Политика
сегодня, 17:46
Сергей Токарев успел в последний момент перепрыгнуть порог муниципального фильтра
Кандидат от КПРФ на пост губернатора принёс в облизбирком необходимые для регистрации документы.
Областная избирательная комиссия сегодня в 18.00 заканчивает принимать документы от кандидатов в липецкие губернаторы. Но только в 17.43 часов в облизбирком пришёл последний ожидаемый кандидат - второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев. По его словам, он до последнего собирал подписи муниципальных кандидатов. И, как сообщил Сергей Токарев председателю облизбиркома Юрию Алтухову, принёс в папках все необходимые для регистрации как кандидата в губернаторы документы.
Сергей Токарев сообщил, что собрал 171 подпись в 17 районах области. Его список трех необходимых по закону потенциальных членов Совета Федерации таков: елецкий врач-хирург Виктор Павленко, фермер Сергей Андрианов и депутат Госдумы Тамара Плетнева.
Итак, облизбирком принял документы от семи партийных выдвиженцев. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин собрал всего 106 подписей из 163 необходимых и уже признал свое поражение, а внефракционный депутат областного Совета, представитель партии ПАРНАС Олег Хомутинников и вовсе не явился в облизбирком, решив не участвовать, по его словам, в фарсе со сбором подписей (он смог заручиться поддержкой всего нескольких муниципальных кандидатов). В течение 10 дней ведомство должно проверить все сданные документы и принять решение об официальной регистрации кандидатов.
Сергей Токарев сообщил, что собрал 171 подпись в 17 районах области. Его список трех необходимых по закону потенциальных членов Совета Федерации таков: елецкий врач-хирург Виктор Павленко, фермер Сергей Андрианов и депутат Госдумы Тамара Плетнева.
Итак, облизбирком принял документы от семи партийных выдвиженцев. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин собрал всего 106 подписей из 163 необходимых и уже признал свое поражение, а внефракционный депутат областного Совета, представитель партии ПАРНАС Олег Хомутинников и вовсе не явился в облизбирком, решив не участвовать, по его словам, в фарсе со сбором подписей (он смог заручиться поддержкой всего нескольких муниципальных кандидатов). В течение 10 дней ведомство должно проверить все сданные документы и принять решение об официальной регистрации кандидатов.
Чиполлино
Брат?
в рот тебе нассать
Слоган для агитации ))))
007
Токарев
Токарев
Сергей помните !.
За ним стал править Боря
И не говори!