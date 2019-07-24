Общество

47 минут назад

Юрия Божко будут повторно выдвигать на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей

70 825
#Юрий Божко
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Юрия Божко будут повторно выдвигать на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Случится это на одной из ближайших сессий областного Совета.

30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За его кандидатуру проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Борис Титов сослался на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный омбудсмен обратился к председателю областного Совета с просьбой предоставить на согласование другую кандидатуру, соответствующую требованиям действующего федерального законодательства.

- Мы будем рекомендовать Борису Титову кандидатуру Юрия Божко на должность регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей еще раз. Случится это на одной из ближайших сессий областного Совета. В свою очередь, руководство областного Совета отправило письмо Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей с разъяснением того, почему мы рекомендовали кандидатуру Юрия Божко. Да, он не работал предпринимателем. Но, во-первых, он работал в прокуратуре, следовательно, защищал в том числе права предпринимателей. Во-вторых, долгое время работал первым заместителем главы администрации области, и в силу своих полномочий курировал малый и средний бизнес, и местное предпринимательство считается одним из лучших в России. Неужели всего этого недостаточно для назначения Юрий Божко Уполномоченным по защите прв предпринимателей региона? - прокомментировали GOROD48 неловкую ситуацию в областном Совете.
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#Юрий Божко
1

Комментарии (70)

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Липчанин

1 минуту назад
Как власти хотят, лезут по беспределу, уже Москва не пропускает, а им все божья роса. А достойно уйти на пенсию ни как, пока вынесут со стулом или вперед ногами. Просто противно
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Иван

1 минуту назад
Благодаря ему весь строительный комплекс В ЖОПЕ, дороги- В ЖОПЕ, промышленность- В ЖОПЕ. Обманутые Дольщики-его прямая вина. что он вообще для области сделал? НИЧЕГО. НИКТО ДАЖЕ ИЗ ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ ЕГО ДОБРЫМ СЛОВОМ НЕ МОГУТ ВСПОМНИТЬ!
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гость

1 минуту назад
Шарик, А сколько незаконченного. Вроде было всё "по маслу", а тут .... Мелкие ставленники уходят , всё рушится. Создаётся система с другими ставленниками. Место "защитника" позволило бы что-либо порешать.И на это надеятся некоторые начальники, не верящие, что их благополучию приходит "зверёк"
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с февраля

3 минуты назад
эта должность вакантна. а ведь кому-то правда помощь нужна, дела есть реальные. а они все в игры играют. еще год будут назначать. зачем Подгорного убрали тогда?
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Вован настоящий.

5 минут назад
Да по нему уголовное дело плачет. Он истинный виновник в положении по обманутым дольщикам!!! Судить УПЫРЯ!!!
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ТОЛИК АЛКОГОЛИК

5 минут назад
Как можно бездельника и вора рекомендовать? наши управленцы охренели последнее время. назначают весь мусор. то калимбет, то рыжков, то бадулина и многие-многие.... ощущение задача-развалить окончательно область и свалить, притом на луну судя по всему.
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А ты веришь в

7 минут назад
Путилин (в народе гребянёк), доброго царя Путина? Ну ты и дебилище.....
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100%

8 минут назад
пинка ему
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Не , надо не Титова убирать.

8 минут назад
Жжж., А заработавшего раба на галерах. Пусть отдохнёт.
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Крючкову и Клевцова

11 минут назад
он будет защищать
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