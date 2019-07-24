Политика
сегодня, 11:41
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы
32 1244
Представитель Казачьей партии Российской Федерации собрал подписи муниципальных депутатов.
Сегодня сразу же после агрария Евгения Третьякова пакет документов для регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области в облизбирком принёс выдвижениц Казачьей партии Российской Федерации Вадим Давыдов.
Удивительно, но и он собрал 171 подпись муниципальных депутатов! Как и предыдущая четверка других кандидатов в губернаторы, которые уже зарегистрировались в облизбиркоме. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов прокомментировал это обстоятельство тем, что такое количество подписей - максимально возможное для регистрации. Мол, некоторые подписи могут быть признаны при проверке недействительными. Странное заявление, поскольку каждая подпись муниципального депутата уже подтверждена нотариально!
- А может, нотариус забудет поставить печать на документы, - сказал Юрий Алтухов.
В тройке потенциальных сенаторов кандидата - предприниматели Александр Барский, Дмитрий Жигулин и Антон Третьяков.
Удивительно, но и он собрал 171 подпись муниципальных депутатов! Как и предыдущая четверка других кандидатов в губернаторы, которые уже зарегистрировались в облизбиркоме. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов прокомментировал это обстоятельство тем, что такое количество подписей - максимально возможное для регистрации. Мол, некоторые подписи могут быть признаны при проверке недействительными. Странное заявление, поскольку каждая подпись муниципального депутата уже подтверждена нотариально!
- А может, нотариус забудет поставить печать на документы, - сказал Юрий Алтухов.
В тройке потенциальных сенаторов кандидата - предприниматели Александр Барский, Дмитрий Жигулин и Антон Третьяков.
32 1244
нонка
ясновидящий
Офицер запаса
Заткнись урод.
Житель
@
Ты видно не знаешь,
28
28
Все видно замечательно