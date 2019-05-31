Общество

59 минут назад

Автохамы еще и безбожники? (ФОТО)

16 979
#Автохамы #машины #парковки
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Автохамы еще и безбожники? (ФОТО)

Продолжаем выявлять вопиющих наглецов, которые паркуют авто с явным пренебрежением обществу.

Читатели GOROD48, возмущенные поведением горе-парковщиков, продолжают забрасывать нас фотографиями из разных концов города и области.

Все потому, что хамские парковки в нашем городе и области настолько не редкость, что создается впечатление, что владельцы машин любой свободный клочок земли хотят занять своим авто, за исключением официальных стоянок, платных парковок и гаражных кооперативов, которых в городе не так уж и мало. Под стоянку готовы приспособить даже площадку возле православной часовни, загнав на нее машину прямо по тротуару.

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Любопытно, куда ушел водитель этого авто и того, что на верхнем снимке? Если в «Божью обитель» отмаливать грехи, то пусть поставит свечку и за то, что машину бросил в неположенном месте.

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Сегодня утром наш сайт опубликовал новость о том, что вздыбилась плитка возле здания городского Совета на улице Советской. И сразу последовал комментарий главного смотрителя Липецка, что всему виной машины, которые ездят в неположенным местах, в том числе и по плитке. Увы, гоняют по тротуарам на Советской почти повсеместно – это фото сделано недалеко от того места, где начала «пузыриться» тротуарная плитка.

Фрунзе.jpg

Тоже самое на улице Фрунзе. Один такой внедорожник весит как иной грузовик, и курочит тротуар ради своего сиюминутного удобства.

IMG_20190404_184030_resized_20190529_045806380.jpg

Улица Пролетарская. Смешались в кучу люди. Машины – и все на тротуаре.

Университетский.jpg

Микрорайон Университетский. Лучшего места для стоянки, чем покрытый плиткой тротуар, конечно, найти было нельзя.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

16 979
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (16)

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гостья

1 минуту назад
Гость, вы машину когда покупали, знали, что с парковками вопросы. И зачем покупали? А парковка в неположенном месте - это нарушение, за которое полагается штраф. И почему из-за вашей машинки кто-то должен идти по проезжей части, вместо тротуаров?
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Юпитер

1 минуту назад
ДОНОС - это когда ради собственной выгоды или ради выгода начальства ! А здесь какая выгода ! ЕСТЬ НА СВЕТЕ НЕОБУЧАЕМЫЕ ДУРАКИ ? (липецкое восклицание)
ответить

мотолюбитель

6 минут назад
Гость, ага, и велодорожки сделайте. Потом мотодорожки) потом лыжные дорожки. Надо учесть всех жителей.
ответить

Перри Мэйсон

8 минут назад
Доносчику-первый кнут (русская поговорка)
ответить

Ст. 282 УК.РФ

14 минут назад
rukalip. Ждёт вас.
ответить

Поп

14 минут назад
Я же не поставил машину в нижнем парке например, дети мои. А где её ещё можно там поставить? Негде.
ответить

Ну что вы граждане.

16 минут назад
Поп же тоже человек. Ему тоже надо где то машину ставить, по приезду на работу. Будьте добрее.
ответить

Хамопоп

19 минут назад
rukalip. Доносчик в рай не попадёт. Греховное это дело.
ответить

rukalip

28 минут назад
Почему безбожники?!, А разве поп не может быть безбожником?
ответить

Почему безбожники?!

35 минут назад
На этой судзе 008 поп отжигает.
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