Общество

56 минут назад

Новый митрополит прибыл в Липецкую область

26 1068
#митрополит Арсений
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Новый митрополит прибыл в Липецкую область

На липецкой земле митрополита Арсения встречал митрополит Никон и епископ Евфимий

В понедельник Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений прибыл на Липецкую землю – новое место своего архипастырского служения.

Прежде всего Высокопреосвященнейший Владыка совершил чин молебного пения о призвании помощи Святого Духа перед началом всякого дела в кафедральном соборном храме Рождества Христова  Липецка.

По окончании Богослужения Владыка Арсений обратился к молящимся с архипастырским словом.

В Липецком Епархиальном управлении нового Главу Липецкой митрополии встречали: Высокопреосвященнейший митрополит Никон (Васин), Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии, и сотрудники Управления.

Днем Высокопреосвященнейший митрополит Арсений посетил Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, поклонился мощам святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского чудотворца, после чего имел беседу с Высокопреосвященным митрополитом Никоном (Васиным), сообщили в липецкой митрополии.

Напомним, Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения (Епифанова).

Фото: mitropolia-lip.ru

26 1068
#митрополит Арсений
2

Комментарии (26)

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гость

1 минуту назад
Алкан с ЛТЗ, народ да,а такой дебил,как ты,нет!
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скромность украшает всех

10 минут назад
В 2012 году Гундяев говорил, что ездит на дорогостоящих машинах вынужденно и не может от них отказаться. «Я использую автомобили из государственного гаража, которые предоставляет гараж особого назначения. Эти автомобили отвечают соответствующим требованиям безопасности, и я как охраняемое лицо не могу использовать другие машины», — пояснил он.
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скромность украшает всех

12 минут назад
В плане выбора транспортных средств патриарх настолько же скромен. Свои морские путешествия он совершает на изысканных яхтах. Используемое им судно «Паллада», по разным оценкам, стоит $4-6,7 млн. Внутри — белая мебель из дорогих сортов дерева и кожи, роскошные двуспальные кровати, гостиная с домашним кинотеатром и барной стойкой, столовая с обеденным столом на восемь персон, а полы покрыты белыми коврами. Стоит она большую часть времени неподалеку от патриаршей резиденции на Валааме, где для нее построен собственный причал. Как сообщалось на сайте Валаамского монастыря, «Паллада» была подарена РПЦ «Лукойлом» в 2005 году. Ранее она принадлежала управлению делами президента России.
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Тетя Дуся

13 минут назад
В полку липецких педиков пополнение!
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скромность украшает всех

13 минут назад
Патриарху нравится жить в заново отделанном дворце в Даниловом монастыре. Или в резиденции под Геленджиком, неподалеку от «дворца Путина» в Прасковеевке. Для строительства этого патриаршего дворца, который официально именуют «духовно-просветительским центром», пришлось вырубить часть заповедника с деревьями, внесенными в Красную книгу, а также сильно расширить территорию, «захватив» кусок прибрежной зоны и отрезав от местных жителей дорогу к кладбищу. Как рассказывал руководитель «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, площадь дачи патриарха — 16-17 гектаров. За ее забором — маленький дворец с храмом внутри, здание для обслуживающего персонала и беседка на берегу Черного моря, в которой Гундяев любит отдыхать.
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открытое письмо Афонских монахов

20 минут назад
Дорогие братия и сестры, все мы - желающие сохранить чистоту Православной Веры, имеем Помощника крепкого и необоримого – Бога во Святей Троице славимого и покланяемого Отца и Сына и Духа Святаго! С нами Божия Матерь и вся Небесная Торжествующая Церковь! С нами Бог и Покров Богородицы! С нами наши Святые Отцы и их наследие – Святоотеческие творения, которые помогут нам сохранить Истину Христову неповрежденной; помогут нам распознавать, отвергать и обличать ересь и отступничество!
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бабке

21 минуту назад
Ты права. Нельзя торговать на территории храма утварью. Там только молитва , общение с Богом. Уже на территории Храма присутствует Божья благодать,деньгам не место.
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наш путь---ИИСУС ХРИСТОС

22 минуты назад
Я ваш свет, а вы не видите Меня; Я ваш путь, а вы не следуете за Мной; Я истина, а вы не верите Мне; Я ваша жизнь, а вы не ищете Меня; Я ваш учитель, а вы не слушаете Меня; Я Господь, а вы не повинуетесь Мне; Я ваш Бог, а вы не молитесь Мне; Я ваш лучший друг, а вы не любите Меня. Вот когда вы несчастны, не вините Меня.
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Ваш

23 минуты назад
открытое письмо Афонских монахов, у вас православие головного мозга
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открытое письмо Афонских монахов

24 минуты назад
Критерием Истины является не патриарх, не епископ, не священник, не монахи, не народное почитание уважаемого духовника и не мнение большинства. Критерием истины есть сама Истина – Господь наш Iисус Христос (ср. Ин.14:16), Его Божественные слова во Святом Евангелии, слова и учение Его Святых Апостолов, в которых говорит Дух Святый, Священные Догматы и Каноны Православной Церкви и Святоотеческое наследие Богоносных Отцов.
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