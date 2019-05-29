Автохамы начали прикрываться фиговыми листочками (ФОТО)

Нахальные люди как правило еще и трусливы.

Наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем главных липецких автохамов, дает свои плоды.

Некоторых нарушителей уже оштрафовала ГИБДД. Тех, кто паркует свои машины с явным вызовом обществу, стало не то, чтобы меньше, но и им приходится быть осторожнее – никогда теперь не знаешь, когда твой раскоряченные на тротуаре или посреди газона автомобиль попадет в объектив камеры и во что это потом выльется.

Вот водитель на улице Свиридова, 1 прикрыл номер листком. Но наши читатели, приславшие снимок, под листик заглянули и номер указали – и нам, и в заявлении в госавтоинспекцию.





На «зебре» стоит машина. А пешеход пойдет по проезжей части, рискуя быть сбитым.





Не повезло этому и другим жильцам одного из домов на улице 60 лет СССР. Выходишь, и всего в метре от двери там, где раньше стояли скамейки, целая стоянка авто, периодически ревущая моторами и пуская прямо в форточки клубы выхлопных газов.





Ушинского 9/2. Припарковать машину НЕ на пешеходном переходе, как соседние автомобилисты, водителю, видимо, убеждения не позволяют.





А вот и фото этого "красавца" вблизи с различимым номером.





Вы никогда не задумывались, почему в Липецке все сложнее найти зеленый газон. Ответ на этом снимке и на многих других таких же.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.