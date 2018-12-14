Общество
45 минут назад
Посрамившей «честь мундира» помощнице липецкой судьи объявили выговор
Участвовавшую в разборках с учредителями управляющих компаний госслужащую спасла ее безупречная репутация.
На прошлой неделе GOROD48 рассказал историю липчанки Натальи Анисимовой, у которой на платной автостоянке расстреляли ее «Audi A3». Это происшествие потерпевшая связала с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» - Виктории Колыхаловой, женщины, работающей помощником мирового судьи одного из судебных участков Липецка.
- После смерти Владимира Колыхалова к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его детей, его мамы. После того, как моя мать и Нелли Кунова отказались сделать то, на чем настаивали эти люди, мне позвонил наш сотрудник и передал угрозы Павла, одного из мужчин, сопровождавших Викторию Колыхалову. Мол, мне могут поломать руки или ноги, а также что однажды у меня может сгореть машина, - сообщила GOROD48 Наталья Анисимова, мастер управляющих организаций.
Начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин сообщил GOROD48, что появление помощника мирового судьи в сопровождении четырех мужчин в офисе управляющей компании, зафиксированное на видезаписи, стало основанием для служебной проверки. Мол, эта ситуация очень сильно беспокоит областную администрацию.
Сегодня Виталий Шикин сообщил GOROD48 о том, чем закончилось расследование этого инцидента:
- Мы рассмотрели соответствие поведения Виктории Колыхаловой региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области» и пришли к выводу о наличии в ее действиях дисциплинарного проступка. Я объявил выговор помощнику мирового судьи за выявленные нарушения в ее действиях, которые нанесли репутационный ущерб авторитету областного управления административных органов. В то же время мы учли то, в каком психологическом состоянии Колыхалова находилась после смерти мужа. Учли и ее безупречное прошлое на государственной службе. Поэтому приняли решение ее не увольнять.
- После смерти Владимира Колыхалова к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его детей, его мамы. После того, как моя мать и Нелли Кунова отказались сделать то, на чем настаивали эти люди, мне позвонил наш сотрудник и передал угрозы Павла, одного из мужчин, сопровождавших Викторию Колыхалову. Мол, мне могут поломать руки или ноги, а также что однажды у меня может сгореть машина, - сообщила GOROD48 Наталья Анисимова, мастер управляющих организаций.
Начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин сообщил GOROD48, что появление помощника мирового судьи в сопровождении четырех мужчин в офисе управляющей компании, зафиксированное на видезаписи, стало основанием для служебной проверки. Мол, эта ситуация очень сильно беспокоит областную администрацию.
Сегодня Виталий Шикин сообщил GOROD48 о том, чем закончилось расследование этого инцидента:
- Мы рассмотрели соответствие поведения Виктории Колыхаловой региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области» и пришли к выводу о наличии в ее действиях дисциплинарного проступка. Я объявил выговор помощнику мирового судьи за выявленные нарушения в ее действиях, которые нанесли репутационный ущерб авторитету областного управления административных органов. В то же время мы учли то, в каком психологическом состоянии Колыхалова находилась после смерти мужа. Учли и ее безупречное прошлое на государственной службе. Поэтому приняли решение ее не увольнять.
Только в одном места правда !!!
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Да уж
гость
гость
Да уж
МИРОТВОРЕЦ
паша
Лежачий полицейский
колхозан