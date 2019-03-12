Общество

16.12.2018 22:11

Если архивы поджигают, значит это кому-нибудь нужно

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#Удивительное #нас удивили
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Если архивы поджигают, значит это кому-нибудь нужно

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Вспоминаются слова одного бывшего регионального чиновника: «С коррупцией в нас в области все хорошо». Возможно, он имел ввиду то, что у нас ее совсем немного, а может быть - и что-то другое. А как сейчас обстоят дела в этим бичом российской современной действительности, можно понять из нашей подборки за неделю.

Миллиарды и дороги

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Реконструкцию проспекта Победы в Липецке оценили в 1 миллиард рублей. Столько денег уйдет на ремонт асфальтового полотна протяженностью 3,6 км, а может и больше, ведь ремонт дороги запланирован на 2019-2020 годы, а цены наверняка вырастут. Новую объездную дорогу, связывающую районы Сокола и НЛМК, построят за 1,9 миллиарда.

А ведь еще недавно, получив из федерального бюджета 1 миллиард рублей на ремонт дорог, мы надеялись, что приведут в порядок все основные городские магистрали. Теперь выходит, что миллиард на ремонт - это пшик?

Дорогая моя столица... (Липецкой области).

Миллионы и компьютеры

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Липецкий штаб Алексея Навального обратил внимание на закупку компьютеров для новой школы Задонска на 800 учеников. К примеру, там приобретали планшеты для учеников по 26 тысяч рублей, хотя в Сети аналогичную технику можно найти за 13 тысяч. А стоимость компьютером для учеников доходила до 450 тысяч рублей. Всю технику закупили за 27,9 миллиона рублей, но по оценке расследователей, несколько миллионов могли быть просто украдены. Прокуратура Задонского района подтвердила факт завышения цен и возбудила дело по статье 156 УК РФ «Кража».

Любопытна реакция главы администрации Задонского района Григория Мосолова, который заявил, что все изложенное «однозначно клевета» и пригрозил подачей в суд, но как-то неуверенно, добавив: «Возможно, подадим...».

Вот вы сейчас наверняка в комментариях наброситесь на несчастного главу района. А ему, может, стыдно было...

Асфальт сошел в первую оттепель

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Новый асфальтобетон на Лебедянском выезде из Липецка продержался до первой оттепели. Потратили на него 26,7 миллионов бюджетных рублей, но дорога не просуществовала и пары месяцев.

Во всем погода виновата - однозначно. Если бы не растаяло, то мы бы и не знали, что признаков асфальта на дороге немного. Не случайно дорогу ремонтировали ближе к зиме - это ноу-хау, в котором лед играет существенную роль в прочности дороги. И вместе со льдом сошел бы асфальт весной, а это уже нередкая и нормальная практика.

Понять и простить

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Целый выговор получила Виктория Колыхалова, помощница мирового судьи в Липецке, которая приехала к деловым партнерам умершего супруга отжимать у них бизнес в сфере ЖКХ. С собой работница суда привезла четырех крепких мужчин, которые представились, как смотрящие с рынка. Суд и смотрящие в одной упряжке - это вообще отличный российский феномен. Затем у оппонентов г-жи Колыхаловой неизвестные начали разбивать автомобили, посыпались угрозы. В результате - всего лишь выговор.

Общественность еще и попытались убедить, что «Колыхалова вообще не такая». Мол, после смерти мужа она находилась в столь неважном психологическом состоянии, что то ли спуталась со смотрящими, то ли была давно с ними знакома. И вообще она «белая и пушистая», просто иногда - совсем редко - ездит бизнес отжимать.

P. S. Любопытно будет проследить за всей этой ситуацией дальше. Какие попытки будут предприняты против бывших партнеров супруга Колыхаловой, когда первая шумиха уляжется.

Борцов с коррупцией опять поменяли

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В областной администрации Павел Чеченев уступил место Анатолию Чичеву. Что с того простым жителям Липецкой области, кроме забавного каламбура? На самом деле эти чиновники руководят таким ответственным ведомством, как управление по противодействию коррупции. Чеченев возглавил управление меньше трех месяцев назад, и уже был отправлен в отставку. Видимо, борьба с коррупцией у нас идет не очень здорово...

Судя по размаху «отдельных негативных явлений» (хватило бы даже перечисленного в нашей заметке сегодня, прим.), иногда кажется, что менять таких начальников вообще нужно каждую неделю. Даже если бы это управление что-нибудь решало.

Вовремя случившийся пожар

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В прошлый понедельник (день тяжелый) прямо с утра случился пожар в архиве ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». Горело не все, а лишь документы, имеющие отношение к уголовному делу бывшего директора «Липецкой ипотечной корпорации» Валерия Клевцова в связи со строительством коттеджного поселка «Университетский» для так называемой «элиты» региона. Сама директор ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асия Хасанова сейчас тоже находится под уголовным делом по статьям за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, она осуществляла незаконные операции по подготовке технической документации в интересах АО «ЛИК». Теперь «очистительное пламя» уменьшило число доказательств по этим делам, а по словам источника в правоохранительных органов,пожар мог возникнуть умышленно по причине поджога.

Если архивы поджигают, значит, это кому-нибудь нужно (@ В. Маяковский).

Дворник в дубленке

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До обледенелых ступенек Липецкого областного драматического театра никому не было дело до тех пор пока врио губернатора Игорь Артамонов не собрался приехать сюда на открытие Года театра. Тогда все чиновники областного управления культуры дружно «добровольно» взяли в руки ломы и лопаты и бросились приводить в порядок подходы к храму культуры. Возглавлял эту спецбригаду начальник управления Федор Катрич в великолепной дубленке. Те, кто видел, никогда не забудут дворника в такой «спецовке».

Повезло еще, что не лето. А то бы и газоны заставили красить перед приездом начальника.

Не все представители гуманной профессии оказались бескорыстными

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Сотрудники липецкого отделения «Народного фронта» выяснили, что половина врачей региона получало прямые указания от своего руководства навязывать пациентам платные услуги.

Одно из двух. Или мне сильно не везет и я ни разу не лечился у другой половины, которая таких указаний не получала. Или вторая половина предлагает платные услуги без указаний.

Яйца напоказ

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Липецкая область продолжает гордиться своими низкими ценами и тем, что стоимость потребительской корзины из 24-х основных продуктов питания у нас одна из самых маленьких в стране. По пяти наименованиям продуктов липецкие цены - самые скромные в ЦФО, в частности, на яйца - 51 рубль за десяток.

После этой новости нас засыпали гневными комментариями, словно это мы, журналисты, а не чиновники составляем эти рейтинги. Нас спрашивали, где найти яйца по такой цене, ведь в магазинах их предлагают на пару десятков рублей дороже. А мы и сами не знаем. Предполагаем, что речь идет о самом дешевом товаре - второго сорта. Давно замечено, что чиновники, пишущие отчеты, и живые люди существуют как бы в параллельных реальностях. Почему? В ответ вспомните нетленку: «А ты спроси со своих яиц».

Только красно-черный!

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Необычную фотоссессию провели футболисты липецкого «Металлурга». Они позволили профессиональному художнику разрисовать свои мускулистые тела и сфотографировались в стиле боди-арт. Снимки будет презентованы уже в эту среду, 19 декабря в 18.00 в Центре изобразительных искусств на открытии выставки «Искусство и спорт». Таких футболистов вы еще точно не видели!

Приятно заканчивать чем-то позитивным. Тем более, что «Металлург» сейчас показывает лучшие результаты среди всех представителей игровых видов спорта Липецкой области, идет в своих соревнованиях на призовом 3-м месте. Теперь, надеюсь, каждый поймет, почему футболистов «Металлурга» называют красно-черными.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.

Использовано фото news.pn/ru

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#Удивительное #нас удивили
7

Комментарии (6)

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Волков

18.12.2018 12:26
Если Катрич в дубленке и с лопатой уже начальник управления, то Я тогда хто??????????
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строитель

17.12.2018 16:23
Тот, молодец-прямо в точку!!!
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гость

17.12.2018 14:05
С 2012 года администрацией с главами регучета при объединении всех сведений титульных собственников 1-ого кадастрового учета в ЕГРН и вступлению в полную силу,Закона о Кадастре, через посредников -заказчиков массовых искажений сведений госреестра ( через одну этническую преступную группировку), по новым схемам планирования и межевания и по новой истории прав, были украдены две федеральные программы: 1)софинансирования фермерских хозяйств и 2) льготного ипотечного кредитования.Эти программы были проведены через виртуальных лжесобственников .Заложив чужие дома и земли в иных границах планирования , были похищены сотни миллионов рублей. Очевидно,на эти деньги Клевцов энд "К" и построили коттеджный поселок на Университетской для "ИЛИТЫ".
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Липчанка

17.12.2018 13:03
Яйца в пятёрочке на Липовской уже 80 рублей, а говорили, что на хлеб и яйца повышать не будут.
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Не Тот!

17.12.2018 11:12
Тот, эмоционально и в тему комент. Номенклатура. По Конституции РФ Все! Кадры правоохранительных органов совместное ведение. Так что без Адм.Президента на должность Шишкина не поставить. И не снять. Да и не забыли где его начальник предыдущий. Здесь Только политическое решение. Ничего лишнего-только деньги. А не было бы денег-не было бы и ПОЛИТИКИ.
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Тот

17.12.2018 10:41
Если бы В.Колыхалова взяла с собой «на разборку» своего судью, то мерзопакостную сцену с участием приблатнённых «смотрящих» можно было бы представить как выездное судебное заседание, а лихих отморозков мужского пола приставами. А так что же получается? В.В.Путин уверяет нас, что мы живём в правовом государстве, а на деле представители «третьей» власти предпочитают устраивать свои собственные делишки методами лихих 90-х. Так что Вика, обделалась ты здесь «по полной» подставив и своего судью и Конституционный строй РФ! А начальнику очередного из многочисленных управлений (дармоеду и бездельнику) Шикину надо смотреть «дальше и ширше», а не покрывать отморозков. Ссаными тряпками нужно гнать не только Колыхалову и её судью, но и Шикина. Остаётся надеяться, что ВРИО губернатора Липецкой области И.Артамонов, назначенный Указом Президента РФ В.В.Путиным (между прочим гарантом Конституции), разберётся в этой неприглядной со всех точек зрения ситуации и примет правильное решение.
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