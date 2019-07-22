Происшествия

24 минуты назад

Как это было: коммунисты смонтировали видео нападения на обком КПРФ

20 460
#вандализм
2
Как это было: коммунисты смонтировали видео нападения на обком КПРФ

На записи видна четверка злоумышленников, которые обливают бюст Сталина монтажной пеной и пытаются взорвать дверь обкома КПРФ.

Как уже сообщал GOROD48, ночью 21 июля обком КПРФ был атакован неизвестными.

поджог.jpg

На видео видно, как действуют злоумышленники, отметившие свой налет надписью на дорожке у бюста Сталина «палач народов».


Напомним, что это - не первый случай вандализма такого рода. Так, 22 мая 2015 года в офисе обкома КПРФ на улице Кузнечной в Липецке тротуарной плитой были разбиты окна и двери. А ранее, 8 мая того же года, кто-то пытался разбить молотком бюст Сталина, после чего облил памятник розовой краской.
20 460
#вандализм
2

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жуть-жуткая!

49 секунд назад
Дима, не старайся изображать себя идиотом, с первого комментария всем понятно, что ТЫ-ИДИОТ, ДИМА!
ответить

В ответ

1 минуту назад
Дима, если ты так убого рассуждаешь, то сейчас, все что происходит негативного и развального, тоже заслуга одного человека?
ответить

ЕДРОСС

4 минуты назад
Арестовать за вандализм и * . Судить открытым показательным процессом, с выступлением общественных обвинителей!!!!!
ответить

совет для КПРФ

4 минуты назад
Установите вокруг памятника И.В. Сталина защитный купол из бронированного стекла.
ответить

Забыли

4 минуты назад
Кончить ему на нос
ответить

Дима

5 минут назад
Получается что войну выбрал один Сталин,а не советский народ,позор кто восхваляет убийцу Сталина.
ответить

точно

7 минут назад
Скажу коротко, все верно пишите - только внуки фашистов и врагов трудового народа способны на такие поступки.
ответить

Я не люблю Липецк

7 минут назад
Ох, отомстит им Сталин!!!
ответить

Липчанин

7 минут назад
Дима, ради счастья миллионов советских граждан пару миллионов либерастов не жалко. Сейчас тоже не мешало бы сгноить на Колыме пару десятков миллионов мудаков, как Ты, которые тянут страну в бездну разврата, рабства и разрухи.
ответить

Рок Злой

7 минут назад
Есть ощущение, что местные коммунисты сами заказали этот акт вандализма...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Присяжные вынесут вердикт липецкому Отелло
#покушение на убийство
Присяжные вынесут вердикт липецкому Отелло

9 минут назад

Происшествия
В местах массовых гуляний липчане оставили 30 тонн мусора
#мусор
2
В местах массовых гуляний липчане оставили 30 тонн мусора

24 минуты назад

Происшествия
Любовник убитой пенсионерки ранее украл у нее все ювелирные украшения
#убийство
4
Любовник убитой пенсионерки ранее украл у нее все ювелирные украшения

38 минут назад

Происшествия
В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр
#пожар
11
В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр

сегодня, 10:57

Происшествия
В Липецке осквернили бюст Сталина и пытались взорвать двери обкома КПРФ
#вандализм
135
В Липецке осквернили бюст Сталина и пытались взорвать двери обкома КПРФ

сегодня, 10:24

Происшествия
4 человека пострадали в столкновении «Ленд Крузер Прадо» с грузовиком
#дтп
6
4 человека пострадали в столкновении «Ленд Крузер Прадо» с грузовиком

сегодня, 10:01

Происшествия