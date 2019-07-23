Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов

Сегодня в избирательную комиссию Липецкой области подписи муниципальных депутатов сдал врио главы администрации региона Игорь Артамонов, он, как и двое кандидатов до него, собрал подписи 171 депутата муниципальных образований во всех районах области.Напомним, что претендентам на должность главы региона для участия в выборах необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписей депутатов муниципальных образований. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.Кроме подписей, избирательная комиссия приняла от Игоря Артамонова список лиц, которые его поддержали; первый финансовый отчет кандидата; письменное уведомление, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – глава города Липецка Евгения Уваркина, генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Королев.

С сегодняшнего дня избирательная комиссия Липецкой области начинает проверку представленного пакета документов. В соответствии с законом эта процедура может длиться до 10 дней. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Ранее подписи депутатов в избирком сдали представитель «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова и выдвиженец от «Патриотов России» Андрей Григорьев. Оба кандидата собрали по 171 подписи.