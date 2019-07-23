Происшествия
17 минут назад
Обвиняемого в убийстве кувалдой освободили в зале суда
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Суд квалифицировал его действия, как превышение пределов допустимой самообороны.
Судья Правобережного районного суда Ольга Кузнецова вынесла приговор 63-летнему Владимиру Унчикову. Ранее присяжные пришли к мнению, что Унчиков не виновен в убийстве знакомого - его действия были необходимой обороной, но он не заслуживает снисхождения. Судья квалифицировала действия Унчикова как превышение самообороны, по ч.1 ст.108 УК РФ, и назначила ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. В зачет наказания пойдёт срок, который мужчина провёл в СИЗО. Таким образом, ограничение свободы продлится для Унчикова всего полгода. Сегодня его освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Мужчины были соседями на улице Свободный Сокол. Вечером 30 января этого года они вместе выпивали в гараже при доме Унчикова. Там между мужчинами произошел конфликт. По словам Унчикова, Васильев пытался задушить его воротом рубашки, и, пытаясь отбиться от него, Унчиков схватил кувалду и ударил ею соседа по голове. Как установили судмедэксперты, причиной смерти Васильева стала открытая черепно-мозговая травма, осложненная множественными повреждениями мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.
Родственники погибшего не верят в версию в самообороны и не исключают того, что лояльность присяжных к обвиняемому — итог подкупа.
Напомним, Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Мужчины были соседями на улице Свободный Сокол. Вечером 30 января этого года они вместе выпивали в гараже при доме Унчикова. Там между мужчинами произошел конфликт. По словам Унчикова, Васильев пытался задушить его воротом рубашки, и, пытаясь отбиться от него, Унчиков схватил кувалду и ударил ею соседа по голове. Как установили судмедэксперты, причиной смерти Васильева стала открытая черепно-мозговая травма, осложненная множественными повреждениями мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.
Родственники погибшего не верят в версию в самообороны и не исключают того, что лояльность присяжных к обвиняемому — итог подкупа.
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