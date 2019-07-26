Политика

сегодня, 13:58

Администрацию Ельца возглавил ﻿Евгений Боровских

9 1418
#администрация Ельца
Администрацию Ельца возглавил ﻿Евгений Боровских

Сегодня на 22-й сессии Совета депутатов Ельца досрочно прекращены полномочия главы города Сергея Панова. 

Полномочия главы города до выборов нового мэра будет исполнять его первый заместитель. Эту должность с сегодняшнего дня занял Евгений Боровских, до назначения работавший начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. Прежний первый заместитель елецкого мэра Дмитрий Попов ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщает администрация Ельца, Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. У него два высших образования, юридическое, полученное в Воронежском институте МВД РФ, и экономическое,  полученное в Кубанском государственном аграрном университете. Женат, воспитывает сына и дочь.

Сергей Панов получил предложение стать советников врио главы администрации Липецкой области.

9 1418
#администрация Ельца

Комментарии (9)

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Смешной

2 минуты назад
А может Панова на нары,а не советником и.о.губернатора?Или единая россия не разрешает?
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макс

13 минут назад
одних от кормушки отгонят - другие присосутся. одна банда страной правит.
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!!!!!!

33 минуты назад
Андрей, он все обновит ....если ему дадут.
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И точно

34 минуты назад
грянула люстрация , губер назначает кого проверил на вшивость , говорят будет много приезжих и местных минимум.
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Рублёвка

45 минут назад
Володя Яковлев, ты ли это?
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Надежда

48 минут назад
Пусть работает на благо города.надо чтоб все на библии принимали присягу что идут на эту должность для того чтоб улучшить жизнь жителей г.ельца.надо заводы открывать чтоб было где и молодым и в возрасте работать.раньше это был промышленный город А сейчас одна торговля.зарплаты низкие.так в перед заре навстречу.
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Логика

55 минут назад
Ну пишите сразу все новости. Кто начальник уизо, кто директор бти. А то в час по чайной ложке
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Андрей

сегодня, 14:18
Хорошая новость. Рад, что этого Панова убрал Артамонов.
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Алканы 15-го

сегодня, 14:12
Ничего не изменится. Одна и та же колода шулерских карт
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