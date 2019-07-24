Политика

сегодня, 17:46

Сергей Токарев успел в последний момент перепрыгнуть порог муниципального фильтра

76 973
#выборы главы региона
Сергей Токарев успел в последний момент перепрыгнуть порог муниципального фильтра

Кандидат от КПРФ на пост губернатора принёс в облизбирком необходимые для регистрации  документы.

Областная избирательная комиссия сегодня в 18.00 заканчивает принимать документы от кандидатов в липецкие губернаторы. Но только в 17.43 часов в облизбирком пришёл последний ожидаемый кандидат - второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев. По его словам, он до последнего собирал подписи муниципальных кандидатов. И, как сообщил Сергей Токарев председателю облизбиркома Юрию Алтухову, принёс в папках все необходимые для регистрации как кандидата в губернаторы документы.

Сергей Токарев сообщил, что собрал 171 подпись в 17 районах области. Его список трех необходимых по закону потенциальных членов Совета Федерации таков: елецкий врач-хирург Виктор Павленко, фермер Сергей Андрианов и депутат Госдумы Тамара Плетнева. 

Итак, облизбирком принял документы от семи партийных выдвиженцев. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин собрал всего 106 подписей из 163 необходимых и уже признал свое поражение, а внефракционный депутат областного Совета, представитель партии ПАРНАС Олег Хомутинников и вовсе не явился в облизбирком, решив не участвовать, по его словам, в фарсе со сбором подписей (он смог заручиться поддержкой всего нескольких муниципальных кандидатов). В течение 10 дней ведомство должно проверить все сданные документы и принять решение об официальной регистрации кандидатов.
76 973
#выборы главы региона

Комментарии (76)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чиполлино

35 секунд назад
Очень хорошая новость. Жаль Шерин не прошёл. А то бы двоем бы они сделали бы едерастовского пуделя и с зада и с переда. Удачи Токареву. Удачи всем нам.
ответить

Брат?

3 минуты назад
Брат, Я жалею , что Шерина зарубили. Достойный офицер и человек. Говорю это как офицер и выпускник Рязанского военного училища связи , Ветеран боевых действий. Будем надеятся, что Токарев в одиночку сумеет победить Лысого едераста Артамонова.
ответить

в рот тебе нассать

3 минуты назад
правде в глаза, на дно с гавном опустишься только ты - едерастовская гнида!
ответить

Слоган для агитации ))))

4 минуты назад
Лучше красный, чем голубой!!!))))
ответить

007

4 минуты назад
голосуем за кпрф, что им до нас артамонову и уваркиной они бизнесмены и от народа ой как далеко, 200 мультов в год!!!!!!!!!!!поэтому и строят парки теннисные корты, дорожки они под себя
ответить

Токарев

6 минут назад
обещает НАМ стакан газировки без сиропа за 1 копейку ???
ответить

Токарев

8 минут назад
сулит нам вскоре Порядок водворить. Мол, будем жить стабильно,Хотя начнем с нуля ?
ответить

Сергей помните !.

9 минут назад
За коммунистами Россия, Москва и Арбат,Скоро там ПУТИРАСТОВ не будет!, Будьте смелее, напористей, у вас все получится, обязательно получится !.
ответить

За ним стал править Боря

10 минут назад
И, что и говорить,И он сулил нам вскоре Порядок водворить. Мол, будем жить стабильно,Хотя начнем с нуля (Уже не столь обильнаПри нем была земля). Он голосом басистым Переменил нам строй,Был смелым теннисистом И трезв бывал порой. вившись на экране Он рек не так, как встарь:"Покеда, россияне,И вот вам новый царь." Народ дивился: "Новый?"И напрягал умы.Лишь то, что звали Вовой,О нем и знали мы.
ответить

И не говори!

12 минут назад
гость, Путала с едресней планирует дальше пилить леса Сибири !, Сволочи ,только усугубят экологию !.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкие депутаты Госдумы остаются не очень эффективными
#депутаты Госдумы
14
Липецкие депутаты Госдумы остаются не очень эффективными

сегодня, 16:11

Политика
Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области
#выборы главы региона
92
Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области

сегодня, 15:16

Политика
Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр
#выборы
60
Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

сегодня, 13:58

Политика
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
71
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

сегодня, 11:41

Политика
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
31
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы

сегодня, 09:16

Политика
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!
#выборы
46
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

вчера, 13:15

Политика