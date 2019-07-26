56 минут назад
Вадим Ковригин: «Состоялся наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов»
Модератор Липецкого экспертного клуба прокомментировал итоги первого этапа избирательной кампании по выборам главы региона.
Сколько кандидатов зарегистрируют в этом статусе, станет известно на следующей неделе, когда избирком проверит подписи и пакеты представленных документов. А пока сердце учащенно бьется у выдвинутого от партии «Коммунисты России» православного коммерсанта Андрея Плотникова, Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия»), Андрея Григорьева («Патриоты России»), Вадима Давыдова («Казачья партия Российской Федерации»), Евгения Третьякова («Аграрная партия России») и Сергея Токарева (КПРФ). По понятным причинам мы не включили в эту группу выдвинутого «Единой Россией» Игоря Артамонова - не было еще случая в истории современной России, когда с выборов снимали действующего представителя власти.
А как оценивает этот промежуточный этап избирательной кампании модератор недавно созданного Липецкого экспертного клуба юрист, кандидат педагогических наук, доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадим Ковригин?
- Губернаторская избирательная кампания, благодаря т.н. «муниципальному фильтру», обычно для власть предержащих наиболее управляемая. Изначально наиболее ожидаемым был один из двух сценариев. Первый: допуск в конкуренты Игорю Артамонову только малоизвестных фигур. Тогда мы бы увидели вялую избирательную кампанию с заранее определённым итогом и небольшой явкой. Второй: допуск в качестве конкурентов всех кандидатов, включая ярко заявлявших о себе Сергея Токарева, Олега Хомутинникова, Александра Шерина. Избирательная кампания стала бы яркой, но ее результат тоже оказался бы весьма управляемым: протестный электорат просто размылся бы среди обозначенных выше фигур. Состоялся же наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов: наряду с малоизвестными и малоактивными кандидатами муниципальный фильтр прошел Сергей Токарев.
По мнению политолога, Олег Хомутинников изначально рассматривал эту кампанию как хайп.
- Приходить на встречи с муниципальными депутатами в спортивных майках – в консервативной Липецкой области это странно. Тем более, немало депутатов помнят Олега Хомутинникова активным членом ЛДПР, когда он заявлял другие идеи и взгляды, нежели как сейчас, прозападнические.
Эксперт считает, что недопуск на выборы ранее не имевшего никакого отношения к нашему региону Александра Шерина, видимо, связан со слишком активным началом его экспансии в область, сопровождаемая открытием общественных приемных граждан, резкой критикой «единороссов, вскрытием проблем области.
- Это испугало муниципальных депутатов, абсолютное большинство из которых - члены «Единой России», - говорит Вадим Ковригин.
По мнению модератора Липецкого экспертного клуба, участие в кампании представителя «Справедливой России» мало что даст ее кандидату Ларисе Ксенофонтовой, так как в прошлые избирательные кампании эта партия делала акцент на узких проблемах ЖКХ, безработице и т.д., устраняясь от открытой критики и спора с оппонентами.
- Этого не скажешь о КПРФ. Участие Сергея Токарева в избирательной кампании значительно повысит конкуренцию и не даст размыть протестный электорат. Вопрос только в том, сможет ли представитель КПРФ аккумулировать этот электорат, учитывая специфичность избирателей КПРФ (ограниченность молодого крыла избирателей, поклонение Сталину). В условиях недовольства пенсионной реформой и повышения протестного электората, думаю, во многом сможет. Традиционно, в дополнение представителю КПРФ выдвинут кандидат от «Коммунистов России». Чаще всего эти кандидаты являются спойлерами для КПРФ.
- К сожалению, специфика политической культуры большинства жителей области в том, что они голосуют «сердцем», больше любят хайп, нежели детально разработанные программы, предложения. Поэтому единственный путь в этой кампании для менее популярных кандидатов - искать этот самый хайп, - резюмирует Вадим Ковригин.
фото:vk.com
Комментарии (59)
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24.07.2019 11:41Политика
РСДРП
Антисоветчик
Перри Мейсон
Иди говно
Говно -это ты и нынешняя власть.
Перри Мейсон
Тогда чего раскудахтался
Подожди
Перри Мейсон
гость