Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

Им стал Андрей Плотников от «Коммунистов России».

Сегодня - последний день приема документов облизбиркомом от выдвиженцев политических партий, намеренных баллотироваться на должность главы администрации региона. Двери для потенциальных кандидатов открыты до 18.00. С утра документы на регистрацию принесли, как уже сообщал GOROD48, Евгений Третьяков из «Аграрной партии России» и Вадим Давыдов из «Казачьей партии Российской Федерации». А после обеда следующим, кто переступил порог областной избирательной комиссии, стал выдвинутый от партии «Коммунисты России» православный коммерсант Андрей Плотников.



Андрей Плотников предоставил в облизбирком сакральное для нынешней избирательной кампании число подписей муниципальных депутатов - 171, собранных в 18 районах области. Также он называл трех человек, один из которых в случает его победы на выборах сможет стать членом Совета Федерации: это «православные предприниматели» Виталий Иголкин, Николай Портнов и Николай Запсельский. Представленный кандидатом пакет документов проверит избирательная комиссия, на это ей законом отводится до 10 дней, а затем, если нарушений в документах нет, избирком примет решение об официальной регистрации кандидата.



С учетом Андрея Плотникова облизбирком принял документы от шести партийных выдвиженцев (Ларисы Ксенофонтовой от «Справедливой России», Андрея Григорьева от «Патриотов России», Игоря Артамонова от «Единой России», Вадима Давыдова от «Казачьей партии», Евгения Третьякова от «Аграрной партии России»). Участие врио губернатора в выборах очевидно, но за четыре часа до окончания приема документов остается самый важный вопрос: прошли ли муниципальный фильтр те, кого считают главными конкурентами Игоря Артамонова - Сергей Токарев от КПРФ и Александр Шерин от ЛДПР?