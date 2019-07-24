Политика

45 минут назад

Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области

38 939
#выборы главы региона
3
Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области

Кандидат от ЛДПР не прошел муниципальный фильтр.

Случилась ожидаемая сенсация: депутату Госдумы от фракции ЛДПР Александру Шерину удалось собрать всего 106 подписей муниципальных депутатов из необходимых 163 для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области! До последних минут было не ясно, придет ли он в облизбирком вообще, ведь в соцсетях появились сообщения о том, что ему не удалось пройти муниципальный фильтр. Но с опозданием в 10 минут от обещанного времени, менее чем за три часа до окончания регистрации кандидатов в депутаты, Шерин принёс собранные документы в областную из избирательную комиссию. 

Непримиримый оппонент врио губернатора Игоря Артамонова Александр Шерин представил членам облизбиркома листы поддержки кандидата с недостаточным количеством подписей. Он собрал их в 18 районах области. Шерин также указал и трех потенциальных членов Совета Федерации - своих липецких однопартийцев Анатолия Емельянова, Андрея Кочерова, Павла Евграфова. 

- Не понятно, как представитель парламентской партии, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне не смог пройти муниципальный фильтр, а представители ничего не значащих партий получили по 171 голосу муниципальных депутатов! - заявил Александр Шерин журналистам.

- Я не попал на выборы, вариантов, что меня зарегистрирую, нет, - продолжил политик. - В стране сложилась такая система, что никто не пройдет муниципальный фильтр без решения на это "Единой России". Меня просто испугались, - резюмировал несостоявшийся кандидат в депутаты. 

38 939
#выборы главы региона
3

Комментарии (41)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путилинуи в не закона

3 секунды назад
Ясен пень единаросы обделались Ани прекрасно знают как кним относятся люди и без фольсефикаций они ничто . Всебы проголосовали за Шерина а не за Артомона .
ответить

Василий

22 секунды назад
Вот уроды шта творят. Люди, люди, россеяне! неужто мы будем терпеть этот цирк?
ответить

НЕ ПАТРИОТ

38 секунд назад
Перри Мейсон, "Если ты пьёшь с ворами опасайся за свой кошелёк." (В. Бутусов) Партия жуликов и воров победит. Потому, что они жулики и воры. Прокаруселят, вбросят подтасуют. Они не могут победить даже на нечестных выборах, которые заточены изначально под эту гнилую партию.
ответить

Дык Лебедянское отделение вышло из лдпр

2 минуты назад
Енот-пулемет, а там такие люди были- по 20 лет в партии ( в любом поисковике найдете), весь район знали...может этих лебедянских депутатов подписей и не хватило??? А будут скандалить, что их "не пустили"!!!
ответить

За што боролись на то напоролись

2 минуты назад
Вот посмотрите Токорев пройдет фильтр и будет кандидатом, как пить даю, ему срочно собирают подписи, даже у нас в Лебядянском районе.
ответить

Проходил мимо

3 минуты назад
Власть заигралась. Люди для них ничего не значащее быдло. Зачем весь этот спектакль. Уже есть полумэр; скоро появится псевдогубернатор.
ответить

Вангую

3 минуты назад
Следующим снимут с пробега кандидата от КПРФ. Он тоже не сможет набрать подписей.
ответить

Ты идиот и раб путькина.

3 минуты назад
Енот-пулемет, У нас в стране нет никакого народовластия. Есть уюлюдочные едерасты и есть тупой и трусливый народишко. Нам до хохлов-ой как далеко. Мы нация рабов. Говорю с сажелением.
ответить

Я

5 минут назад
Какая демократия
ответить

Енот-пулемет

6 минут назад
Ай-я-яй обидели маленького, Халимончуку Олег Петрович дал поиграться в прошлый раз, а ему не дали.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр
#выборы
57
Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

сегодня, 13:58

Политика
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
65
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

сегодня, 11:41

Политика
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
26
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы

сегодня, 09:16

Политика
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!
#выборы
46
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

вчера, 13:15

Политика
Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр
#выборы губернатора
79
Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр

22.07.2019 15:55

Политика
Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком
#выборы главы региона
156
Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком

20.07.2019 11:12

Политика