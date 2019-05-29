Общество

сегодня, 16:14

Автохамы начали прикрываться фиговыми листочками (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автохамы начали прикрываться фиговыми листочками (ФОТО)

Нахальные люди как правило еще и трусливы.

Наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем главных липецких автохамов, дает свои плоды.

Некоторых нарушителей уже оштрафовала ГИБДД. Тех, кто паркует свои машины с явным вызовом обществу, стало не то, чтобы меньше, но и им приходится быть осторожнее – никогда теперь не знаешь, когда твой раскоряченные на тротуаре или посреди газона автомобиль попадет в объектив камеры и во что это потом выльется.

Вот водитель на улице Свиридова, 1 прикрыл номер листком. Но наши читатели, приславшие снимок, под листик заглянули и номер указали – и нам, и в заявлении в госавтоинспекцию.

центр.jpg

На «зебре» стоит машина. А пешеход пойдет по проезжей части, рискуя быть сбитым.

60 лет СССР.jpeg

Не повезло этому и другим жильцам одного из домов на улице 60 лет СССР. Выходишь, и всего в метре от двери там, где раньше стояли скамейки, целая стоянка авто, периодически ревущая моторами и пуская прямо в форточки клубы выхлопных газов.

Ушинского 9 дробь 2.jpeg

Ушинского 9/2. Припарковать машину НЕ на пешеходном переходе, как соседние автомобилисты, водителю, видимо, убеждения не позволяют.

Ушинского 9 дробь 2 еще.jpeg

А вот и фото этого "красавца" вблизи с различимым номером.

Шкатова, 26.jpg

Вы никогда не задумывались, почему в Липецке все сложнее найти зеленый газон. Ответ на этом снимке и на многих других таких же.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (3)

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Дворник

36 минут назад
Блин горелый, им бошку открутят сразу, эти шавки только на частников тявкают. А вообще это просто желчь, от зависти и невозможности купить себе машину.
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гостья

сегодня, 16:35
конечно и фото эти надоели, потому что не видно результата то в целом, но хамство поражает. А потом кричат, что плохо живем. Так хорошо жить надо бы с воспитания начинать.
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Блин горелый

сегодня, 16:28
А почему здесь нет фотографий разгрузки фирменных фур возле Магнитов, которые перекрывают не только тротуар, но и 1-2 полосы дороги. Раньше было еще круче - они подъезжали на разгрузку с прицепом! Или Магнит - это священная корова?
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