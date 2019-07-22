Присяжные оправдали обвиняемого в покушении на убийство ревнивца

Присяжные признали 44-летнего Руслана Лапина не виновным в покушении на убийство, но виновным в угрозах убийством. Приговор подсудимому вынесет судья Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева. Присяжные считают, что Лапин заслуживает снисхождения.





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Преступления, которые инкриминированы Руслану Лапину, были совершены утром 19 ноября. Им предшествует любовный треугольник. Ранее Лапин через социальные сети познакомился с 26-летней липчанкой. Они долго переписывались и встречались около двух недель. Девушка присмотрелась к Лапину и порвала с ним по телефону. В это же время липчанка снова сошлась со своим давним знакомым, с которым в течение шести лет то ругалась, то мирилась.



Разрыв отношений не устроил Лапина. Он обозлился, его ослепила ревность. Через общую знакомую он узнал, что его дама сердца, в которую он без памяти влюбился, гостит у своего бывшего-нового парня. Утром 19 ноября Лапин подкараулил пару у дома парня бросившей его девушки. Он встретил их с пустой бутылкой в руке и позвал липчанку, та его проигнорировала. Пара проследовала в магазин «Фасоль» на улице Депутатская. Лапин пошел за ними. В магазине он с отбитым бутылочным горлышком напал на кавалера дамы своего сердца, грозился убить его. Под горячую руку ревнивца попала и девушка. На нее Лапин кинулся с ножом. Парень оборонял свою девушку, но Лапину удалось 11 раз проткнуть куртку липчанки. В итоге нож только раз угодил в шею девушки. Ее срочно отправили в больницу №4, ранение оказалось не опасным для жизни, от госпитализации она отказалась. Кроме того, на шее ее парня осталась пара царапин от «розочки». Вся потасовка попала на запись камер наблюдения в магазине.



Руслан Лапин ранее уже был судим. В 2011 году сотрудника милиции Руслана Лапина приговорили к 4 года и 3 месяцам заключения за взяточничество.



В своих показаниях подсудимый указывал, что был ослеплен ревностью. Он говорил, что когда увидел возлюбленную с парнем, у него в глазах все потемнело, а в себя он пришел лишь когда завершилась потасовка. Через два дня мужчину задержали, он дал признательные показания. Все это время Лапин находится под арестом. Тем временем его пассия успела выйти замуж. Причем, не за того парня, который ее защищал от ножа ревнивца, а за другого мужчину.





