Политика

сегодня, 11:41

Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

32 1244
#выборы главы региона
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Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

Представитель Казачьей партии Российской Федерации собрал подписи муниципальных депутатов.

Сегодня сразу же после агрария Евгения Третьякова пакет документов для регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области в облизбирком принёс выдвижениц Казачьей партии Российской Федерации Вадим Давыдов.

Удивительно, но и он собрал 171 подпись муниципальных депутатов! Как и предыдущая четверка других кандидатов в губернаторы, которые уже зарегистрировались в облизбиркоме. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов прокомментировал это обстоятельство тем, что такое количество подписей - максимально возможное для регистрации. Мол, некоторые подписи могут быть признаны при проверке недействительными. Странное заявление, поскольку каждая подпись муниципального депутата уже подтверждена нотариально!

- А может, нотариус забудет поставить печать на документы, - сказал Юрий Алтухов. 

В тройке потенциальных сенаторов кандидата - предприниматели Александр Барский, Дмитрий Жигулин и Антон Третьяков.
32 1244
#выборы главы региона
1

Комментарии (32)

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нонка

2 минуты назад
Офицер запаса, тогда я болерина бальшого теятра
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ясновидящий

3 минуты назад
вижу,еще трех кандидатов!!!только потом опять как обычно :эти трое ,пятеро наберут по 5-7% а сливки достанутся пуделю.Уж если и хотите конкуренции ОБЪЕДИНИТЕСЬ и выдвините одного против едрисни
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Офицер запаса

8 минут назад
@, А его и знать не надо. Какие кизяки могут быть в Липецкой области. Тем более из пермяков.
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Заткнись урод.

9 минут назад
28, Он защищал твоё спокойствие и блгополучие. А также территориальную целостность РФ. А ты рот прополощи и сперму с губ вытри, животное. Можешь голосовать за лысого артемона. Это судя по всему твой кандидат. Дырявые его уважают.
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Житель

13 минут назад
А вообще это кто такой?
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@

13 минут назад
Я говорю не о "высоком штиле", а об обычных грамматических ошибках. Что касается существа вопроса, то ничего сказать не могу, т.к. данного субъекта не знаю.
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Ты видно не знаешь,

14 минут назад
Все видно замечательно, что такое командир десантного взвода во время боевых действий в Чечне. Это тебе не финская граница. И орден " Мужества" просто так не дают. И ранение говорит, что Шерин не в тылу оттирался. Заявляю тебе как Ветеран боевых действий.
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28

14 минут назад
Шерин в, "родину защищал" - Сечина и Путина он защищал, а не родину.
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28

15 минут назад
Дурачков подсадных нашли Артамошке.
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Все видно замечательно

16 минут назад
Шерин в, а в Рязани он РЕАЛЬНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ СОЗДАВАЛ или "ПИАРИЛСЯ"???
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