Автохамы еще и безбожники? (ФОТО)

Продолжаем выявлять вопиющих наглецов, которые паркуют авто с явным пренебрежением обществу.

Читатели GOROD48, возмущенные поведением горе-парковщиков, продолжают забрасывать нас фотографиями из разных концов города и области.

Все потому, что хамские парковки в нашем городе и области настолько не редкость, что создается впечатление, что владельцы машин любой свободный клочок земли хотят занять своим авто, за исключением официальных стоянок, платных парковок и гаражных кооперативов, которых в городе не так уж и мало. Под стоянку готовы приспособить даже площадку возле православной часовни, загнав на нее машину прямо по тротуару.





Любопытно, куда ушел водитель этого авто и того, что на верхнем снимке? Если в «Божью обитель» отмаливать грехи, то пусть поставит свечку и за то, что машину бросил в неположенном месте.





Сегодня утром наш сайт опубликовал новость о том, что вздыбилась плитка возле здания городского Совета на улице Советской. И сразу последовал комментарий главного смотрителя Липецка, что всему виной машины, которые ездят в неположенным местах, в том числе и по плитке. Увы, гоняют по тротуарам на Советской почти повсеместно – это фото сделано недалеко от того места, где начала «пузыриться» тротуарная плитка.





Тоже самое на улице Фрунзе. Один такой внедорожник весит как иной грузовик, и курочит тротуар ради своего сиюминутного удобства.





Улица Пролетарская. Смешались в кучу люди. Машины – и все на тротуаре.





Микрорайон Университетский. Лучшего места для стоянки, чем покрытый плиткой тротуар, конечно, найти было нельзя.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.