Читатели GOROD48 добились наказания для очередных автохамов (ФОТО)

Пример того, что добиться справедливости по отношению к нарушителям правил парковок возможно.

Мы не зря завели рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 выявляем нарушителей правил парковок автомобилей.

Сделано это не только, чтобы пригвоздить автохамов к позорному общественному столбу, но и для привлечения внимания ГИБДД. Реальные результаты борьбы в виде дел об административных правонарушениях уже имеются, но теперь их стало еще больше.

В одном из прошлых выпусков мы писали о том, что на улице Качалова владельцы авто заставили тротуар так, что пешеходам не пройти, и даже из подъезда выйти проблематично. Неравнодушная читательница Елена Шумилина отправила свои снимки не только нам, но и в ГИБДД.

И вот ей пришел ответ.





Добилась Елена наказания и для еще одного автомобиля, отнявшего законное жизненное пространство у других людей и нарушившего запрет на езду по тротуарам.





В отношении этого водителя тоже последовала реакция правоохранительных органов.





Что нужно сделать, чтобы доставший вас горе-парковщик понес заслуженное наказание и впредь стал умнее? Просто направить копию присланного нам фото в ГИБДД с указанием точной даты времени и места совершения правонарушения. И если те, кто ошибочно считают себя «хозяевами жизни» будут точно знать, что за свои действия им, вероятно, придется ответить, то глядишь, и автохамства станет меньше и город Липецк будет чуть цивилизованнее.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.