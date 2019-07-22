24 минуты назад
Как это было: коммунисты смонтировали видео нападения на обком КПРФ
На записи видна четверка злоумышленников, которые обливают бюст Сталина монтажной пеной и пытаются взорвать дверь обкома КПРФ.
На видео видно, как действуют злоумышленники, отметившие свой налет надписью на дорожке у бюста Сталина «палач народов».
Напомним, что это - не первый случай вандализма такого рода. Так, 22 мая 2015 года в офисе обкома КПРФ на улице Кузнечной в Липецке тротуарной плитой были разбиты окна и двери. А ранее, 8 мая того же года, кто-то пытался разбить молотком бюст Сталина, после чего облил памятник розовой краской.
жуть-жуткая!
В ответ
ЕДРОСС
совет для КПРФ
Забыли
Дима
точно
Я не люблю Липецк
Липчанин
Рок Злой