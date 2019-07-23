Общество
сегодня, 20:35
Сенатор Олег Королев: «Покажите хоть разочек величайшую битву ради России»
19 1092
Члены Совфеда намерены разослать "молнии" руководителям СМИ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала обратиться к руководству российских телеканалов с просьбой освещать уборку урожая в стране, сообщает Интерфакс.
Так она отреагировала на выступление сенатора Олега Королёва, который отметил, что "сейчас на огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб".
Он попросил Матвиенко "обратиться к нашим государственным СМИ хоть разочек показать об этой величайшей битве ради России, селян в пик уборки великого, замечательного урожая".
Матвиенко попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова "оперативнейшим образом" подготовить еще и письменное обращение.
"Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации.
Фото: hdwallsbox.com
Так она отреагировала на выступление сенатора Олега Королёва, который отметил, что "сейчас на огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб".
Он попросил Матвиенко "обратиться к нашим государственным СМИ хоть разочек показать об этой величайшей битве ради России, селян в пик уборки великого, замечательного урожая".
Матвиенко попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова "оперативнейшим образом" подготовить еще и письменное обращение.
"Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации.
Фото: hdwallsbox.com
19 1092
Культурный
Знаток
Сказать по-русски
Комбайнер
Сказочник
Антрополог.
Литрович
Колхозкина
Молния-партхозактив!
Гость