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Администрацию Ельца возглавил Евгений Боровских
Сегодня на 22-й сессии Совета депутатов Ельца досрочно прекращены полномочия главы города Сергея Панова.
Как сообщает администрация Ельца, Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. У него два высших образования, юридическое, полученное в Воронежском институте МВД РФ, и экономическое, полученное в Кубанском государственном аграрном университете. Женат, воспитывает сына и дочь.
Сергей Панов получил предложение стать советников врио главы администрации Липецкой области.
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24.07.2019 11:41Политика
Смешной
макс
!!!!!!
И точно
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