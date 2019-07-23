Общество
56 минут назад
Новый митрополит прибыл в Липецкую область
26 1068
На липецкой земле митрополита Арсения встречал митрополит Никон и епископ Евфимий
В понедельник Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений прибыл на Липецкую землю – новое место своего архипастырского служения.
Прежде всего Высокопреосвященнейший Владыка совершил чин молебного пения о призвании помощи Святого Духа перед началом всякого дела в кафедральном соборном храме Рождества Христова Липецка.
По окончании Богослужения Владыка Арсений обратился к молящимся с архипастырским словом.
В Липецком Епархиальном управлении нового Главу Липецкой митрополии встречали: Высокопреосвященнейший митрополит Никон (Васин), Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии, и сотрудники Управления.
Днем Высокопреосвященнейший митрополит Арсений посетил Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, поклонился мощам святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского чудотворца, после чего имел беседу с Высокопреосвященным митрополитом Никоном (Васиным), сообщили в липецкой митрополии.
Напомним, Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения (Епифанова).
Фото: mitropolia-lip.ru
Прежде всего Высокопреосвященнейший Владыка совершил чин молебного пения о призвании помощи Святого Духа перед началом всякого дела в кафедральном соборном храме Рождества Христова Липецка.
По окончании Богослужения Владыка Арсений обратился к молящимся с архипастырским словом.
В Липецком Епархиальном управлении нового Главу Липецкой митрополии встречали: Высокопреосвященнейший митрополит Никон (Васин), Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии, и сотрудники Управления.
Днем Высокопреосвященнейший митрополит Арсений посетил Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, поклонился мощам святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского чудотворца, после чего имел беседу с Высокопреосвященным митрополитом Никоном (Васиным), сообщили в липецкой митрополии.
Напомним, Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения (Епифанова).
Фото: mitropolia-lip.ru
26 1068
гость
скромность украшает всех
скромность украшает всех
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скромность украшает всех
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