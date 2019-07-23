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Сенатор Олег Королев: «Покажите хоть разочек величайшую битву ради России»

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#Олег Королев #битва за урожай
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Сенатор Олег Королев: «Покажите хоть разочек величайшую битву ради России»

Члены Совфеда намерены разослать "молнии" руководителям СМИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала обратиться к руководству российских телеканалов с просьбой освещать уборку урожая в стране, сообщает Интерфакс.

Так она отреагировала на выступление сенатора Олега Королёва, который отметил, что "сейчас на огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб".

Он попросил Матвиенко "обратиться к нашим государственным СМИ хоть разочек показать об этой величайшей битве ради России, селян в пик уборки великого, замечательного урожая".

Матвиенко попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова "оперативнейшим образом" подготовить еще и письменное обращение.

"Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации.

Фото: hdwallsbox.com
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#Олег Королев #битва за урожай
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Комментарии (19)

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Культурный

9 минут назад
Это уже давно не битва,а контролируемый,высокотехнологичный процесс! Просто Олег Петрович,придает этому очень большое значение.
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Знаток

15 минут назад
Антрополог., это где это поля заросшие стоят?
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Сказать по-русски

18 минут назад
Большая часть комментаторов идиоты. Вам нужна Сирия, Украина? Дебилоиды
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Комбайнер

21 минуту назад
Литровичь зрит в корень , наверное просветление после очередного запоя.
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Сказочник

21 минуту назад
А что этим самым труженикам, что убирают урожай, от того, что их покажут по телевизору? Труженикам важнее нормальные условия труда и отдыха, а главное, своевременная и достойная оплата их труда. А в телевизоре отсвечивать и рассказывать сказки о Золотом веке России, кисельных берегах и молочных реках - удел чиновников типа Литровича.
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Антрополог.

22 минуты назад
На тяжёлые наркотики перешёл? Ну да, в совете без них никуда. Какая битва? Поля заросшие стоят повсеместно... Идиоты.
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Литрович

31 минуту назад
Единственная верная просьба.
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Колхозкина

33 минуты назад
Одобряю
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Молния-партхозактив!

38 минут назад
Показывайте ежедневно ,на всю страну,какими миллиардами вы обладаете,заграничными виллами и бунгало,гостиницами,дворцами,поместьями.И все это богатство надо обязательно сравнить с официальными декларациями о доходах.Королев-дебил! Застрял 70-х годах ,прошлого века.
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Гость

40 минут назад
Слава Богу, вспомнили о Настоящих Тружениках - истинных патриотах России.
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