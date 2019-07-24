Прокуроры придут в 48 липецких пивнушек

Один пивбар, «Бавария», уже закрыт по решению суда.

Как уже сообщал GOROD48, в администрации области в начале июля создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами. Инициатором закрытия таких заведений стал врио губернатора Игорь Артамонов, на сайт которого поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких пивбаров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов (липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос). В такую группу кроме чиновников вошли сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.



По информации чиновников, на сегодня на территории Липецка на первых этажах многоквартирных домов расположено 326 торговых точек, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (в.Ельце - 78 таких заведений). На сегодняшний день сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики посетили 213 пивбаром и в деятельности 78 из них установили нарушения законодательства.



Как стало известно GOROD48, в ближайшее время сотрудники прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора побывают в 48 пивбарах, работники которых нарушают действующее законодательство. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, три административных материала на нарушителей направлены в суд. Одно заведение - бар «Бавария» на улице Стаханова, 59, уже закрыт.



Кроме того, четыре пивных заведения торговой сети «Дрова», расположенные в Липецке на улицах Зегеля, Московской, Ленинградской и на площади Мира переквалифицировали свой статус из предприятий общественного питания в магазины, тем самым сменив режим работы до 21 часа (до этого «Дрова» работали до 2 часов ночи). Еще два пивных заведения сменили круглосуточный режим работы на иной режим работы: бар «Бархат» на улице Ушинского теперь закрывается в 23 часа, а бар «Барелль» на улице Белянского - в полночь.



Напомним, что ранее врио главы региона Игорь Артамонов попросил мэрию Липецка и УМВД РФ по Липецкой области подготовить обращение в областной Совет, о подготовке законопроекта запрещающего размещение на первых этажах жилых домов питейных заведений. Пока региональный закон не принят, члены комиссии под руководством вице-губернатора Дмитрия Аверова будут контролировать функционирование пивных на первых этажах многоквартирных домов в индивидуальном порядке и при наличии зафиксированных нарушений закона закрывать их через суд.



