Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева

Врио главы региона Игорь Артамонов назначил Ирину Головлеву исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, Ирина Головлева родилась в 1971 году в Тамбовской области. В 1993-м окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2005-м получила диплом экономиста в Орловской региональной академии государственной службы.



Трудовую деятельность начала в 1988 году вожатой в оздоровительном лагере, с 1993-го - учитель истории Лубновской средней школы Липецкого района Липецкой области. С ноября 1994 года работала в областном комитете Российского союза молодежи, комитете по делам молодежи администрации Липецкой области. В 2005-2013 годах занимала ряд руководящих постов в региональном управлении образования и науки. С июня 2013-го до настоящего назначения работала заместителем начальника управления – начальником отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области.



Кандидат исторических наук. Замужем, двое детей.

