует большой объем преступлений, и хорошо, если не тяжких. Нам нужен активный посыл от вас, что делать с этой группой риска?
В своем выступлении перед полицейскими Игорь Артамонов коснулся разных тем. В частности, он много говорил о молодежи:
- Мы всерьез думаем о возрождении работы с молодежью. Многие молодые люди предъявляют серьезные претензии власти, а сами пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать. Есть по этому поводу старый анекдот, когда попавший в рай человек жаловался Богу на то, что тот не отвечал на его молитвы. А Бог ему и говорит: «Ты бы хоть лотерейный билет, что ли, купил. Нужно, чтобы молодежь не шлялась по улицам. Мне бы хотелось увидеть большую программу, посвященную молодежи. Если прививать детям критический настрой в семье, они вырастут, будут лежат на диване и поливать все критикой. Наша задача - не допускать роста критической массы таких людей. Наш регион выгодно отличается по экономике от соседних областей. У нас - хорошие стартовые позиции, но мы плохо работаем с молодежью.
- Администрация сейчас тренируется в удовлетворении запросов граждан на справедливость. Мы будем требовать и от вас неформального отношения к гражданам и их жалобам. Мы должны работать с населением так, чтобы нам верили, - обратился к людям в погонах глава региона.
Врио губернатора обратил внимание на то, что область входит в заключительную стадию губернаторских выборов. И что на полицейских возложена задача соблюдения законности этих выборов:
- Я хочу, чтоб наш регион был живущим по закону. Все то, что не по закону, должно моментально наказываться. Нужно наказывать за фейки. Надо, чтобы все поняли, что нельзя никому просто так болтать языком!
Игорь Артамонов упомянул инцидент у обкома КПРФ на улице Кузнечной, где облили монтажной пеной бюст Сталина:
- Я узнал, что бюст Сталина установлен незаконно. А что незаконно, то должно быть удалено. Фашизм, кстати, начался с маленьких провокаций. Поэтому все незаконные акции должны получать соответствующие реакции.
Глава региона призвал полицейских переходить на иные формы работы с нарушителями Правил дорожного движения и Правил благоустройства муниципалитетов. «Народ хорошо воспринимает критику автохамов». Игорь Артамонов призвал жестко реагировать на выезды автомобилистов на газоны, тротуары и детские площадки:
- Нарушил закон? Фотография и штраф. Мне, кстати, нравится, когда меня штрафуют. Недавно я ехал из Москвы и получил два штрафа за превышение скорости. Нарушил закон - получил заслуженное наказание. И это правильно!
В конце выступления полиция получила от главы областной администрации и ложку меда. Врио губернатора похвалил их за успехи в работе, за высокие места в рейтинге МВД по ЦФО, за безопасность на улицах. Игорь Артамонов призвал руководство областного управления говорить больше о хорошем и показывать позитивные вещи. «Но обратите внимание на профилактику и жалобы граждан».
На коллегии ведомственными наградами и Почётными грамотами были награждены отличившиеся сотрудники полиции и целые подразделения. Лучшим территориальным органом МВД по следственной работе признан следственный отдел восьмого ОП УМВД РФ по Липецку, по дознанию - группа дознания отделения МВД по Хлевенскому району, по деятельности уголовного розыска - отделение угро межмуниципального отдела МВД «Лебедянский», по деятельности участковых уполномоченных - отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в Усмани. Наконец-то нашла героев медаль «За смелость во имя спасения»: ею за спасение ещё в 2017 году тонувшей в реке Дон женщины были награждены сотрудники Задонского райотдела полиции майор Александр Павлов и старшина Игорь Чурсин.
С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений полиции региона выступил врио начальника УМВД РФ по Липецкой области полковник Александр Мельниченко.
Из отчёта следовало, что количество зарегистрированных преступлений за этот период снизилось на 5,4%. Меньше стало грабежей, квартирных краж, угонов автотранспорта. Значительно сократилось количество тяжких уголовных деяний: изнасилований и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В целом криминальная картина в регионе гораздо светлее, чем в среднем по стране и даже по ЦФО: у нас раскрываются более 60% тяжких и особо тяжких преступлений.
- Снижена криминальная активность на улицах, в сфере быта, со стороны лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Уменьшилась групповая преступность, сократилось число преступлений, совершенных подростками, ранее судимыми гражданами, мигрантами. Более чем на треть повысилась раскрываемость преступлений наркотической направленности, совершенных ОПГ, - отметил Александр Мельниченко.
Говоря о наркотиках, врио начальника региональной полиции особо отметил деятельность подчинённых, которые во взаимодействии с рязанскими правоохранителями выявили цыганскую ОПГ, занимавшуюся оптовой поставкой в регион карфертанила из Нижегородской области. Изобличены 15 членов преступной группы, десять из которых уже осуждены. Во взаимодействии с УФСБ по Липецкой области пресечена деятельность таджикской ОПГ, организовавшей поставку в регион героина. Под арест и следствие попали десять подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Закрыты три интернет-магазина, действовавших на территории области, пойманы и привлекаются к уголовной ответственности 25 наркокурьеров и наркозакладчиков. Возбуждены пять уголовных дел, связанных с отмыванием доходов с помощью криптовалюты.
За первое полугодие сотрудники полиции раскрыли более 3 600 преступлений, в том числе 600 тяжких и особо тяжких.
Новая сфера приложения сил полиции: киберпреступность. Особенное внимание - к мошенничествам, результатом которых является обнуление счетов держателей пластиковых банковских карт. Ещё одна задача полицейских: пересечение деятельности так называемых автоподставщиков. Растёт количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Недостаточно активно ведётся выявление экономических преступлений в сфере уклонение от уплаты налогов, присвоения средств участников долевого строительства. Александр Мельниченко раскритиковал участковых уполномоченных за недостаточную деятельность по выявлению и постановке на учёт семейных дебоширов - оказывается, в Ельце официально такими считаются всего восемь мужчин, в Липецке - 12! Также врио начальника УМВД РФ по Липецкой области высказал недовольство выявленными фактами равнодушия и халатности при работе с обращениями и заявлениями граждан (за полгода зарегистрированы 117 тысяч таких обращений и заявлений в органы внутренних дел, наказаны за нарушения при работе с ними 149 сотрудников полиции).
Потом Александра Мельниченко на трибуне сменил врио губернатора Игорь Артамонов.
- Для нас крайне важно взаимодействие с МВД. В администрацию области идет большой поток жалоб на общественный порядок. Липецк вдруг оказался столицей пивных! Я сам люблю пиво, но когда еду по городу, удивляюсь тому, что чуть ли не в каждом доме - пивная! Много жалоб горожан на шум, ругань, сигаретный дым, который попадает в квартиры. Хотелось бы, чтобы участковые и полиция в целом уделяла этому больше внимания. Кстати, часть посетителей пивных - это группа риска. Эта группа генерирует большой объем преступлений, и хорошо, если не тяжких. Нам нужен активный посыл от вас, что делать с этой группой риска?
В своем выступлении перед полицейскими Игорь Артамонов коснулся разных тем. В частности, он много говорил о молодежи:
- Мы всерьез думаем о возрождении работы с молодежью. Многие молодые люди предъявляют серьезные претензии власти, а сами пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать. Есть по этому поводу старый анекдот, когда попавший в рай человек жаловался Богу на то, что тот не отвечал на его молитвы. А Бог ему и говорит: «Ты бы хоть лотерейный билет, что ли, купил. Нужно, чтобы молодежь не шлялась по улицам. Мне бы хотелось увидеть большую программу, посвященную молодежи. Если прививать детям критический настрой в семье, они вырастут, будут лежат на диване и поливать все критикой. Наша задача - не допускать роста критической массы таких людей. Наш регион выгодно отличается по экономике от соседних областей. У нас - хорошие стартовые позиции, но мы плохо работаем с молодежью.
- Администрация сейчас тренируется в удовлетворении запросов граждан на справедливость. Мы будем требовать и от вас неформального отношения к гражданам и их жалобам. Мы должны работать с населением так, чтобы нам верили, - обратился к людям в погонах глава региона.
Врио губернатора обратил внимание на то, что область входит в заключительную стадию губернаторских выборов. И что на полицейских возложена задача соблюдения законности этих выборов:
- Я хочу, чтоб наш регион был живущим по закону. Все то, что не по закону, должно моментально наказываться. Нужно наказывать за фейки. Надо, чтобы все поняли, что нельзя никому просто так болтать языком!
Игорь Артамонов упомянул инцидент у обкома КПРФ на улице Кузнечной, где облили монтажной пеной бюст Сталина:
- Я узнал, что бюст Сталина установлен незаконно. А что незаконно, то должно быть удалено. Фашизм, кстати, начался с маленьких провокаций. Поэтому все незаконные акции должны получать соответствующие реакции.
Глава региона призвал полицейских переходить на иные формы работы с нарушителями Правил дорожного движения и Правил благоустройства муниципалитетов. «Народ хорошо воспринимает критику автохамов». Игорь Артамонов призвал жестко реагировать на выезды автомобилистов на газоны, тротуары и детские площадки:
- Нарушил закон? Фотография и штраф. Мне, кстати, нравится, когда меня штрафуют. Недавно я ехал из Москвы и получил два штрафа за превышение скорости. Нарушил закон - получил заслуженное наказание. И это правильно!
В конце выступления полиция получила от главы областной администрации и ложку меда. Врио губернатора похвалил их за успехи в работе, за высокие места в рейтинге МВД по ЦФО, за безопасность на улицах. Игорь Артамонов призвал руководство областного управления говорить больше о хорошем и показывать позитивные вещи. «Но обратите внимание на профилактику и жалобы граждан».
На коллегии ведомственными наградами и Почётными грамотами были награждены отличившиеся сотрудники полиции и целые подразделения. Лучшим территориальным органом МВД по следственной работе признан следственный отдел восьмого ОП УМВД РФ по Липецку, по дознанию - группа дознания отделения МВД по Хлевенскому району, по деятельности уголовного розыска - отделение угро межмуниципального отдела МВД «Лебедянский», по деятельности участковых уполномоченных - отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в Усмани. Наконец-то нашла героев медаль «За смелость во имя спасения»: ею за спасение ещё в 2017 году тонувшей в реке Дон женщины были награждены сотрудники Задонского райотдела полиции майор Александр Павлов и старшина Игорь Чурсин.
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