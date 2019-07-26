Политика

56 минут назад

Вадим Ковригин: «Состоялся наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов»

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#выборы главы региона
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Вадим Ковригин: «Состоялся наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов»

Модератор Липецкого экспертного клуба прокомментировал итоги первого этапа избирательной кампании по выборам главы региона.

24 июля завершился сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на пост главы области. Двое из девяти кандидатов муниципальный фильтр не прошли. Внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников не захотел, по его словам, участвовать в фарсе под называнием «выпрашивание голосов муниципальных кандидатов», а выдвиженец от ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин смог собрать всего 106 подписей из необходимых 163-х. 

Сколько кандидатов зарегистрируют в этом статусе, станет известно на следующей неделе, когда избирком проверит подписи и пакеты представленных документов. А пока сердце учащенно бьется у выдвинутого от партии «Коммунисты России» православного коммерсанта Андрея Плотникова, Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия»), Андрея Григорьева («Патриоты России»), Вадима Давыдова («Казачья партия Российской Федерации»), Евгения Третьякова («Аграрная партия России») и Сергея Токарева (КПРФ). По понятным причинам мы не включили в эту группу выдвинутого «Единой Россией» Игоря Артамонова - не было еще случая в истории современной России, когда с выборов снимали действующего представителя власти. 

А как оценивает этот промежуточный этап избирательной кампании модератор недавно созданного Липецкого экспертного клуба юрист, кандидат педагогических наук, доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадим Ковригин?

- Губернаторская избирательная кампания, благодаря т.н. «муниципальному фильтру», обычно для власть предержащих наиболее управляемая. Изначально наиболее ожидаемым был один из двух сценариев. Первый: допуск в  конкуренты Игорю Артамонову только малоизвестных фигур. Тогда мы бы увидели вялую избирательную кампанию с заранее определённым итогом и небольшой явкой. Второй: допуск в качестве конкурентов всех кандидатов, включая ярко заявлявших о себе Сергея Токарева, Олега Хомутинникова, Александра Шерина. Избирательная кампания стала бы яркой, но ее результат тоже оказался бы весьма управляемым: протестный электорат просто размылся бы среди обозначенных выше фигур. Состоялся же наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов: наряду с малоизвестными и малоактивными кандидатами муниципальный фильтр прошел Сергей Токарев.

По мнению политолога, Олег Хомутинников изначально рассматривал эту кампанию как хайп. 

- Приходить на встречи с муниципальными депутатами в спортивных майках – в консервативной Липецкой области это странно. Тем более, немало депутатов помнят Олега Хомутинникова активным членом ЛДПР, когда он заявлял другие идеи и взгляды, нежели как сейчас, прозападнические.

Эксперт считает, что недопуск на выборы ранее не имевшего никакого отношения к нашему региону Александра Шерина, видимо, связан со слишком активным началом его экспансии в область, сопровождаемая открытием общественных приемных граждан, резкой критикой «единороссов, вскрытием проблем области.

- Это испугало муниципальных депутатов, абсолютное большинство из которых - члены «Единой России», - говорит Вадим Ковригин.

По мнению модератора Липецкого экспертного клуба, участие в кампании представителя «Справедливой России» мало что даст ее кандидату Ларисе Ксенофонтовой, так как в прошлые избирательные кампании эта партия делала акцент на узких проблемах ЖКХ, безработице и т.д., устраняясь от открытой критики и спора с оппонентами. 

- Этого не скажешь о КПРФ. Участие Сергея Токарева в избирательной кампании значительно повысит конкуренцию и не даст размыть протестный электорат. Вопрос только в том, сможет ли представитель КПРФ аккумулировать этот электорат, учитывая специфичность избирателей КПРФ (ограниченность молодого крыла избирателей, поклонение Сталину). В условиях недовольства пенсионной реформой и повышения протестного электората, думаю, во многом сможет. Традиционно, в дополнение представителю КПРФ выдвинут кандидат от «Коммунистов России». Чаще всего эти кандидаты являются спойлерами для КПРФ.

- К сожалению, специфика политической культуры большинства жителей области в том, что они голосуют «сердцем», больше любят хайп, нежели детально разработанные программы, предложения. Поэтому единственный путь в этой кампании для менее популярных кандидатов - искать этот самый хайп, - резюмирует Вадим Ковригин.

фото:vk.com

59 1219
#выборы главы региона
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Комментарии (59)

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РСДРП

58 секунд назад
Антисоветчик, . Согласен. Лысый пудель идёт от едирастов. Единственной партии проголосовавшей за мпенсионную реформу.
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Антисоветчик

2 минуты назад
Ничего ещё не прогнозируемо. Скорее всего подписи за кандидата от КПРФ признаю недействительными и срежут заодно ешё пару кандидатов. И останутся обратно, тётка, "патриот" и представитель партии жуликов и воров. Если же пропустят Токарева, мало того что проголосую за него, ещё и буду агитировать и пойду наблюдателем. Воры моих пенсионных накоплений должны быть наказаны.
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Перри Мейсон

8 минут назад
Тогда чего раскудахтался, ""Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего" Платон
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Иди говно

8 минут назад
Animal Planet, лучше за своими собаками убери в городе, чепушила.
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Говно -это ты и нынешняя власть.

9 минут назад
Опять ты в прошлом говне ковыряешься?, А в 1917 году произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Ты тупорылый хоть знаешь-чем революция от переворота отличается. Сменой формы србственности. Но тебе , тупорылой жертве путинского ЕГЭ, такие знания недостежимы.
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Перри Мейсон

9 минут назад
Подожди, "А следом-1937 год." Наконец-то...
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Тогда чего раскудахтался

9 минут назад
Перри Мейсон, про 1917 год?
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Подожди

10 минут назад
гость, диктатор сидит только 20 лет. Впереди-превращение диктатора в вождя! А следом-1937 год.
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Перри Мейсон

11 минут назад
Ты не в той эпохе, мне и в этой эпохе нормально
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гость

12 минут назад
правильно , поэтому я и говорю , просто обязаны появиться , молодые люди , которые и наблюдателями будут и достойными кандидатами в депутаты и губернаторы , ног это тяжёлый труд , неблагодарный , опасный . Необходимо сделать выбор .
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