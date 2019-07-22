Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр

Выдвиженец от «Патриотов России» представил в областной избирком документы для регистрации кандидатом на пост главы региона.

Сегодня начальник липецкого ДОСААФ Андрей Григорьев, выдвинутый партией «Патриоты России» на должность главы региона, представила в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации. В их числе - листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов. Андрей Григорьев собрал 171 подпись депутатов в 18 муниципальных районах. Таким образом, он стал вторым из девяти претендентов на должность губернатора после представителя «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой кандидатом, прошедшим муниципальный фильтр.



Напомним, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.



Андрей Григорьев также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – Гендиректор ООО "Открытый мир" Ольга Наволокина, главный редактор ООО "ВАМИ" Роман Грачев, директор ЧОП "Елецкая застава" Евгений Авдеев.