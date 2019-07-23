сегодня, 14:41
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева
Врио главы региона Игорь Артамонов назначил Ирину Головлеву исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Липецкой области.
Трудовую деятельность начала в 1988 году вожатой в оздоровительном лагере, с 1993-го - учитель истории Лубновской средней школы Липецкого района Липецкой области. С ноября 1994 года работала в областном комитете Российского союза молодежи, комитете по делам молодежи администрации Липецкой области. В 2005-2013 годах занимала ряд руководящих постов в региональном управлении образования и науки. С июня 2013-го до настоящего назначения работала заместителем начальника управления – начальником отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области.
Кандидат исторических наук. Замужем, двое детей.
Мама Стифлера
данковчанин
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Шапокляк
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Гы-гы
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Калхозник