Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области

Кандидат от ЛДПР не прошел муниципальный фильтр.

Случилась ожидаемая сенсация: депутату Госдумы от фракции ЛДПР Александру Шерину удалось собрать всего 106 подписей муниципальных депутатов из необходимых 163 для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области! До последних минут было не ясно, придет ли он в облизбирком вообще, ведь в соцсетях появились сообщения о том, что ему не удалось пройти муниципальный фильтр. Но с опозданием в 10 минут от обещанного времени, менее чем за три часа до окончания регистрации кандидатов в депутаты, Шерин принёс собранные документы в областную из избирательную комиссию.



Непримиримый оппонент врио губернатора Игоря Артамонова Александр Шерин представил членам облизбиркома листы поддержки кандидата с недостаточным количеством подписей. Он собрал их в 18 районах области. Шерин также указал и трех потенциальных членов Совета Федерации - своих липецких однопартийцев Анатолия Емельянова, Андрея Кочерова, Павла Евграфова.



- Не понятно, как представитель парламентской партии, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне не смог пройти муниципальный фильтр, а представители ничего не значащих партий получили по 171 голосу муниципальных депутатов! - заявил Александр Шерин журналистам.



- Я не попал на выборы, вариантов, что меня зарегистрирую, нет, - продолжил политик. - В стране сложилась такая система, что никто не пройдет муниципальный фильтр без решения на это "Единой России". Меня просто испугались, - резюмировал несостоявшийся кандидат в депутаты.



