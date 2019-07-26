Новый мост в Лебедяни облегчит работу врачей «скорых» и пожарных

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов побывал с рабочим визитом в Лебедяни, где осмотрел строящийся мост, реконструированный стадион, побывал на трех предприятиях и встретился с их работниками, осмотрел дом – служебное жилье для врачей.

Новый мост через реку Дон, который заменит своего более чем столетнего собрата, необходим Лебедяни как воздух. Старая переправа, которая напрямую соединяла районы двух берегов, устарела морально и физически. Построенная в 1911 году она не предназначена для движение большого транспортного потока, который растет год от года, и уж тем более большегрузов.- Мост очень старый: по расчетам его реконструкция могла занять 3-5 лет и стала бы значительно дороже. Строительство новой переправы оказалось экономически выгоднее и по времени – быстрее. Это важный стратегический объект для нашего города, он заметно разгрузит трафик автопотока на остальных городских улицах. А старый мост решено сделать пешеходной зоной, - пояснил глава города Лебедянь Александр Хрипченко.Строительство нового моста началось в январе 2019 года. Его протяженность с подъездными спусками составит 410 метров. Затраты на его строительство – 321 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Сегодня, по словам подрядчика, мост готов на 56%. По расчетам его должны полностью сдать в декабре. Учитывая то факт, что передвижение транспорта из-за строительства по городу затруднено, врио губернатора попросил строителей сдать объект раньше.Еще один объект – стадион «Центральный» изменил свой облик. Как рассказал заместитель главы администрации Лебедянского района Валерий Иншаков, стадиону в следующие году исполнится 70 лет. За все это время здесь не было ни одной реконструкции.- В прошлом году мы попали в областную программу. На условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов было выделено 13,5 млн. рублей, которые позволили нам сделать на стадионе освещение, заменить асфальтовое покрытие на синтетическое. Обустроили бейсбольную и волейбольную площадки, площадку для городков. Еще готовим две площадки под уличные тренажеры, восстановим трибуны - рассказал Валерий Иншаков.Кроме этого, на стадионе готовятся обустраивать естественное покрытие для футбольного поля. Оно хоть и дешевле, но качество его уступает искусственному, на которое денег в казне нет. Врио губернатора отметил, что поле должно быть все-таки безопасным для спортсменов. А вот качество покрытия беговой дорожки, отметил Игорь Артамонов, хорошее.В рамках рабочего визита врио губернатора осмотрел служебные квартиры для медиков. В Лебедяни большая нехватка специалистов узких и общей практики. Реконструкция бывшего больничного корпуса под жилье позволила сделать 11 квартир. Одну из них получила семья врачей Виктора и Виктории Силягиных. Они решили обосноваться в Лебедяни, а не в Московской области, куда их звали. Благодаря такому подходу к решению вопроса за два последних года Лебедянская межрайонная больница получила 15 новых специалистов, открыты еще несколько вакансий.Объектом внимания врио главы администрации Липецкой области стали сразу три предприятия – заводы Строймаш, Бипласт и ЛеМаЗ. После торжественных пятиминуток – вручения дипломов и почетных грамот как самим предприятиям, так и лучшим их работникам – победителям конкурсов профмастерства – лебедянцы делились наболевшим. Они очень скупо отвечали, какие перемены видят в городе, зато охотно рассказывали о наболевших проблемах. Некоторые можно отнести к частным случаям: например, в одной из обустроенных зон отдыха вместо спортивной территории установили много скамеек, которые жителям не нужны. Другие вопросы звучали на всех трех предприятиях – старый автобусный парк, плохое расписание общественного транспорта, отсутствие тротуаров на некоторых центральных улицах и вечный ремонт одной из улиц. Невозможно уехать на работу утром, невозможно выбраться из одного района в другой вечером. Четкое расписание движения маршруток отсутствует. Мечтают лебедянцы о новых автобусах, они спрашивали, можно ли обязать частников обновить свой автопарк. Да, городской муниципальный автопарк получил в нынешнем году четыре автобуса по программе обновления транспорта, однако проблему это не решило.Детских площадок, несмотря на появление новых, все равно еще не хватает. Впрочем, этот вопрос власти не оставят – в нынешнем году в Лебедяни появятся еще четыре площадки. Жителям во избежание казусов, когда вместо спортзоны ставят скамейки для отдыха, предложили теребить власть почаще, участвовать в обсуждениях будущего благоустройства.Неожиданную тему озвучили практически на всех предприятиях – аварийное состояние школы №3. Лебедянцы, чьи дети учатся в школе, боятся отправлять школьников на занятия – стены пошли трещинами, могут посыпаться в любой момент. Да, в планах есть строительство новой школы в Лебедяни в 2021 году – за счет федерального бюджета. Но даже при начале строительства через два года школа примет первых школьников только в 2023 году, а старое здание требует внимания уже сейчас, оно может не дожить до появления новой школы. Врио губернатора решил осмотреть проблемное учебное заведение. Школа произвела удручающее впечатление – со стороны школьного двора сделали стяжку стен, чтобы остановить их разрушение. При том, разбросать детей на время не получится: здание рассчитано на 600 учеников, учатся почти в полтора раза больше, в две смены. Врио губернатора обратился к главе администрации Лебедянского района Игорю Алтухову просчитать варианты – есть ли смысл реконструировать здание, или дешевле построить новое. Однозначно, что оставлять детей в опасной ситуации нельзя.