Депутаты липецкого горсовета разругались с Евгенией Уваркиной

Причина все та же: парламентарии не довольны тем, что нового гендиректора АО «ЛГЭК» назначили без согласования с ними.

Сегодня в городском Совете депутатов сразу две комиссии - по бюджету и муниципальной собственности и по ЖКХ, градостроительству и землепользованию - в срочном порядке рассмотрели информацию по исполнению муниципалитетом полномочий по управлению акциями АО «ЛГЭК».



Очевидно, причиной спонтанного созыва депутатов была вызвана обидой руководства городского Совета состоявшимися недавно выборами нового гендиректора городской энергетической компании, которые первый вице-спикер Федор Жигаров назвал «тайной вечерей» (выборы руководителем АО «ЛГЭК» москвича Константина Драчука формально были инициированы тремя МУПами - «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и «Липецкводоканал», - которым на круг принадлежит уже 90,5% акций). Депутаты были недовольны тем, что в соответствии с 36-й статьей Устава города, замену гендиректора и согласование кандидатур представителей в органы управления общества и ревизионную комиссию необходимо согласовывать с горсоветом, чего не было сделано.



Отчет начальника городского управления ЖКХ Юлии Кабанцовой был кратким. Она сообщила, что управление акциями осуществляется через полномочных представителей, через МУПы, а также через решения городского Совета депутатов. Чиновница сообщила, что доля акций муниципалитета в капитале общества - 87,7%. Основные акционеры - МУП «Липецкводоканал» (38,5%), МУП «Липецктеплосеть» (30,1), МУП «Горэлектросеть» (18,3%).



Потом слово получили руководители МУПов, по факту - «свадебные генералы».



- Как оно есть, пусть и будет. Мы не возражаем, - сказал Валериан Сериков, директор МУП «Липецкводоканал.



- Мы владеем 18,3 процентами акций. Мы сотрудничеством с ЛГЭКом абсолютно довольны, - заявил и.о. директора МУП «Горэлектросеть» Александр Тихонов.



Самым многословным был директор МУП «Липецктеплосеть» Николай Бондаревский. Он сказал, что акции АО «ЛГЭК» с момента их выпуска оказались в ны в АО «Независимый регистратор».



- Как таковых, с водяными знаками, акций в натуральном виде нет. Мы сделали запрос в это АО и получили выписку, сколько за кем числятся акций. За нашим предприятием числятся 27,6 миллиардов обыкновенных акций. Сколько это составляет в процентах, Юлия Вячеславовна сказала. В свое время ЛГЭК как общество с ограниченной ответственностью брал кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Так вот, одно из условий банка было увеличение уставного капитала. Это положительно повлияло на состояние городского энергетического предприятия. Акции под залог никому не передавались. Они находятся на хранении в АО «Независимый регистратор».



Спикер горсовета Игорь Тиньков спросил у Юлии Кабанцовой, почему акционерный капитал АО «ЛГЭК» не передан в городскую казну?



- Это движимое имущество было передано ЛГЭКу в безвозмездно пользование. А меня интересует, почему у муниципалитета отсутствуют эти ценные бумаги? Они должны быть в казне!



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала историю акционирования ЛГЭКа. В форме АО компания существует с 2009 года. Тогда же были зарегистрированы акции МУПов как его учредителей:



- Наше замечание было в том, что на период реорганизации ООО в АО не имелось письменного согласия департамента ЖКХ мэрии на преобразование и порядок формирования уставного капитала. У нас тогда не существовало на уровне города нормативных актов о том, как муниципалитет может управлять принадлежащими ему долями и акциями. В настоящее время такое положение есть. В 2015 году, до принятия такого нормативного акта, МУП «Липецкводоканал» продал ОГУПу «Липецкая областная коммунальная компания» 75 000 акций. И мы указывали не раз, что сделки с акции должны согласовывать с горсоветом независимо от суммы сделки. Акции - это движимое имущество, и сделки с ним подлежат согласованию с горсоветом на сумму более 500 тысяч рублей. А ведь акции можно продавать по одной и так все общество перейдет в частные руки.



Марина Зиборова сообщила, что в существующем сводном реестре муниципального имущества числятся акции трех МУПов как соучредителей АО «ЛГЭК». И у нее как у аудитора есть всего один вопрос: по документам в реестре значатся за МУПами 87,1% акций, но АО «ЛГЭК» уже сообщил, что доля муниципалитета в акционерном капитале выросла до 90,5%. Мол, почему это изменение не указано в документах департамента ЖКХ?



- Кто сегодня распоряжается этими акциями? Мы сменили ряд директоров. Почему? У нас нет никакой информации на этот счёт. Почему принимают кулуарные решения, а потом утверждаются на Совете акционеров директорами МУПов? - взвился первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.



Ответ Юлии Кабанцовой был из разряда «сапоги всмятку:



- ЛГЭК работает в интересах населения. И департамент ЖКХ и три МУПа, я

считаю, хорошо справляются с обеспечением горожан водой, отведением стоков, теплом. Это - главный критерий. Есть устав АО «ЛГЭК». Там описаны все процедуры, том числе и компетенции общего собрания, избрание гендиректора, действия с уставным капиталом. Да, директора меняются. Но это жизнь.



Пришедшая в горсовет глава Липецка Евгения Уваркина попыталась растолковать депутатам, что все решения акционеров АО «ЛГЭК» совершены законно, а если у них есть вопросы к распоряжению акциями, то она будем признательна за любую помощь:



- Муниципалитет и руководство области обеспокоены состоянием сетей, их высокой долей износа. Перед нами стоят большие задачи. Полномочия избрания гендиректора ЛГЭКа исполнены. Я не понимаю ваших претензий! Мы ставим перед руководством ЛГЭКа амбициозные задачи по техперевооружению. Наша задача - комфорт для наших жителей. Мы каждый день в поиске по повышению эффективности.



Полемику продолжил спикер горсовета Игорь Тиньков. Он спросил у чиновников, почему мэрия не считает нужным согласовывать с депутатами назначения гендиректора ЛГЭКа:



- Сергей Иванов привёл другого директора, не согласовывая с нами его кандидатуру. И если ранее ЛГЭК работал с положительной динамикой, то после этого компания полетела в финансовую яму. Может, этот ваш новый гендиректор очень талантлив, но я виду, что он работает еще и директором десятка разных учреждений в разных регионах страны - от Москвы до Чечни. Как он будет успевать везде, не знаю. Может, он такой активный, но я не понимаю логики городской администрации. Поэтому когда в следующие раз вы придёте к нам в горсовет за очередным траншем для ЛНГЭКа, мы посмотрим на это очень внимательно.



Такие заявления уязвили главу Липецка, которая заявила, что у нее складывается впечатление, что все тут похоже на то, что обычно происходит на лавочке под подъездом.



Депутат Людмила Яськова вновь развернула дискуссию к акциям. Мол, их можно продать, подарить, сжечь, но от состояния ЛГЭКа зависит обеспечение коммунальными ресурсами горождан. А где эти акции? Кто ими распоряжается? А депутат Николая Быковских обвинил администрация города в желании встать в оппозицию горсовету.



В итоге депутаты после согласования формулировок с представителем прокуратуры решили поручить Счётной палате Липецка провести проверку эффективности участия муниципалитета в органах управления АО «ЛГЭК» за последние пять лет работы компании.



