Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

Представитель Казачьей партии Российской Федерации собрал подписи муниципальных депутатов.



Сегодня сразу же после агрария Евгения Третьякова пакет документов для регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области в облизбирком принёс выдвижениц Казачьей партии Российской Федерации Вадим Давыдов.



Удивительно, но и он собрал 171 подпись муниципальных депутатов! Как и предыдущая четверка других кандидатов в губернаторы, которые уже зарегистрировались в облизбиркоме. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов прокомментировал это обстоятельство тем, что такое количество подписей - максимально возможное для регистрации. Мол, некоторые подписи могут быть признаны при проверке недействительными. Странное заявление, поскольку каждая подпись муниципального депутата уже подтверждена нотариально!



- А может, нотариус забудет поставить печать на документы, - сказал Юрий Алтухов.



В тройке потенциальных сенаторов кандидата - предприниматели Александр Барский, Дмитрий Жигулин и Антон Третьяков.

