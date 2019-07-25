В парке Молодежный хотят сделать зону барбекю и детский развлекательный комплекс

Врио губернатора осмотрел самый неухоженный зеленый массив Липецка.

Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина побывали в парке Молодежный, которые некоторые городские острословы переименовали в парк Малонадежный из-за того, что ни один проект его развития из существовавших с 2010 года власть так и не воплотила в жизнь.Если посмотреть на парк площадью 18 га с высоты птичьего полета, то четырехугольник в границах улиц Московская, Катукова, Кривенкова и Минская выглядит весьма непрезентабельно: лишь со стороны улицы Катукова этот зеленый массив хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова придорожную территорию отвоевали у парка ставшие платными стихийные автопарковки плюс картину портит заброшенная стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни» (его должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, но на сегодня строительно-монтажные работы закончены лишь на одном объекте, но и он не сдан в эксплуатацию по причине изменений концепции «Камней» областной администрацией). Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - пустошь.В 2010 году мэрия решила сделать этот парк «уникальным местом, предназначенным для занятий спортом и спокойного семейного отдыха». Таким его видели сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3», которому городской департамент градостроительства и архитектуры поручил выполнить проект планировки. Проектанты руководствовались задачей соединения природной и городской среду, подчеркнув при этом своеобразие ландшафта (парк пересекает лог).Осью паркового пространства тогда видели бульвар, выходящий на площадку с фонтаном. Тогда еще не шла речь о «Катящихся камнях», поэтому архитекторы видели тут комплекс спортивных объектов: футбольный стадион, площадки для гандбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, летний теннисный клуб, пункт проката спортивного оборудования. Тут желали сделать лыжероллерную трассу, совмещенную с беговой дорожкой, интересной с учетом рельефа местности как новичкам, так и профессионалам. Вдоль границы парка задумывались автогородок и ролледром с прилегающим детским городком и исскусственным прудом с ротондой на на небольшом островке, куда было бы можно перебираться по мостику. Водоем предполагалось создать в логу с помощью дамбы-моста. Северная сторона дамбы могла стать скалодромом. А на самых экстремальных уклонах лога, находящихся на северной границе парка, были намечены трассы для тюбинга, фристайла, мини-слалома, сноуборда, горного велосипеда, кросс-кантри, параллельного слалома и байкер-кросса, велотриала.Но все накрылось медным тазом.В итоге на углу улиц Катукова и Московской 6,5 га парка были отданы ООО «Фолиум» под строительство крупного ТРЦ. Так тут появилась «Ривьера». И сегодня заместитель директора по управлению недвижимостью ООО «ТТЦ «Фолиум» Татьяна Лялина попыталась рассказать руководителям города и области о желании построить в парке вторую очередь ТРЦ, под которую бизнес хотел бы получить еще 4 га (шесть лет назад ранее Татьяна Лялина рассказывала GOROD48 о том, что во второй очереди ТРЦ могут появиться аквапарк, СПА-салон и фитнес-центр). Вторая очередь строительства предполагала занятие территории вдоль улицы Катукова, где вот уже более 15 лет растут несколько рядов высаженных «Зеленхозом» деревьев.- Если бы наши планы состоялись, мы бы взяли на себя работы по благоустройству парка Победы, - сказала Татьяна Лялина. - А деревья мы бы могли пересадить в другое место, сейчас есть такие технологии.Однако Игорю Артамонову эти планы не пришлись по душе. Увидев местность своими глазами, врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить тут зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.- На это не надо много денег. А когда эти работы будут сделаны, мы еще раз вернемся к обсуждению концепции парка Молодежный, - сказал Игорь Артамонов.