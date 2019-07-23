Общество

сегодня, 14:41

Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева

13 1873
#администрация Липецкой области #кадры
1
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева

Врио главы региона Игорь Артамонов назначил Ирину Головлеву исполняющей обязанности  начальника управления делами администрации Липецкой области. 

Как сообщает пресс-служба администрации региона, Ирина Головлева родилась в 1971 году в Тамбовской области. В 1993-м окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2005-м получила диплом экономиста в Орловской региональной академии государственной службы.

Трудовую деятельность начала в 1988 году вожатой в оздоровительном лагере, с 1993-го - учитель истории Лубновской средней школы Липецкого района Липецкой области. С ноября 1994 года работала в областном комитете Российского союза молодежи, комитете по делам молодежи администрации Липецкой области. В 2005-2013 годах занимала ряд руководящих постов в региональном управлении образования и науки. С июня 2013-го до настоящего назначения работала заместителем начальника управления – начальником отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области.

Кандидат исторических наук. Замужем, двое детей.
13 1873
#администрация Липецкой области #кадры
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама Стифлера

2 минуты назад
Совещания будут визгливее и визгливее. Одни девчата во власти и Игорь-победоносец с весьма высоким голосом
ответить

данковчанин

3 минуты назад
Очередное " странное" решение.... врио никогда небыл руководителем хозяйственником. Этим и обьясняются такие кадровые решения.
ответить

Гость

5 минут назад
Чем дальше, тем смешнее....
ответить

Шапокляк

9 минут назад
Женский батальон имени И.Г. Артамонова заступает на службу. Теперь все у нас получится )))
ответить

гость

23 минуты назад
конечно за дела
ответить

гость

24 минуты назад
Кандидат наук-без году неделя
ответить

Гы-гы

25 минут назад
Баба-завхоз - это так современно.
ответить

Чудить так чудить

26 минут назад
А чё, это в духе современных кадровых веяний. Теперь бы летчика назначить начальником управления здравоохранения и врача начальником управления архитектуры. А чем это смешнее губернатора из банка?
ответить

Так-так..

31 минуту назад
Так-так, а как же быть с тем, что "выпускника липецкого педа видно издалека"?, врио,а? Но как видно, без них не обойтись. И Таран * , и другие, как выяснилось,...
ответить

Калхозник

32 минуты назад
С бабами проще, они между собой кусаются, а за бабки любой вопрос решают. Мужик ещё подумать может, стоит ли на мелочь размениваться
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»
На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»

11 минут назад

Общество
Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов
#выборы главы региона
17
Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов

сегодня, 14:32

Общество
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост
#ремонт #мост #тендер
4
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост

сегодня, 14:30

Общество
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку
#ДТП #бордюр
7
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку

сегодня, 14:14

Общество
Для липчан временно открыли курортный бювет
#минеральная вода #бювет
5
Для липчан временно открыли курортный бювет

сегодня, 14:05

Общество
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»
#Гренборг
6
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»

сегодня, 13:00

Общество