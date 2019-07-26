Администрацию Ельца возглавил ﻿Евгений Боровских

Сегодня на 22-й сессии Совета депутатов Ельца досрочно прекращены полномочия главы города Сергея Панова.

Полномочия главы города до выборов нового мэра будет исполнять его первый заместитель. Эту должность с сегодняшнего дня занял Евгений Боровских, до назначения работавший начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. Прежний первый заместитель елецкого мэра Дмитрий Попов ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщает администрация Ельца, Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. У него два высших образования, юридическое, полученное в Воронежском институте МВД РФ, и экономическое, полученное в Кубанском государственном аграрном университете. Женат, воспитывает сына и дочь.

Сергей Панов получил предложение стать советников врио главы администрации Липецкой области.