Общество

45 минут назад

Посрамившей «честь мундира» помощнице липецкой судьи объявили выговор

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#кадры
Посрамившей «честь мундира» помощнице липецкой судьи объявили выговор

Участвовавшую в разборках с учредителями управляющих компаний госслужащую спасла ее безупречная репутация.

На прошлой неделе GOROD48 рассказал историю липчанки Натальи Анисимовой, у которой на платной автостоянке расстреляли ее «Audi A3». Это происшествие потерпевшая связала с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» - Виктории Колыхаловой, женщины, работающей помощником мирового судьи одного из судебных участков Липецка.

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- После смерти Владимира Колыхалова к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его детей, его мамы. После того, как моя мать и Нелли Кунова отказались сделать то, на чем настаивали эти люди, мне позвонил наш сотрудник и передал угрозы Павла, одного из мужчин, сопровождавших Викторию Колыхалову. Мол, мне могут поломать руки или ноги, а также что однажды у меня может сгореть машина, - сообщила GOROD48 Наталья Анисимова, мастер управляющих организаций.

Начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин сообщил GOROD48, что появление помощника мирового судьи в сопровождении четырех мужчин в офисе управляющей компании, зафиксированное на видезаписи, стало основанием для служебной проверки. Мол, эта ситуация очень сильно беспокоит областную администрацию.

Сегодня Виталий Шикин сообщил GOROD48 о том, чем закончилось расследование этого инцидента:

- Мы рассмотрели соответствие поведения Виктории Колыхаловой региональному закону «О государственной гражданской службе Липецкой области» и пришли к выводу о наличии в ее действиях дисциплинарного проступка. Я объявил выговор помощнику мирового судьи за выявленные нарушения в ее действиях, которые нанесли репутационный ущерб авторитету областного управления административных органов. В то же время мы учли то, в каком психологическом состоянии Колыхалова находилась после смерти мужа. Учли и ее безупречное прошлое на государственной службе. Поэтому приняли решение ее не увольнять.
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#кадры

Комментарии (10)

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Только в одном места правда !!!

51 секунду назад
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1234

7 минут назад
Грядет смута которую незнали с 16в.только царя нестанит,эти сабаки перегрызуться за власть -деньги, вот они примеры на лицо
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Да уж

11 минут назад
Как это по нашему по россейски....
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гость

12 минут назад
Пора ее из помощников в судьи переводить и не мировые а сразу в областной на место Маркова ИИ, там ей будет где проявить себя)
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гость

14 минут назад
Что 90-е не закончились? Ноги они поломают,а яйца свои подтухшие себе в рот засунуть слабо? Позор всей системе!!!!
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Да уж

18 минут назад
Позорище!
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МИРОТВОРЕЦ

22 минуты назад
сильно..... вот это по Российски !!!! выговор б л я !!!!!! а с 4 крепкими мужчинами ( смотрящими с рынка) что ? премия ?
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паша

31 минуту назад
урок всем: устанавливайте камеры наблюдения - это реальная защита от беззакония
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Лежачий полицейский

32 минуты назад
А чё с тачкой той и мастерицей многостаночницей?
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колхозан

33 минуты назад
ГыГыГы! Рука руку моет! Судьи с бандитами ходят, на отжим бабла! Потом бандиты к судьям!
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