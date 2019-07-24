Политика

34 минуты назад

Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

24 503
#выборы
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Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

Им стал Андрей Плотников от «Коммунистов России».

Сегодня - последний день приема документов облизбиркомом от выдвиженцев политических партий, намеренных баллотироваться на должность главы администрации региона. Двери для потенциальных кандидатов открыты до 18.00. С утра документы на регистрацию принесли, как уже сообщал GOROD48, Евгений Третьяков из «Аграрной партии России» и Вадим Давыдов из «Казачьей партии Российской Федерации». А после обеда следующим, кто переступил порог областной избирательной комиссии, стал выдвинутый от партии «Коммунисты России» православный коммерсант Андрей Плотников.

Андрей Плотников предоставил в облизбирком сакральное для нынешней избирательной кампании число подписей муниципальных депутатов - 171, собранных в 18 районах области. Также он называл трех человек, один из которых в случает его победы на выборах сможет стать членом Совета Федерации: это «православные предприниматели» Виталий Иголкин, Николай Портнов и Николай Запсельский. Представленный кандидатом пакет документов проверит избирательная комиссия, на это ей законом отводится до 10 дней, а затем, если нарушений в документах нет, избирком примет решение об официальной регистрации кандидата.

С учетом Андрея Плотникова облизбирком принял документы от шести партийных выдвиженцев (Ларисы Ксенофонтовой от «Справедливой России», Андрея Григорьева от «Патриотов России», Игоря Артамонова от «Единой России», Вадима Давыдова от «Казачьей партии», Евгения Третьякова от «Аграрной партии России»). Участие врио губернатора в выборах очевидно, но за четыре часа до окончания приема документов остается самый важный вопрос: прошли ли муниципальный фильтр те, кого считают главными конкурентами Игоря Артамонова - Сергей Токарев от КПРФ и Александр Шерин от ЛДПР?
24 503
#выборы
1

Комментарии (24)

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Как гость
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Все видно замечательно

1 минуту назад
у них даже в гимне партии поется, что они- не КПРФ)
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ALEX

2 минуты назад
Зачем к нам цирки приезжают? Нам своего цирка хватает.
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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
гость, проскакивала инфа, что снял кандидатуру.
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гост

2 минуты назад
Для фашистских государств характерно усиление регулирующей роли государства как в экономике, так и в идеологии: корпоративизация государства посредством создания системы массовых организаций и социальных объединений, насильственные методы подавления инакомыслия, неприятие принципов экономического и политического либерализма.
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гость

3 минуты назад
где , ХОМУТ ?
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Гостья

4 минуты назад
Токарев КПРФ , а этот коммунисты России ни чего общего
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гость

4 минуты назад
По мнению Вольфганга Виппермана, основными чертами идеологии фашизма являются[10][уточнить]: традиционализм, национализм, антилиберализм, антикоммунизм, экстремизм, этатизм, корпоративизм, элементы популизма, милитаризм, часто — вождизм, декларирование опоры на широкие слои населения, не относящиеся к правящим классам.
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НЕ ПАТРИОТ

4 минуты назад
Однако, - Людей наё... И считает, что бог прощает.
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гость

6 минут назад
Самый НАРОДНЫЙ - ТОКАРЕВ. Даже если будет кто-то другой.
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Однако

7 минут назад
"Православный коммерсант" звучит странно. Это чем же он занимается с таким титулом?
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