Политика

сегодня, 15:55

Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр

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#выборы губернатора
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Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр

Выдвиженец от «Патриотов России» представил в областной избирком документы для регистрации кандидатом на пост главы региона.

Сегодня начальник липецкого ДОСААФ Андрей Григорьев, выдвинутый партией «Патриоты России» на должность главы региона, представила в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации. В их числе - листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов. Андрей Григорьев собрал 171 подпись депутатов в 18 муниципальных районах. Таким образом, он стал вторым из девяти претендентов на должность губернатора после представителя «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой кандидатом, прошедшим муниципальный фильтр.

Напомним, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.

Андрей Григорьев также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это – Гендиректор ООО "Открытый мир" Ольга Наволокина, главный редактор ООО "ВАМИ" Роман Грачев, директор ЧОП "Елецкая застава" Евгений Авдеев.
13 1069
#выборы губернатора
2

Комментарии (13)

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Валерий Петрович К.

10 минут назад
Ну,если бывший гаец,, Так вы не давайте!! И не нарушайте!! Тогда и брать с вас ничего не будут!!
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Вячеслав В.

11 минут назад
сергей, Поправляю! Работаю в Липецкой автошколе ДОСААФ уже не первый год - задолженности по заработной плате передо мной никогда не было.
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Все видно замечательно

12 минут назад
Вот тоже хорошо.Интересный кандидат.
ответить

сергей

17 минут назад
Ничего не имею против Андрея, но насколько я знаю Липецкий ДОСААФ который год имеет задолженность по зарплате, (если ошибаюсь поправьте), что тогда с областью будет?????
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Ну,если бывший гаец,

31 минуту назад
Прохожий, то брал на дорогах,будет брать и в администрации.Это,уже,в крови.А может,даже уже и ген коррупционный появился.ДНК не обманешь.
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Прохожий

сегодня, 17:15
Сам! Андрей!! Григорьев!!! Ну, держите его восьмеро!!!! Как-то не подбирается приличное слово для артамоновских политтехнологов. Думают, что липчане - сплошь придурки?
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Прхожий

сегодня, 17:14
Все идет по сценарию, разработанному Единой Россией! Ура, товарищи!!!
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не то подсовывают!

сегодня, 17:12
Это не тот Грига ! Верните нам правильного !
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Это

сегодня, 17:09
Не местный я, её детище, дочернее предприятие
ответить

Ну какой же это патриот?

сегодня, 17:07
Это не тот Грига!
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