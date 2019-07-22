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Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр
Выдвиженец от «Патриотов России» представил в областной избирком документы для регистрации кандидатом на пост главы региона.
Напомним, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.
Андрей Григорьев также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – Гендиректор ООО "Открытый мир" Ольга Наволокина, главный редактор ООО "ВАМИ" Роман Грачев, директор ЧОП "Елецкая застава" Евгений Авдеев.
Комментарии (13)
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01.07.2019 14:35Общество
Валерий Петрович К.
Вячеслав В.
Все видно замечательно
сергей
Ну,если бывший гаец,
Прохожий
Прхожий
не то подсовывают!
Это
Ну какой же это патриот?