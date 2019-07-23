Общество

сегодня, 14:32

Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов

19 920
#выборы главы региона
1
Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов
Сегодня в избирательную комиссию Липецкой области подписи муниципальных депутатов сдал врио главы администрации региона Игорь Артамонов, он, как и двое кандидатов до него, собрал подписи 171 депутата муниципальных образований во всех районах области. 

Напомним, что претендентам на должность главы региона для участия в выборах необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписей депутатов муниципальных образований. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.

Кроме подписей, избирательная комиссия приняла от Игоря Артамонова список  лиц, которые его поддержали; первый финансовый отчет кандидата; письменное уведомление, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Кандидат также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – глава города Липецка Евгения Уваркина, генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Королев.

С сегодняшнего дня избирательная комиссия Липецкой области начинает проверку представленного пакета документов. В соответствии с законом эта процедура может длиться до 10 дней. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа. 

Ранее подписи депутатов в избирком сдали представитель «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова и выдвиженец от «Патриотов России» Андрей Григорьев. Оба кандидата собрали по 171 подписи. 

19 920
#выборы главы региона
1

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сталин

32 секунды назад
Есть мнение, что надо прокатить товарища Артамонова на выборах и выдать ему прездной документ до осеовного места жительства: город Мюнхен, Федеративная республика Германии. За работу, товарищи.
ответить

Маргелов

47 секунд назад
ЗА ВДВ, Полностью поддерживаем!!!
ответить

Мама Стифлера

1 минуту назад
В следующий раз будете выбирать нормальных депутатов, а не просиживать задницы на диване
ответить

Жители Газина 5

2 минуты назад
Григорьев хотя бы помог нам
ответить

ЗА ВДВ

4 минуты назад
Голосуем только за Григорьева!!!
ответить

Депутаты

13 минут назад
А вам народ давал разрешение на то ,что он хочет видеть Артамон на этом посту!!!!! А то и за вас голосовать перестанем!!!
ответить

USA

17 минут назад
Манипуляторы. Снесут вам суки бошки скоро и вашей ипаной ЕР.
ответить

Клоунада

19 минут назад
Сейчас Алтухов проверит подписи, найдет недействительные и снимет Лысого с пробега. А чего ему терять в 72 года?
ответить

Путин лучший президент

25 минут назад
Смех да и только, действительно Артамонов мог бы Алтухова к себе позвать.
ответить

гость

35 минут назад
Известно, что не получив ни одной подписи, решил отказаться от участия в кампании известный оппозиционер, депутат облсовета Олег * (ПАРНАС).
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»
На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»

12 минут назад

Общество
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева
#администрация Липецкой области #кадры
13
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева

сегодня, 14:41

Общество
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост
#ремонт #мост #тендер
4
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост

сегодня, 14:30

Общество
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку
#ДТП #бордюр
7
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку

сегодня, 14:14

Общество
Для липчан временно открыли курортный бювет
#минеральная вода #бювет
5
Для липчан временно открыли курортный бювет

сегодня, 14:05

Общество
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»
#Гренборг
6
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»

сегодня, 13:00

Общество