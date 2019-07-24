Общество
47 минут назад
Юрия Божко будут повторно выдвигать на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
70 825
Случится это на одной из ближайших сессий областного Совета.
30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За его кандидатуру проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Борис Титов сослался на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный омбудсмен обратился к председателю областного Совета с просьбой предоставить на согласование другую кандидатуру, соответствующую требованиям действующего федерального законодательства.
- Мы будем рекомендовать Борису Титову кандидатуру Юрия Божко на должность регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей еще раз. Случится это на одной из ближайших сессий областного Совета. В свою очередь, руководство областного Совета отправило письмо Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей с разъяснением того, почему мы рекомендовали кандидатуру Юрия Божко. Да, он не работал предпринимателем. Но, во-первых, он работал в прокуратуре, следовательно, защищал в том числе права предпринимателей. Во-вторых, долгое время работал первым заместителем главы администрации области, и в силу своих полномочий курировал малый и средний бизнес, и местное предпринимательство считается одним из лучших в России. Неужели всего этого недостаточно для назначения Юрий Божко Уполномоченным по защите прв предпринимателей региона? - прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в областном Совете.
Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Борис Титов сослался на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный омбудсмен обратился к председателю областного Совета с просьбой предоставить на согласование другую кандидатуру, соответствующую требованиям действующего федерального законодательства.
- Мы будем рекомендовать Борису Титову кандидатуру Юрия Божко на должность регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей еще раз. Случится это на одной из ближайших сессий областного Совета. В свою очередь, руководство областного Совета отправило письмо Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей с разъяснением того, почему мы рекомендовали кандидатуру Юрия Божко. Да, он не работал предпринимателем. Но, во-первых, он работал в прокуратуре, следовательно, защищал в том числе права предпринимателей. Во-вторых, долгое время работал первым заместителем главы администрации области, и в силу своих полномочий курировал малый и средний бизнес, и местное предпринимательство считается одним из лучших в России. Неужели всего этого недостаточно для назначения Юрий Божко Уполномоченным по защите прв предпринимателей региона? - прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в областном Совете.
70 825
Комментарии (70)
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24 минуты назадОбщество
Липчанин
Иван
гость
с февраля
Вован настоящий.
ТОЛИК АЛКОГОЛИК
А ты веришь в
100%
Не , надо не Титова убирать.
Крючкову и Клевцова