Общество

сегодня, 15:18

Читатели GOROD48 добились наказания для очередных автохамов (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Читатели GOROD48 добились наказания для очередных автохамов (ФОТО)

Пример того, что добиться справедливости по отношению к нарушителям правил парковок возможно.

Мы не зря завели рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 выявляем нарушителей правил парковок автомобилей.

Сделано это не только, чтобы пригвоздить автохамов к позорному общественному столбу, но и для привлечения внимания ГИБДД. Реальные результаты борьбы в виде дел об административных правонарушениях уже имеются, но теперь их стало еще больше.

В одном из прошлых выпусков мы писали о том, что на улице Качалова владельцы авто заставили тротуар так, что пешеходам не пройти, и даже из подъезда выйти проблематично. Неравнодушная читательница Елена Шумилина отправила свои снимки не только нам, но и в ГИБДД.

И вот ей пришел ответ.

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Добилась Елена наказания и для еще одного автомобиля, отнявшего законное жизненное пространство у других людей и нарушившего запрет на езду по тротуарам.

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В отношении этого водителя тоже последовала реакция правоохранительных органов.

1.1.jpg

Что нужно сделать, чтобы доставший вас горе-парковщик понес заслуженное наказание и впредь стал умнее? Просто направить копию присланного нам фото в ГИБДД с указанием точной даты времени и места совершения правонарушения. И если те, кто ошибочно считают себя «хозяевами жизни» будут точно знать, что за свои действия им, вероятно, придется ответить, то глядишь, и автохамства станет меньше и город Липецк будет чуть цивилизованнее.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (25)

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Гажданин

10 минут назад
Я беспартийный но голосую за Путина. Потому что больше не за кого.
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Стучам

10 минут назад
indezit, да ну)) 5 это много)) если тока 0,005
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Автохам

12 минут назад
Гражданин. А ты, по ходу Едираст...
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МСМ

12 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, очкуют)) а вдруг там дядя крепкий или тетя с травматом)) Тут многие пишут в рубрике про европейские парковки, а по сути они там не были тк таже Италия паркуется на расстоянии 10-15 см от впередистоящей машины и выезжают толкая в бампера а тут паркуются как хотят если грамотно поставить авто и подумать о жителях дома то возможно места будут, хотя хрень сморозил)) в нашем городе такого не будет)))
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indezit

15 минут назад
Стучам, какая часть штрафа вернется именно тебе? Предполагаю процентов 5 получишь в виде одноразового асфальта. Остальное возьмут РПЦ, сирийско-украинские кололченцы и дочка Пескова
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Гражданин

16 минут назад
Автохам, Мудило конченое!!!!
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Сельдерей не растет на Елецком.

23 минуты назад
Тук тук,кому по щам настучать?
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Сельдерей не растет на Елецком.

25 минут назад
.., постучать на все и вся это у нас любят жители Елецкого и Университетского.
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МИРОТВОРЕЦ

25 минут назад
всем кто мне написал ... низкий поклон до земли ....! ( а твои проблемы получается отослать фото ? ) ( не вопрос стукачества? так реши там по факту эту проблему ... наклей на стекло бумажку с номером тел и реши ее по факту стукни по колесу пусть сигналка заорет , выйдет автовладелец и реши проблему там на месте ...) масса способов решить вопрос не прибегая вот к этому так вам не удобному слову СТУКАЧЕСТВО ...... а эт оно в чистом виде... ладно.... всем ДОБРА !!!!
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Сельдерей не растет на Елецком.

26 минут назад
Автохам, я смотрю ты совсем охамел,ну точно ты с Елецкого.
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