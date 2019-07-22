В Липецке осквернили бюст Сталина и пытались взорвать двери обкома КПРФ

По данным фактам начата полицейская проверка.

Ночью 21 июля обком КПРФ был атакован неизвестными.



- На записях камер уличного наблюдения видны четыре человека, скрывающих под капюшонами свою внешность. Они облили из баллончиков бюст Сталина монтажной пеной, прикрепили к дверям обкома КПРФ какое-то взрывное устройство и привели его в действие. Вспышка была яркой, но взрыв не сильно повредил дверям, - сообщил GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.



Сергей Токарев не знает, кому была нужна эта "антисоветская акция".



Примечательно, что акт вандализма случился во время сбора кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах Сергеем Токаревым подписей муниципальных депутатов. По словам кандидата, на сегодня собраны порядка 130 таких подписей, и есть осторожное основание считать, что за три последних оставшихся дня будет собрано еще три десятка таких подписей, необходимых для прохождения т.наз. муниципального фильтра.